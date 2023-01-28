Изидор подпишет контракт с «Лионом» 29 января. «Локо» отдает его в аренду с правом выкупа («СЭ»)

Нападающий Вильзон Изидор завтра станет футболистом « ».

По информации « », 29 января игрок « » подпишет контракт с клубом Лиги 1. Он будет арендован с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что выкуп за 5 млн евро будет обязательным, а аренда обойдется «Лиону» в 750 тысяч евро.

В текущем сезоне 22-летний француз забил 2 гола за 13 матчей в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал