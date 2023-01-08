Камоцци о Миранчуке: «Лучший российский игрок последних пяти лет. Головин тоже силен, но Алексей дольше держит уровень»
Франко Камоцци назвал Алексея Миранчука лучшим российским футболистом за последние 5 лет.
«На мой взгляд, лучший российский футболист за последние пять лет – Алексей Миранчук. Переход из РПЛ в Серию А был верным решением, здесь он становится лучше с каждым годом.
Головин? Это тоже отличный игрок, но Миранчук сильнее. Алексей играет в более тяжелом и конкурентном чемпионате и держит высокий уровень дольше, чем Головин», – сказал бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
Алексей Миранчук выступает на правах аренды за «Торино». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Подробная статистика игрока – здесь.
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