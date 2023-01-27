«Локо» отдает Изидора в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Фабрицио Романо Футбол

Нападающий Вильзон Изидор переходит из «Локомотива» в «Лион».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Локо» отдает 22-летнего форварда в аренду за 750 тысяч евро с обязательной опцией выкупа за 5 млн – окончательная сумма будет зависеть от количества проведенных матчей.

Изидор должен вскоре вылететь во Францию.

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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31 комментарий

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Ираклий Керимов
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
Могло бы ! Но у нас фанат ноют про распил
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Данила Вишневский
Ответ AldoRays
А при чем тут ЗП Вы когда машину покупаете, а потом продаете, тоже бензин считаете, который заливали во воемя использования, чтобы понять дешевле/дороже продали?
Интересное сравнение, а за год ты вливаешь до трети ее стоимости?
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slow focus
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
да, работает, ведь футбол это экономическая стратегия, где надо купить подешевле, а продать подороже. место в таблице и качество футбола - не так уж важно
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iwannahaveanick
Ответ StillInTheGame
ну вообще-то да, перед каждой длинной поездкой на авто необходимо рассчитать не только планируемое количество литров бензина, но и учесть общую амортизацию всего авто в зависимости от километража и, допустим, амортизацию, которая складывается из-за приближения к новому ТО
но и учесть общую амортизацию всего авто в зависимости от километража и, допустим, амортизацию, которая складывается из-за приближения к новому ТО
И что это даст?

Или это не про "перед длинной поездкой", а про выбор, на чем ехать?
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VanyaVanya063
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
Ребят не забывайте что когда брали французов курс евро был совершенно другой , тут история скорее всего что в ноль вышли .
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Anti Podonok
Ответ StillInTheGame
ну вообще-то да, перед каждой длинной поездкой на авто необходимо рассчитать не только планируемое количество литров бензина, но и учесть общую амортизацию всего авто в зависимости от километража и, допустим, амортизацию, которая складывается из-за приближения к новому ТО
Одно дело готовиться к поездке,а другое дело продавать машину и считать сколько Бенза ,и сколько ты на Т.О потратил
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DoBeR
Неплохо по нашим временам
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StillInTheGame
Ответ AldoRays
А при чем тут ЗП Вы когда машину покупаете, а потом продаете, тоже бензин считаете, который заливали во воемя использования, чтобы понять дешевле/дороже продали?
ну вообще-то да, перед каждой длинной поездкой на авто необходимо рассчитать не только планируемое количество литров бензина, но и учесть общую амортизацию всего авто в зависимости от километража и, допустим, амортизацию, которая складывается из-за приближения к новому ТО
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ivannumber1
Ахаха)) Великая сделка. Я конечно рад, что Локо за него хоть что-то получил, а не как с Хвичей, но всё же за Изидора можно было спокойно выручить 10+ мультов.

