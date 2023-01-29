Клопп о кризисе «Ливерпуля»: «Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как говорили, и не был так плох, как думают некоторые»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп ответил на критику игры «Ливерпуля».

Мерсисайдцы идут на 9-м месте в АПЛ и выиграли лишь один из пяти последних матчей во всех турнирах.

«Я не стал плохим тренером за один вечер. Я никогда не был так хорош, как люди говорили, и не был так плох, как думают некоторые.

Прошлый сезон был очень напряженным и намного длиннее, чем мы ожидали. Потому что кто рассчитывает попасть в четыре финала? Было ясно, что в этом сезоне будет сложно, но если бы травм было поменьше, мы бы легко набрали на 4-5 очков больше. Мы по-прежнему играем не блестяще,  но мы будем бороться за Лигу чемпионов, а это нормальный сезон.

Сейчас все непросто, простите меня, но но мы сделаем все возможное, чтобы выбраться из этого и сделать это так, чтобы людям не терпелось снова пойти на стадион», – сказал тренер «Ливерпуля».

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47 комментариев

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Ready2riot
Ответ MATRiX
Очень хочется, чтобы эра Клоппа и Гвардиолы длилась как можно дольше и не кончалась бесславно.
Артета вошёл в чят
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Baky jorayev
Ответ Павел Мельников
Абрамович, еще бедный по меркам ОАЭ, и тот за 9 лет справился.
Даже Порту с Интером брали а эти с лярдом 1финал и то проиграли
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Dm Kznts
Ответ vals1702
В футболе надо тратить, а владельцы , не вложившие ни фунта своих денег в состав - не нужны Ливерпулю.
А кто этим летом за Нуньеса не хилую сумму вкинул?
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андрей кольцов
Ответ glavredaktor
Как показывает практика, для таких клубов как Ливерпуль (и кстати ещё Челси) не самые успешные сезоны в лиге сопровождаются весьма хорошими выступлениями в ЕК. Так что чем черт не шутит)
Количество еврокубков определенно не совпадает с количеством неудачных сезонов. Любители теорий заговоров всяких такие смешные
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Dm Kznts
Ответ Ман Сити
Хах, физрук вскрывает все карты и вываливает на болел ливера с 2019 всю правду о том, что никогда и не был тренером. Ждем волну депрессий среди учащихся деревенских школ.
манси, ну нет у тебя в крови уважения к сопернику, гниловатый ты тип ))
Если бы не Клопп, апл стала бы лигой одного Пепа в последние несколько сезонов.
Что тут интересного?
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vals1702
В футболе надо тратить, а владельцы , не вложившие ни фунта своих денег в состав - не нужны Ливерпулю.
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Red Line
Ответ Ман Сити
Не правда. Я всегда знал что он физрук. Это посыл болелам ливера, которые не верили мне.
Маня, сходи пистолеты поправь на 3 колонке, и мусор заодно выкинь
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Адепт Суперлиги
Ответ Pucheslav
Потеря Мане заставила просесть среднюю линию Ливерпуля ? Или как ?
Заставила просесть всю команду
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Tybalt
Ответ Павел Мельников
О, да. Когда Клопп приходил в Ливерпуль из Боруссии, все таблоиды пестрили - расступитесь, будущий обладатель квадрупла едет. Он же с Боруссией выиграл все, что можно, и его в Ливерпуль просто повторить пригласили ;)
то ли дело его любимый Арсенал и голубая устрица.
Голубая лагуна вовсе миллиарды тратила, декларировала ЛЧ и доминацию.
В целом, бульк был знатный.
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glavredaktor
Ответ versus_
Ты остался каким был, но среда поменялась. Никого уже не удивить интенсивностью, а игроки уже не выдерживают такой дикий темп. Так что прежнего Клоппа уже не будет, по крайней мере в АПЛ.
Прям вот так с ног на голову поменялось за полгода? За полгода лучшая команда мира вдруг стала слабой?
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glavredaktor
Ответ Kira Graponova
Команде нужны свежие ноги с таким интенсивным футболом, руководство же, конечно, никого не купит. Скамейки у Ливерпуля нет. Имею ввиду такой скамейки, какая должна быть у чемпионской команды. Юрген проделывает хорошую работу
Скамейки не хватает только в полузащите. И то, не в количестве игроков, а в их качестве. Причём изначально это были хорошие игроки, но потом начали упорно деградировать. И что то мне подсказывает, не по вине Клоппа.
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Kircha v Yambulatovo
Ответ Ман Сити
Уже десятый год ждем от портовика квадрапул, или одинадцаттый. Физрук все обещает но что-то все никак...
Можно ссылку где Клопп это обещал мвнсися?
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glavredaktor
Ответ Кукич
