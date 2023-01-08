Камоцци о Миранчуке: «Лучший российский игрок последних пяти лет. Головин тоже силен, но Алексей дольше держит уровень»

Теги Спартак Монако Аталанта Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Алексей Миранчук Александр Головин Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци назвал Алексея Миранчука лучшим российским футболистом за последние 5 лет.

«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет – Алексей Миранчук. Переход из РПЛ в Серию А был верным решением, здесь он становится лучше с каждым годом.

Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

Алексей Миранчук выступает на правах аренды за «Торино». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика игрока – здесь.

13 комментариев

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DoDidDone
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Серьёзный уровень у советников Заремы и Федуна..
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К.Карасёв
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Ответ Матвей Суицидин
А чего же не заиграл? Монако рассматривался как трамплин к топ клубам и Челси им интересовался в 18 году. Только вот спустя несколько сезонов в Монако Головин топ клубам оказался не нужен. И отбить 30 лямов за его трансфер шансов все меньше. Это просто факты
Так Монако выставил за него ценник дикий. Конечно его не покупают. Но то что он сильнее средних и не техничных Маунтов, это факт.
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Матвей Суицидин
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Ответ К.Карасёв
Головин бы мог заиграть в старте Челси или Боруссии, будь он латиносом или англичанином.)
А чего же не заиграл? Монако рассматривался как трамплин к топ клубам и Челси им интересовался в 18 году. Только вот спустя несколько сезонов в Монако Головин топ клубам оказался не нужен. И отбить 30 лямов за его трансфер шансов все меньше. Это просто факты
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LLiriKK
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«Лучше с каждым годом»? Миранчук только в этом сезоне регулярно играть-то начал, а до того не вылезал с «банки» несколько лет.
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Дмитрий Яруллин
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Он их перепутал местами , может ?)
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Михаил Блинов
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Ответ Давид Agabekyan
Уровень сидения на скамейке? Головин в основе в Монако всегда в основе, Миранчук на скамейке в Аталанте
Во-первых, Миранчук играет в Торино. И играет по продуктивнее, чем Головин. При этом в Италии играть сложнее, чем во Франции.
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К.Карасёв
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Ответ Доктор Верховцев
Печально осознавать, что Головин и Миранчук — лучшие игроки на сегодня.
Головин бы мог заиграть в старте Челси или Боруссии, будь он латиносом или англичанином.)
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Shuller18
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Ответ Александра Александрова
Чушь Головин на бошку сильнее ))
Головин стабильнее.
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Доктор Верховцев
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Печально осознавать, что Головин и Миранчук — лучшие игроки на сегодня.
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ЖУЛИК
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Головин>>> Миранчук
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Александра Александрова
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Чушь Головин на бошку сильнее ))
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К.Карасёв
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Головин намного сильнее
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Давид Agabekyan
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Уровень сидения на скамейке? Головин в основе в Монако всегда в основе, Миранчук на скамейке в Аталанте
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