Вот увидите, его следующий трансфер из Лиона будет за 20-25 мультов и более.
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kokakoka
Куча вратарей, а в поле скоро играть будет некому
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gleboloco
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
А сколько других игроков купили, а на выходе пшик?
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Алексей Гусев
Ответ Vladimir Ilyushkin
Это не так работает. вы не учли зп и косвенные расходы в том числе на трансферы. сомневаюсь, что суммарно вышли в плюс по нему
ЗП до ляма, косвенные расходы за игрока накоторого вниманияво франции небыло и он в Россию уехал?
0
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-1
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Igor Shalamov
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
А теперь посчитай зарплату, которую ему платили, инфляцию и то что доллар (евро) сейчас просели с 77 рублей в тот момент до 60-66 сейчас
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kk.abb
Ответ roni11
Но есть Марадашвили с Тикнизяном...купленные за пятизначную сумму. Куда продадут их? И как отобьют за них деньги?
Это спасибо РФС скажи за лимит. Их купили как молодых лимитчиков без перспективы заработка.
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-2
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kk.abb
Ответ улъблюдок
То что ты написал чушь для тех кто не в теме. За Бека Локомотиву заплатили только 6 лямов, остальное может быть, потом, если...... Схема 6+3+3 Можно подумать Локо сейчас идет в ноль ? Хрен там, Локо купил Бека за 6 и получил 6, но есть еще зарплата Бека, есть ещё агентские, есть медицина клуба, которая работала и на Бека в том числе ...итд. В ноль по Бека мы выйдем только если придет второй платеж. То же и по Изидору, только когда мы получим деньги можно будет говорить мину или плюс. И ГЛАВНОЕ - зачем нам деньги если мы идем в 1 очке от зоны пердива. Кто то получает разыгравшихся молодых, а мы из медалей опускаемся в зону пердива Так себе стратегия
Стратегия на то и стратегия, что на ГОДЫ должна строиться. Это первые трансферы х2, потом должны были пойти следом ещё. То, что вы в 1 очке идёте - заслуга лимитных днарей, которые высокого мнения слишком о себе и отсутствие уже 2 года тренера.
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-2
-2
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AldoRays
Ответ Vladimir Ilyushkin
Это не так работает. вы не учли зп и косвенные расходы в том числе на трансферы. сомневаюсь, что суммарно вышли в плюс по нему
А при чем тут ЗП
Вы когда машину покупаете, а потом продаете, тоже бензин считаете, который заливали во воемя использования, чтобы понять дешевле/дороже продали?
+21
-3
+18
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Vladimir Ilyushkin
Ответ Novak
Отбили траты, ещё и небольшой плюс. По нынешним временам уже неплохо.
Это не так работает. вы не учли зп и косвенные расходы в том числе на трансферы. сомневаюсь, что суммарно вышли в плюс по нему
+3
-3
0
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улъблюдок
Такая вот новая стратегия.
Европейские клубы получают разыгравшуюся молодежь, а мы место в зоне пердива.
ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
0
-1
-1
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roni11
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
Но есть Марадашвили с Тикнизяном...купленные за пятизначную сумму. Куда продадут их? И как отобьют за них деньги?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
улъблюдок
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
То что ты написал чушь для тех кто не в теме.
За Бека Локомотиву заплатили только 6 лямов, остальное может быть, потом, если......
Схема 6+3+3
Можно подумать Локо сейчас идет в ноль ?
Хрен там, Локо купил Бека за 6 и получил 6, но есть еще зарплата Бека, есть ещё агентские, есть медицина клуба, которая работала и на Бека в том числе ...итд.
В ноль по Бека мы выйдем только если придет второй платеж.
То же и по Изидору, только когда мы получим деньги можно будет говорить мину или плюс.

И ГЛАВНОЕ - зачем нам деньги если мы идем в 1 очке от зоны пердива.
Кто то получает разыгравшихся молодых, а мы из медалей опускаемся в зону пердива
Так себе стратегия
+3
-4
-1
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Aleksandr Danilov
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
Потратили 40 млн, заработали в лучшем случае 18, если Бека Бека правда. Точно, стратегия работает как часы
+8
-3
+5
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Novak
Отбили траты, ещё и небольшой плюс. По нынешним временам уже неплохо.
+4
-2
+2
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Фут.Боль
Ответ kk.abb
Вот вам и стратегия Рангника. Оба француза уехали минимум за х2 от покупки. И оба приехали только после того, как он их лично убеждал в проекте, они сами так говорили. Если бы и дальше в том направлении работали, может и смогли бы в перспективе построить финансово стабильный клуб с сокращением доли ржд. Но…
К этой стратегии только нормальный тренер не прилагался никогда, а дружки Рангника.
+36
-5
+31
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Великий Алонсо
Локо в пердив к Рубину.
0
-6
-6
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kk.abb
Ответ Valentin Grabenovsky
Удачи ему конечно, только под лаказеттом плотно присядет на лавку
Вытаскивать Локо из подвала тоже перспектива так себе.
+1
-3
-2
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