Команда постарела,ресурсы поизносились.Салах сдает очевидно, Фирмино и Фабиньо вообще деграднули,Мане ушел , Хендерсон уже не тот ,это касается Ван Дейка ,Матипа и Робертсона
Команда просто устала после прошлого сезона, рано делать выводы. Ещё полгода назад этот состав был одним из лучших в мире. А теперь вдруг за полгода все сразу постарели?)
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glavredaktor
Ответ vladimir.kostrichko
Клопп великий тренер, но состав всегда надо обновлять...У футболистов есть усталость (прошлый сезон был очень длинным и к тому же упала мотивация после 2ух серебряных медалей).Это руководство не изменится-реально если бы не Клопп,то у Ливерпуль так бы и болтался бы в середине таблицы как при Далглише и Роджерсе(ну были бы пару сезонов в ЛЧ и все)....
Ну так так всегда, у любой команды бывают переходные сезоны, без исключений.
Если бы не Клопп... так можно про любого успешного тренера сказать "если бы не Гвардиола, если бы не Моуриньо, если бы не САФ" и т.д.)
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Павел Мельников
Ответ Ман Сити
Уже десятый год ждем от портовика квадрапул, или одинадцаттый. Физрук все обещает но что-то все никак...
О, да. Когда Клопп приходил в Ливерпуль из Боруссии, все таблоиды пестрили - расступитесь, будущий обладатель квадрупла едет. Он же с Боруссией выиграл все, что можно, и его в Ливерпуль просто повторить пригласили ;)
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glavredaktor
Ответ Alex Legend
Да хотя бы в топ-4 сезон закончить для него было бы идеально.
Как показывает практика, для таких клубов как Ливерпуль (и кстати ещё Челси) не самые успешные сезоны в лиге сопровождаются весьма хорошими выступлениями в ЕК. Так что чем черт не шутит)
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Ман Сити
Ответ Павел Мельников
А также десятый год ждем ЛЧ от шейхов. Или одиннадцатый, уже забыли.
Уже десятый год ждем от портовика квадрапул, или одинадцаттый. Физрук все обещает но что-то все никак...
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glavredaktor
Ответ corazón blanco
Юрген проделал и так великолепную работу, поднял Ливерпуль туда, где он и должен находиться, все выиграл с клубом. Но одним составом, тем более когда такая эпидемия травм конечно сложно добиваться успеха. Очень не хватает Ливерпулю топового опорника.
Так он есть, Фаб. И дублер на эту позицию есть, Хендо. Проблема в том, что оба в ужасающей форме. Толи случайный временный спад, толи сказалась интенсивность прошлого сезона, толи микротравмы.. в общем Клопп лучше знает. Но игроки в опорную зону есть. А вот на позицию так сказать б2б есть только один игрок - Хендо. И когда его нет, заменить его роль некому, ибо никто сейчас в команде не способен давать такой объем работы в центре, какой даёт Хендо будучи в хорошей форме. Один из ключевых игроков в прессинге. Ещё одна ключевая роль для прессинга Клоппа - центральный нападающий, если его так можно назвать в этой системе. Т.е. Бобби, который два месяца играет - два лечится, либо его сменщик, Жота, который в целом тоже неплохо играет в центре с нужным функционалом. Но тот тоже последний год постоянно с травмами. Был ещё один вариант для центра, Мане, но его уже нет, а Дарвин немного другой игрок. Посмотрим на Гакпо, но хотя бы полсезона на наскачку ему точно надо.
Вот и основные проблемы. Есть ещё одна, но объяснить индивидуальные "перфомансы" защитников в этом сезоне я не могу))
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versus_
Ты остался каким был, но среда поменялась. Никого уже не удивить интенсивностью, а игроки уже не выдерживают такой дикий темп. Так что прежнего Клоппа уже не будет, по крайней мере в АПЛ.
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Павел Мельников
Ответ Baky jorayev
Не помню когда создали верблюжатник но многие не дождались вымерли
Абрамович, еще бедный по меркам ОАЭ, и тот за 9 лет справился.
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-2
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Baky jorayev
Ответ Павел Мельников
А также десятый год ждем ЛЧ от шейхов. Или одиннадцатый, уже забыли.
Не помню когда создали верблюжатник но многие не дождались вымерли
+8
-1
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Tybalt
Манся - друг Клоппа, который ходит в майке "Proud" 2019-го года
+2
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Павел Мельников
Ответ Ман Сити
Хах, физрук вскрывает все карты и вываливает на болел ливера с 2019 всю правду о том, что никогда и не был тренером. Ждем волну депрессий среди учащихся деревенских школ.
А также десятый год ждем ЛЧ от шейхов. Или одиннадцатый, уже забыли.
+8
-4
+4
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Ман Сити
Ответ Любезный Коссутий
второе - это он Мансе ответил 😎
Не правда. Я всегда знал что он физрук. Это посыл болелам ливера, которые не верили мне.
+8
-6
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Ман Сити
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+7
-20
-13
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