Изидор хочет в «Лорьян», но «Локо» намерен отдать его «Лиону», который предложил больше денег (Foot Mercato)

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Лорьян Вильзон Изидор деньги Футбол

Форвард «Локомотива» Вильзон Изидор хочет перейти не в «Лион», а в «Лорьян».

Ранее газета L’Équipe сообщила, что француз за 6 млн евро перейдет в «Лион».

Однако, как пишет Foot Mercato, окончательной договоренности о трансфере Изидора еще нет.

«Лион» вмешался в переговоры Изидора с «Лорьяном» и попытался убедить форварда присоединиться к команде. Для этого с игроком разговаривал тренер Лоран Блан. Несмотря на это, форвард, который уже дал согласие на переход в «Лорьян», не намерен переходить в «Лион» и хочет выступать в команде Режиса Ле Бри.

«Лорьян» уже договорился с «Локомотивом» об аренде Изидора с правом выкупа, когда в переговоры вмешался «Лион». Предложение «Лиона» было сформулировано по той же схеме, – аренда с правом выкупа – но в качестве опции выкупа предлагается более крупная сумма. В связи с этим «Локомотив» хочет, чтобы Изидор перешел в «Лион».

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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23 комментария

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фахитос
Сильно, договориться с лорьяном который заинтересован в игроке и могут ему обещать игровую практику. Лучше повестись на теоретически получить больше денег с аренды , где нет гарантии что он будет играть и под него построят команду. Нахер там вообще сократить штат до минимума, кто даст больше денег любой сможет работать
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Avaz K
Ответ proiski_vragov
Изидор хочет в Лорьян Вот это он петросян В Лион переходи Или на банке сиди
Молодец, больше так не делай
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Фёдор Кузнецов
Ответ M_i_t_y_a
Просто понимает, что в Лионе будет с лавки выходить, а в Лорьяне больше шансов на основу
Лорьян и в таблице повыше
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Dmitry Orlov
Ответ БляхаджинсКарпина
ну объективно стать основным в Лорьяне у него существенно выше шанс. парень не хочет полировать лавку, а хочет играть, даже в команде попроще
В таблицу глянь, Лорьян выше Лиона. Так что ещё кто "попроще".
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Moors
Ответ M_i_t_y_a
Просто понимает, что в Лионе будет с лавки выходить, а в Лорьяне больше шансов на основу
У Лорьяна 7 место 32 очка, Лион 9 место 25 очков
+3
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+3
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art.shu05@gmail.com
Ответ Юрий Кечко
Мил человек таблицу чемпионата Франции открой) Лорьян на 7 очков Лион опережает В любом случае Лион более статусный клуб , но сейчас он ниочем)))
А я что то про то, что Лион сильнее Лорьяна разве говорил?
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Юрий Кечко
Ответ art.shu05@gmail.com
В Лорьяне будет игроком обоймы, в Лионе же на банке. Понятно, что Изидор хочет играть
Мил человек таблицу чемпионата Франции открой)
Лорьян на 7 очков Лион опережает
В любом случае Лион более статусный клуб , но сейчас он ниочем)))
+3
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+3
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улъблюдок
Ответ M_i_t_y_a
Просто понимает, что в Лионе будет с лавки выходить, а в Лорьяне больше шансов на основу
нет у него шансов. совершенно бесхребетный футболер
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-4
-4
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art.shu05@gmail.com
В Лорьяне будет игроком обоймы, в Лионе же на банке. Понятно, что Изидор хочет играть
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M_i_t_y_a
Ответ Матвей Суицидин
Правильно хочет. Из-под Ляказетта и Тако-Экомби не вылезти будет даже если один уйдет. Там еще Тете феерит.
Так Экамби ушел в аренду, но там еще Дембеле же есть
+5
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+5
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Michael Boldyrev
Ответ Tigo_Volchara93
Локомотив как кровожадный сделает так, как максимум им выгодно продать, бессовестные, там разница 2-3 млн € максимум. Человеку жизнь усложняют, возможно и в Лорьяне ему побольше предложили, что в полне реально, т.к в Лорьяне в основе будет, а там на лавке. А так-то в Локо не провалился, себя показал команде немало очков принес
Ну, я так понимаю, что сплавить Изидора в Лион без его согласия невозможно. Поэтому придется уговаривать как-то.
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Фут.Боль
Ответ Tigo_Volchara93
Локомотив как кровожадный сделает так, как максимум им выгодно продать, бессовестные, там разница 2-3 млн € максимум. Человеку жизнь усложняют, возможно и в Лорьяне ему побольше предложили, что в полне реально, т.к в Лорьяне в основе будет, а там на лавке. А так-то в Локо не провалился, себя показал команде немало очков принес
Ну клуб делает так, как ему выгодно, да.
2-3 ляма существенная сумма.
+10
-1
+9
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Фут.Боль
Ответ Владимир Владимирович
А.С.Пушкин аплодировал бы стоя
Или перевернулся только что.
+2
-2
0
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Матвей Суицидин
Правильно хочет. Из-под Ляказетта и Тако-Экомби не вылезти будет даже если один уйдет. Там еще Тете феерит.
+1
0
+1
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Tigo_Volchara93
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
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Белые штаны Хави
Ответ proiski_vragov
Изидор хочет в Лорьян Вот это он петросян В Лион переходи Или на банке сиди
Вот это ты конечно стихоплет)
+5
0
+5
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Владимир Владимирович
Ответ proiski_vragov
Изидор хочет в Лорьян Вот это он петросян В Лион переходи Или на банке сиди
А.С.Пушкин аплодировал бы стоя
+22
-1
+21
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Российский пользователь
Такими темпами, Локо=ФНЛ
+1
-2
-1
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БляхаджинсКарпина
ну объективно стать основным в Лорьяне у него существенно выше шанс. парень не хочет полировать лавку, а хочет играть, даже в команде попроще
+21
0
+21
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M_i_t_y_a
Просто понимает, что в Лионе будет с лавки выходить, а в Лорьяне больше шансов на основу
+26
-1
+25
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Давид Agabekyan
Даже в таком состоянии Лиона больше хотеть в Лорьян довольно странно. Видимо в Лорьяне гарантировано место в составе, а в Лионе нет
+1
-2
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proiski_vragov
Изидор хочет в Лорьян
Вот это он петросян
В Лион переходи
Или на банке сиди
+12
-15
-3
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Илюха аналитик
Типичные хотелки
+2
-1
+1
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