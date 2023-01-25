Клопп о перестройке: «Никто не знает, как «Челси» может тратить такие суммы. Остальным, если бесконечных денег нет, нужно время»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп деньги Тодд Боули Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расходы «Челси» на трансферы.

«Переходный период может протекать по-разному, все зависит от ситуации, особенно если учитывать то, что происходит сейчас. У «Челси» новый владелец, и никто не знает, как именно они это делают, как они могут столько тратить.

Что касается других команд... Люди не любят, когда я об этом говорю, но если у вас нет бесконечных денег, то переходный период занимает какое-то время. В ином случае можно все поменять за день, подписав 10 игроков», – заявил Клопп в подкасте Mike Calvin’s Football People.

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49 комментариев

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Ivan Ivanych
Какой же клоп завистливый...
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brace
Ответ Karl Franz F. Brandt
Все забыли, какие деньги тратили итальянские и испанские команды вначале 2000-х? Лацио, Милан, Реал, Валенсия? За сколько купили Мендьету двадцать с лишним лет назад? 45 млн евро? И сейчас это высочайший ценник. А за сколько Зидана, Фигу?
Вероятно они тогда под стол ходили, как они могут помнить это?
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eazyjet
Ответ Dark.Babysitter
Так отжали же кучу бабок у Аркадича)
Там где учили отжимать Абрамович преподавал ))
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Мишка Ляшенко
Клопп надоел ныть. У него вторая самая дорогая атака в мире (по сумме трансферов), а его кудесники мяча даже один гол Брайтону забить не могут👍
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Roman Kharitonov
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
клоун тупoрылый, реал позорный это был, садись два, вперед делать домашку
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savik-A.M.
Ответ paradose
Челси безусловно мешок, но Реал, Барселона и Ювентус были до. Особенно Реал и неоднократно.
Когда Ювентус был мешком ?
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Karl Franz F. Brandt
Все забыли, какие деньги тратили итальянские и испанские команды вначале 2000-х? Лацио, Милан, Реал, Валенсия? За сколько купили Мендьету двадцать с лишним лет назад? 45 млн евро? И сейчас это высочайший ценник. А за сколько Зидана, Фигу?
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Ice Cold
Ответ Диер Ташкент
)))) 1910 году))))
)))
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Диер Ташкент
Ответ Ice Cold
Конечно В 1910
)))) 1910 году))))
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Ice Cold
Ответ Диер Ташкент
))) А когда МЮ был moneybag-ом можешь подсказать?
Конечно
В 1910
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Адепт Суперлиги
Если бы Юрген сидел на спортсе, его бы за такие слова сразу отправили бы на ту самую пресловутую статью, в которой, типа, всё обьясняется)
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Dark.Babysitter
Так отжали же кучу бабок у Аркадича)
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Валерий Питерский
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
Так вроде Сити был мешок..)
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paradose
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
Челси безусловно мешок, но Реал, Барселона и Ювентус были до. Особенно Реал и неоднократно.
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brace
Надо было Юргену в Челси устраиваться, раз он так падок до больших денег
И не пришлось бы выступление такое выдумывать
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WeAreChelsea
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
Ты футбол сегодня начал смотреть?
+1
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iegord
Ответ Sundance Neeskens
Что вы говорите. После покупки клуба в 2008 году шейхи вбухнули ~400 млн. евро в состав Ман Сити в первые три сезона. В те времена это были колоссальные вложения. У ПСЖ даже меньше вложения были.
Это более чем адекватная сумма. Реал за то же время вбухал 450, Барса - 300. А Челси такую сумму потратил за 3 сезона еще к 2005
+2
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Диер Ташкент
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
Точнее будет в истории АПЛ
0
-1
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Диер Ташкент
Ответ Ice Cold
Ошибаешься Moneybag United первый мешок
)))
А когда МЮ был moneybag-ом можешь подсказать?
+3
-4
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простокрокодил
Ответ Arman FCSM
Дядь Юр, ты б сначала в своем дворе разобрался, прежде, чем комментировать, что там сосед себе покупает и на какие шиши
Его спросили про расходы Челси, он ответил про расходы Челси. Что не так то? С тобой...
+2
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Владимир Абрамов
Ответ Arman FCSM
Дядь Юр, ты б сначала в своем дворе разобрался, прежде, чем комментировать, что там сосед себе покупает и на какие шиши
Дядя Юра так-то брал Лигу Чемпионов, чемпионат Англии, серьезную конкуренцию навязывал Ман Сити при значительно меньших ресурсах. И он то же самое говорил и тогда. Хоть и про другие команды.
+2
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savik-A.M.
Ответ Ваня Шипитко
Не стоит забывать, что Челси - это первый мешок в истории футбола.
Первый мешок это Реал когда строили "галактикос" ,
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Lindeman
Ответ Ваня Шипитко
Нет. Мешок - команда, которая за сезон/два накупила полную авоську игроков, до этого практически ничего не выиграв. МЮ выигрывали и чемпионаты и ЛЧ без адски больших трат. Челси начал выигрывать только после покупки почти всего нового состава за короткий срок за неадекватные деньги. (Как МС и ПСЖ)
Я бы ещё сказал, что это команда которую купил богатый владелец/шейх
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Игорь Буев
Фэйр-плей давно пора отменить. У кого есть деньги, тот их тратит, у кого нет, хотят их получить от кого нибудь, чтобы тоже тратить. Клоп топовый тренер, но в последнее время слишком часто смотрит, на то кто сколько тратит. Состав Ливерпуля тоже собирали не за три копейки.
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Sundance Neeskens
Ответ iegord
Ну справедливости ради МС не скупали бездумно дорогой состав за бешеные деньги. У них процесс был постепенный, они шаг за шагом выстраивали новый клуб. В плане менеджмента с ними ПСЖ и рядом не стояли
Что вы говорите. После покупки клуба в 2008 году шейхи вбухнули ~400 млн. евро в состав Ман Сити в первые три сезона. В те времена это были колоссальные вложения. У ПСЖ даже меньше вложения были.
+8
-1
+7
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