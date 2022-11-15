Первый тренер Миранчука: «Из-за оборонительных схем Черчесова он не проявил себя в сборной. При Карпине Леша раскрылся бы по-новому»

Первый тренер рассказал, почему игрок не смог раскрыться в сборной России.

«Алексей раньше выступал на чемпионате мира и Европы, но сыграл там незначительную роль. Все это было из-за оборонительных схем Черчесова, которые использовал и Гасперини в «Аталанте». Именно из-за этого Алексей не смог проявить себя в сборной.

Но сейчас, если бы наша сборная играла в Катаре, Миранчук проявил бы себя во всей красе. Леша психологически подкован. При Карпине он смог бы раскрыться по-новому. Надеюсь, что скоро нам вернут международный футбол, и мы увидим, как Алексей проявит себя на чемпионате Европы в 2024 году», – сказал Александр Воронков.

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