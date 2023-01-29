«Челси» за 35+5 млн евро купил Гюсто, контракт – до 2030-го. Защитник останется в «Лионе» до конца сезона

«Челси» объявил о трансфере защитника «Лиона» .

Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком до июня 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто проведет в «Лионе» на правах аренды.

«Лион» сообщил, что получит 35+5 млн евро от « ».

Фото: twitter.com/ChelseaFC

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.