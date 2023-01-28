«Челси» подпишет c Гюсто контракт до 2029 года. Защитник «Лиона» прошел медосмотр в Лондоне

« » завершает работу над трансфером защитинка « » .

По сведениям инсайдера , футболист молодежной сборной Франции сегодня прилетел в Лондон и уже прошел медосмотр.

Контракт с ним будет рассчитан до июня 2029 года, трансфер обойдется «синим» примерно в 30 млн евро.

19-летний игрок останется в «Лионе» до конца сезона в аренде.

В текущем сезоне Гюсто провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.