Клопп о кризисе «Ливерпуля»: «Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как говорили, и не был так плох, как думают некоторые»
Юрген Клопп ответил на критику игры «Ливерпуля».
Мерсисайдцы идут на 9-м месте в АПЛ и выиграли лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.
«Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как люди говорили, и не был так плох, как думают некоторые.
Прошлый сезон был очень напряженным и намного длиннее, чем мы ожидали. Потому что кто рассчитывает попасть в четыре финала? Было ясно, что в этом сезоне будет сложно, но если бы травм было поменьше, мы бы легко набрали на 4-5 очков больше. Мы по-прежнему играем не блестяще, но мы будем бороться за Лигу чемпионов, а это нормальный сезон.
Сейчас все непросто, простите меня, но но мы сделаем все возможное, чтобы выбраться из этого и сделать это так, чтобы людям не терпелось снова пойти на стадион», – сказал тренер «Ливерпуля».
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Если бы не Клопп, апл стала бы лигой одного Пепа в последние несколько сезонов.
Что тут интересного?
Голубая лагуна вовсе миллиарды тратила, декларировала ЛЧ и доминацию.
В целом, бульк был знатный.
Если бы не Клопп... так можно про любого успешного тренера сказать "если бы не Гвардиола, если бы не Моуриньо, если бы не САФ" и т.д.)
Вот и основные проблемы. Есть ещё одна, но объяснить индивидуальные "перфомансы" защитников в этом сезоне я не могу))