Изидор подпишет контракт с «Лионом» 29 января. «Локо» отдает его в аренду с правом выкупа («СЭ»)

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Вильзон Изидор Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Вильзон Изидор завтра станет футболистом «Лиона».

По информации «Спорт-Экспресса», 29 января игрок «Локомотива» подпишет контракт с клубом Лиги 1. Он будет арендован с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что выкуп за 5 млн евро будет обязательным, а аренда обойдется «Лиону» в 750 тысяч евро.

В текущем сезоне 22-летний француз забил 2 гола за 13 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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roni11
Ответ Zidan GOAT
Сколько бы не ругали Рангника (есть за что), но надо сказать что трансферы он сделал отличные, жаль конечно, что остались без ЕК и все легионеры разъехались…
Офигенные трансферы с ЦСКА пол конюшни за 13 лямов закупили...только кони оказались не скаковыми)
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Злодей Спб
Все эти аренды с правом выкупа - лотерея. Травмируется игрок, а клуб-арендатор правом выкупа не воспользуется. Что с футболистом потом делать?

Хочешь игрока - покупай. Не хочешь покупать - лесом иди.
+2
-2
0
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holdenkolfielddd
Ответ Zidan GOAT
Сколько бы не ругали Рангника (есть за что), но надо сказать что трансферы он сделал отличные, жаль конечно, что остались без ЕК и все легионеры разъехались…
Он уже без Рангника пришёл
+7
0
+7
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Shuller18
Ответ Кеды и бутса
Судя по статистике, форвард-убийца. Повезло французам... Хорошо хоть у Локо Игнатьев остался.
По ходу Глушенков играть будет на острие
+3
0
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Valentin Grabenovsky
На багаже рангника
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+2
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Кеды и бутса
Судя по статистике, форвард-убийца. Повезло французам... Хорошо хоть у Локо Игнатьев остался.
+17
-1
+16
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Zidan GOAT
Сколько бы не ругали Рангника (есть за что), но надо сказать что трансферы он сделал отличные, жаль конечно, что остались без ЕК и все легионеры разъехались…
+3
-4
-1
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