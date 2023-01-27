«Локо» отдает Изидора в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн
Нападающий Вильзон Изидор переходит из «Локомотива» в «Лион».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Локо» отдает 22-летнего форварда в аренду за 750 тысяч евро с обязательной опцией выкупа за 5 млн – окончательная сумма будет зависеть от количества проведенных матчей.
Изидор должен вскоре вылететь во Францию.
«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.
В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
И что это даст?
Или это не про "перед длинной поездкой", а про выбор, на чем ехать?
Вот увидите, его следующий трансфер из Лиона будет за 20-25 мультов и более.
Вы когда машину покупаете, а потом продаете, тоже бензин считаете, который заливали во воемя использования, чтобы понять дешевле/дороже продали?
Европейские клубы получают разыгравшуюся молодежь, а мы место в зоне пердива.
ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
За Бека Локомотиву заплатили только 6 лямов, остальное может быть, потом, если......
Схема 6+3+3
Можно подумать Локо сейчас идет в ноль ?
Хрен там, Локо купил Бека за 6 и получил 6, но есть еще зарплата Бека, есть ещё агентские, есть медицина клуба, которая работала и на Бека в том числе ...итд.
В ноль по Бека мы выйдем только если придет второй платеж.
То же и по Изидору, только когда мы получим деньги можно будет говорить мину или плюс.
И ГЛАВНОЕ - зачем нам деньги если мы идем в 1 очке от зоны пердива.
Кто то получает разыгравшихся молодых, а мы из медалей опускаемся в зону пердива
Так себе стратегия