Клопп о перестройке: «Никто не знает, как «Челси» может тратить такие суммы. Остальным, если бесконечных денег нет, нужно время»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расходы «Челси» на трансферы.
«Переходный период может протекать по-разному, все зависит от ситуации, особенно если учитывать то, что происходит сейчас. У «Челси» новый владелец, и никто не знает, как именно они это делают, как они могут столько тратить.
Что касается других команд... Люди не любят, когда я об этом говорю, но если у вас нет бесконечных денег, то переходный период занимает какое-то время. В ином случае можно все поменять за день, подписав 10 игроков», – заявил Клопп в подкасте Mike Calvin’s Football People.
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В 1910
И не пришлось бы выступление такое выдумывать
А когда МЮ был moneybag-ом можешь подсказать?