«Локо» отдает Изидора в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн

Нападающий Вильзон Изидор переходит из « » в « ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Локо» отдает 22-летнего форварда в аренду за 750 тысяч евро с обязательной опцией выкупа за 5 млн – окончательная сумма будет зависеть от количества проведенных матчей.

Изидор должен вскоре вылететь во Францию.

«Локомотив» приобрел француза зимой 2021 года у «Монако» за 3 млн евро. Еще 0,5-1 млн евро монегаски могли получить в виде бонусов.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.