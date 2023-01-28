Изидор подпишет контракт с «Лионом» 29 января. «Локо» отдает его в аренду с правом выкупа («СЭ»)
Нападающий Вильзон Изидор завтра станет футболистом «Лиона».
По информации «Спорт-Экспресса», 29 января игрок «Локомотива» подпишет контракт с клубом Лиги 1. Он будет арендован с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что выкуп за 5 млн евро будет обязательным, а аренда обойдется «Лиону» в 750 тысяч евро.
В текущем сезоне 22-летний француз забил 2 гола за 13 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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