«Челси» за 35+5 млн евро купил Гюсто, контракт – до 2030-го. Защитник останется в «Лионе» до конца сезона
«Челси» объявил о трансфере защитника «Лиона» Мало Гюсто.
Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком до июня 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто проведет в «Лионе» на правах аренды.
«Лион» сообщил, что получит 35+5 млн евро от «Челси».
Фото: twitter.com/ChelseaFC
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хотя уже
Уот так уот