Первый тренер Миранчука не получил выплат за переход игрока в «Аталанту»: «В школу деньги пришли, но там молчат. РФС в курсе ситуации»

Александр Воронков не получал солидарных выплат за переход в «Аталанту».

«Я никаких солидарных выплат за переход Леши Миранчука в «Аталанту» не получал. По регламенту ФИФА, насколько мне известно, я должен был получить часть выплаты, которую « » отправила в СДЮСШ «Виктория». Но они мне ничего не перечислили. В школу деньги пришли, но там молчат, на меня никто не выходил, я ничего не получал.

Если вы спросите братьев, они подтвердят, что их первым тренером был я, и именно я пахал на то, чтобы они стали профессиональными футболистами. Не знаю, как все будет развиваться дальше, но думаю, что я ничего так и не получу.

Насколько я знаю, солидарные выплаты распределяются на усмотрение спортивной школы, на счет которой они поступают. С Миранчуками я начал работать в ДЮСШ «Олимп», но сейчас все детские школы районов объединены в единую структуру – СДЮСШ «Виктория». Они просто не считают нужным выплатить мне какую-то часть суммы. В этой школе я уже давно не работаю – я уволился из нее, уехал в Новороссийск и теперь работаю в «Черноморце».

Как мне известно, РФС в курсе всей этой ситуации и знает, что по поводу солидарных выплат очень часто возникают вопросы и споры. Из-за такой несправедливости и получается, что у нас всего несколько ярких российских звезд в мировом футболе. Надеюсь, что рано или поздно они проведут какое-то расследование и все станет на свои места», – сказал первый тренер Алексея и Антона Миранчуков.