Клопп о кризисе «Ливерпуля»: «Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как говорили, и не был так плох, как думают некоторые»

ответил на критику игры «Ливерпуля».

Мерсисайдцы идут на 9-м месте в и выиграли лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.

«Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как люди говорили, и не был так плох, как думают некоторые.

Прошлый сезон был очень напряженным и намного длиннее, чем мы ожидали. Потому что кто рассчитывает попасть в четыре финала? Было ясно, что в этом сезоне будет сложно, но если бы травм было поменьше, мы бы легко набрали на 4-5 очков больше. Мы по-прежнему играем не блестяще, но мы будем бороться за Лигу чемпионов, а это нормальный сезон.

Сейчас все непросто, простите меня, но но мы сделаем все возможное, чтобы выбраться из этого и сделать это так, чтобы людям не терпелось снова пойти на стадион», – сказал тренер « ».

Клопп провел 1000-й матч – а у кого из действующих тренеров больше? В списке Семин, Луческу и Моуринью