Франко Камоцци назвал Алексея Миранчука лучшим российским футболистом за последние 5 лет.

«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет – . Переход из в Серию А был верным решением, здесь он становится лучше с каждым годом.

Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем », – сказал бывший советник экс-президента « » Леонида Федуна.

Алексей Миранчук выступает на правах аренды за « ». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика игрока – здесь.