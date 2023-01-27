Изидор за 6 млн евро переходит в «Лион» из «Локо». Он вылетит во Францию сегодня вечером

Нападающий Вильзон Изидор переходит из « » в « ».

По данным L’Équipe, французский клуб крайне близок к приобретению 22-летнего форварда примерно за 6 млн евро.

«Лион» перехватил Изидора у « », который обсуждал аренду нападающего с опцией выкупа, которая должна была активироваться практически автоматически. Переговоры «Лиона» и «Локо» находятся на продвинутой стадии.

С Изидором общались и президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, и тренер команды Лоран Блан, и главный скаут клуба Брюно Шейру.

Изидор должен вылететь во Францию сегодня вечером.

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.