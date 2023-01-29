«Локо» и «Лион» пока не договорились по Изидору – переговоры идут сложно. Форвард хочет перейти

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о переходе Вильзона Изидора.

По данным Téléfoot, договоренность о переходе нападающего в «Лион» еще не достигнута. Французскому клубу пока не удается договориться с «Локомотивом». Переговоры продвигаются тяжело.

Отмечается, что сам Изидор хочет перейти в «Лион».

Ранее сообщалось, что «Локо» отдаст нападающего в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с правом выкупа за 5 млн.

В этом сезоне на счету 22-летнего игрока 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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10 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Фут.Боль
Новость через несколько часов: Изидор подписал контракт с Лионом.
Приостановив контракт
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9черное
Лион пока совсем не easy door
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Василий Рязанцев
Ответ не ссы.
Комментарий удален
А зачем результат? Какая разница между 2 местом и 14?
0
-2
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Микель Венгер
Ответ не ссы.
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ни дать, ни взять — красиво сказано
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Kit244098
Не знаю, не знаю. Вон в Ницце Бека-Бека даже и на замены в последнее время не выходит. И вообще ни разу не провел 90 минут. Изидор тоже не станет в Лионе игроком основы. Французам, при их жадности, куда проще заставить игрока, если он так хочет уйти, просто приостановить контракт. За деньги он Лиону просто не нужен. Не тот калибр. Французы любят всех брать на халяву. Достаточно просто посмотреть сводки трансфмаркета))
+3
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Ответ Артём Толоконников
Эххх, вернулся бы Палыч(
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Артём Толоконников
Эххх, вернулся бы Палыч(
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Зизуха
Зря, ФНЛ лучшая лига в мире
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Илюха аналитик
Ну если он сам хочет, то какие тут могут быть разговоры.
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Илюха аналитик
Конечно Исидор хочет! Такой шанс предоставляется!
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Фут.Боль
Новость через несколько часов: Изидор подписал контракт с Лионом.
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