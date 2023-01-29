«Локо» и «Лион» пока не договорились по Изидору – переговоры идут сложно. Форвард хочет перейти
«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о переходе Вильзона Изидора.
По данным Téléfoot, договоренность о переходе нападающего в «Лион» еще не достигнута. Французскому клубу пока не удается договориться с «Локомотивом». Переговоры продвигаются тяжело.
Отмечается, что сам Изидор хочет перейти в «Лион».
Ранее сообщалось, что «Локо» отдаст нападающего в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с правом выкупа за 5 млн.
В этом сезоне на счету 22-летнего игрока 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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