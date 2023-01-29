«Челси» за 35+5 млн евро купил Гюсто, контракт – до 2030-го. Защитник останется в «Лионе» до конца сезона

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы деньги Мало Гюсто Футбол

«Челси» объявил о трансфере защитника «Лиона» Мало Гюсто.

Лондонский клуб сообщил, что заключил с французом контракт сроком до июня 2030 года. Оставшуюся часть сезона Гюсто проведет в «Лионе» на правах аренды.

«Лион» сообщил, что получит 35+5 млн евро от «Челси».

Фото: twitter.com/ChelseaFC

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате Франции и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий

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Shuller18
Я скоро зарутаюсь в составе Челси
Хотя уже
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Cygel
Боули любит переплачивать, это его фетиш его фишка 🤣
+1
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Джиза
Спортс как всегда не может нормально новость написать, поэтому спрошу в комментах. А как же ФФП? Почему Челси никак не ограничен в покупках?
Сумма трансфера "размазывается" на срок контракта. А т.к. Челси заключает сейчас контракты на 5+ лет, то и сумма их трат в год укладывается в ФФП.
Уот так уот
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Febos_
Ответ funkymonkey
Развод века
Гюсто реально настолько плох? Мне реально интересно, или вы огорчены иза его ухода и говорите на эмоциях? Просто его цифры вроде говорят об обратном
+1
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luurluur96@gmail.com
Хороший трансфер
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Лёха Жданчик
Контракт на 35+5лет???
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Febos_
Ответ Great ManUtd
То есть МЮ тратить не может, который более успешен экономически, чем Челси. А Челси скоро миллиард потратит за 1 ТО! Как так то?
Глейзеры собираются продать клуб, поэтому не хотят тратится, очевидно же
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Джиза
Спортс как всегда не может нормально новость написать, поэтому спрошу в комментах. А как же ФФП? Почему Челси никак не ограничен в покупках?
0
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Febos_
Главное то что Челси купили Гюсто не использовав ни одного рычага))
+2
0
+2
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lauks89@mail.ru
Ответ Акира_1
Зачем? Он только начал нормальные ходы делать на рынке: купил молодого ЦЗ, флангового защитника на замену Аспи и Джеймсу и даже Мудрик пока не выглядит провалом. Плюс не повелся на 120 лямов за Энцо. Вроде начал думать наконец-то. 🤷‍♂️
Большинство не понимают что трансферы грамотные и летом сильно трат не будет, Нкунку и ЦП. Устроят чистку, уйдёт человек 10.
+6
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Hong Kil
Челси настолько богат, что покупает игроков даже в другие команды, только бы про Захарянца ничего не слышать
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AllInMePls
Ответ Bosniec
"Челси" устраивает какой то трансферный треш этой зимой. Подписывают молодых игроков за баснословные деньги с явной переплатой, при этом в команде назрел явный кризис, когда нужны готовые профессионалы.
Челси это проект Абрамовича... В АПЛ своя милая тусовка... Шейхи амеры... Мб Челси нужно уничтожить?
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Great ManUtd
То есть МЮ тратить не может, который более успешен экономически, чем Челси. А Челси скоро миллиард потратит за 1 ТО! Как так то?
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Mamontilo
Ответ Акира_1
Норм по статистике ничуть не хуже Джеймса. Может и стрельнет. 👍
По статистике! Это худшая аналитика для сравнения. По статистике Иньеста за полснзона столько выбивал. Что к чему вообще?
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alexis2020
Да кто это ? Что за сюр ? И я прочитал правила ФФП, но это уже реально дисбаланс в футболе, как вообще можно вливать столько денег в трансферы? Видимо какая то часть денег идёт в карманы УЕФА и ФИФА...
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Timiko
Ответ Greenalem
Очередные всего лишь -5 млн в финотчете Челси за этот год. Контракт семилетний потому что. Это ответ к тем, кто не понимает как Челси вписывается в ФФП.
Ювентус за такие фокусы сильно наказали
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-4
-2
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Михаил Стентор
И полузащитника Много Пюсто
0
-1
-1
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Semen Rusin
Ответ CriminalJoint62
Под Босингвой скорее всего
Под Пайло Феррейрой всё-таки
+5
0
+5
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Bosniec
"Челси" устраивает какой то трансферный треш этой зимой. Подписывают молодых игроков за баснословные деньги с явной переплатой, при этом в команде назрел явный кризис, когда нужны готовые профессионалы.
+2
0
+2
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Johnie
Даже внешне немного на Джеймса похож
0
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cektor
4 й состав почти собрали ..))
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-3
-2
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Born is the King
С такими трансферами можно уже закрывать Кобхем. Воспитанники уже не получат шанса
0
0
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MARK2TWEN
Уверен спортивный директор Лиона (или кто там занимался у них продажей) уговаривал купить этого паренька дешевле, но Челси и Боэли настояли подороже... Для поднятия статуса и веса этого трансфера!
+7
-3
+4
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Мухаммад Т
Сколько ещё трансферов?
+1
0
+1
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rigobersong
Скажите Боули кто-нибудь, что это не Америкснский футбол, где в ростере надо держать 50 человек:)
+4
-5
-1
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