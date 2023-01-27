Изидор хочет в «Лорьян», но «Локо» намерен отдать его «Лиону», который предложил больше денег (Foot Mercato)

Форвард « » хочет перейти не в «Лион», а в «Лорьян».

Ранее газета L’Équipe сообщила, что француз за 6 млн евро перейдет в «Лион».

Однако, как пишет Foot Mercato, окончательной договоренности о трансфере Изидора еще нет.

«Лион» вмешался в переговоры Изидора с « » и попытался убедить форварда присоединиться к команде. Для этого с игроком разговаривал тренер Лоран Блан. Несмотря на это, форвард, который уже дал согласие на переход в «Лорьян», не намерен переходить в «Лион» и хочет выступать в команде Режиса Ле Бри.

«Лорьян» уже договорился с «Локомотивом» об аренде Изидора с правом выкупа, когда в переговоры вмешался «Лион». Предложение «Лиона» было сформулировано по той же схеме, – аренда с правом выкупа – но в качестве опции выкупа предлагается более крупная сумма. В связи с этим «Локомотив» хочет, чтобы Изидор перешел в « ».

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.