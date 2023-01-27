Изидор за 6 млн евро переходит в «Лион» из «Локо». Он вылетит во Францию сегодня вечером

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Лорьян Вильзон Изидор деньги Футбол

Нападающий Вильзон Изидор переходит из «Локомотива» в «Лион».

По данным L’Équipe, французский клуб крайне близок к приобретению 22-летнего форварда примерно за 6 млн евро.

«Лион» перехватил Изидора у «Лорьяна», который обсуждал аренду нападающего с опцией выкупа, которая должна была активироваться практически автоматически. Переговоры «Лиона» и «Локо» находятся на продвинутой стадии.

С Изидором общались и президент «Лиона» Жан-Мишель Олас, и тренер команды Лоран Блан, и главный скаут клуба Брюно Шейру.

Изидор должен вылететь во Францию сегодня вечером.

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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68 комментариев

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vital_23
Ответ krokodilych
Наварился - это хорошо, конечно. А играть-то кем?
Игнатьевым, Керком, Дзюбу возьмут)))
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vital_23
Ответ Пепси пеналдувич
Ну это план Рангника был. Но помимо этих двух закупили много шлака за не маленькие деньги.
ну так не всегда бывают удачи в трансферах, но там по сути реально откровенного шлака навезли достаточно которых было видно сразу
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Mt09
Ответ Verhovn
На фоне Мудрика ваши слова имеют смысл. Но Мудрик - прецедент, как мне кажется.
а Антони чем не прецедент?
0
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rembrandao
Ответ krokodilych
Наварился - это хорошо, конечно. А играть-то кем?
Вам же Пиняева с Глушенковым купили
+1
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+1
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Фут.Боль
Ответ Павел Гребнев
Теперь один Игнатьев в нападении будет?
Наверное, будут Ракова также подпускать к основе. Но центрфорвард точно не помешает. Надеюсь, купят кого-нибудь.
+2
0
+2
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Гекдениз Кардениз
Ответ Белые штаны Хави
Все стороны в выигрыше
Кроме Лиона который получил запылившегося игрока
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Артём Мороз
Думал точто русский в лигу 1 попал
0
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Андрей Павкин
Ответ corazón blanco
Он только будет хорош против Оренбурга)
Так это же целых 2 матча за сезон!
0
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Олег Сорокин
Ответ Николай Зеленкин
Почти х2 подорожание с момента покупки. Вытащил прошлый сезон рекордом по голам в матчах кряду. Спасибо!
Плюс затраты на зп так что в плюсе на копейки
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-1
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Verhovn
Ответ ivannumber1
Не умеют наши клубы продавать. Особенно это касается Локо. Изидора вполне можно было продать в диапазоне 12-15 мультов. Хотя о чём я веду речь. Это же паровозы. Они и Миранчука кое-как за 14 впихнули, когда его можно было за 30 мультов продать. Они и Хвичу бесплатно упустили... В общем, продавать всей лиге и паровозам в частности ещё учиться и учиться. Только руки на комиссиях умеют греть.
На фоне Мудрика ваши слова имеют смысл. Но Мудрик - прецедент, как мне кажется.
0
0
0
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Михаил Солдатенков
Ещё в начале сезона у Изидора не было такого задора, как в самом начале 2022, когда он чуть ли не каждый матч забивал, поэтому его уход назревал уже с начала сезона.
Ну а "Локо" заработает на трансферах двух французов, Бека-Бека и Изидора, 9 миллионов евро чистой прибыли (покупали Бека-Бека за 6 миллионов евро). Неплохо.
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+1
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ivannumber1
Не умеют наши клубы продавать. Особенно это касается Локо. Изидора вполне можно было продать в диапазоне 12-15 мультов.

Хотя о чём я веду речь. Это же паровозы. Они и Миранчука кое-как за 14 впихнули, когда его можно было за 30 мультов продать. Они и Хвичу бесплатно упустили...

В общем, продавать всей лиге и паровозам в частности ещё учиться и учиться. Только руки на комиссиях умеют греть.
0
-2
-2
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Verhovn
Ну работают. А кем играть будут? И кстати, не вылет из вышки пока ещё не гарантирован. Я бы не хотел видеть Локо в пердиве.
+1
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тот самый Кадрус
Ответ Serzhique
По разным источникам от 2,5 до 3,5
Ну тогда гуд. получается заработает Локо.
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Павел Гребнев
Теперь один Игнатьев в нападении будет?
0
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krokodilych
Ответ vital_23
В итоге на 2х французах Локо не плохо так наварился
Наварился - это хорошо, конечно. А играть-то кем?
+2
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Николай Чижов
Лучшая лига мира для нас все ближе
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An Kr
Ответ CriminalJoint62
Удачи, Изи! Начал прекрасно, но сдал в этом сезоне, как и весь Локо. Надеюсь встретятся с Бека - Бека на полях Франции
Где он сдал? Травмы.
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Timur Sagitov
В Лион и с прибылью вполне неплохо.
+1
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Verhovn
Ответ улъблюдок
В толпе друг друга мы узнали Сошлись и разойдемся вновь. Была без радости любовь, Разлука будет без печали. и не нужно писать что стихи это не моё, вообще то это М. Лермонтов.
Ха😄
+2
0
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Verhovn
В нынешних реалиях топ сделка.
+1
0
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Пепси пеналдувич
Ответ vital_23
В итоге на 2х французах Локо не плохо так наварился
Ну это план Рангника был. Но помимо этих двух закупили много шлака за не маленькие деньги.
+10
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Пётр Зозуля
Ответ Simka87
Кто хоть в нападении будет у Локо играть то?
Камано - Маргано
0
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Пепси пеналдувич
Удачи! В том сезоне был на высоте! Деньги тоже хорошие.
+1
0
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Veld
Ответ Нейтральный критик
Он Изибор.
спасибо!
0
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