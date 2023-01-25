Клопп о перестройке: «Никто не знает, как «Челси» может тратить такие суммы. Остальным, если бесконечных денег нет, нужно время»

Главный тренер « » прокомментировал расходы «Челси» на трансферы.

«Переходный период может протекать по-разному, все зависит от ситуации, особенно если учитывать то, что происходит сейчас. У «Челси» новый владелец, и никто не знает, как именно они это делают, как они могут столько тратить.

Что касается других команд... Люди не любят, когда я об этом говорю, но если у вас нет бесконечных денег, то переходный период занимает какое-то время. В ином случае можно все поменять за день, подписав 10 игроков», – заявил Клопп в подкасте Mike Calvin’s Football People.

Мадуэке – 14-й трансфер «Челси» при Боули. Клуб потратит более 465 млн фунтов с учетом бонусов и аренд