«Челси» подпишет c Гюсто контракт до 2029 года. Защитник «Лиона» прошел медосмотр в Лондоне

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мало Гюсто Фабрицио Романо Футбол

«Челси» завершает работу над трансфером защитинка «Лиона» Мало Гюсто.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, футболист молодежной сборной Франции сегодня прилетел в Лондон и уже прошел медосмотр.

Контракт с ним будет рассчитан до июня 2029 года, трансфер обойдется «синим» примерно в 30 млн евро.

19-летний игрок останется в «Лионе» до конца сезона в аренде.

В текущем сезоне Гюсто провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Eden Hazard
Ответ brom.botom67@icloud.com
Мне интересно, это скауты Челси всех этих ребят советуют, или новый владелец решил себя показать
Новый спортивный директор с наработками для Лейпцига.
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Artur Turik
Странно, учитывая возраст игрока, могли бы до 2035 года подписать.
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Денис Давыдов
Ответ igorrado@yandex.ru
Очень умная, крутая и недорогая покупка от Челси! Молодцы! Chels’s cooking some great meal!
Ничего умного здесь нет. Подписывать на такой срок игроков - огромный риск.
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odeel
Ответ •milord•
То мало то гюсто🤷‍♂️
То гюсто, то пусто.
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Shuller18
Ответ rigobersong
Он игрок основной команды которая берет титулы и идет на первом месте в сильнейшей лиге мира:)) Причем тут Маунт вообще:))
В каждом предложении ошибка. Особенно про сильнейшую лигу мира позабавило
+3
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RYBvsSAB
Контракт с ним будет рассчитан до июня 2029 года, трансфер обойдется «синим» примерно в 30 млн евро.

бюджетно как то, молодцы))
+3
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igorrado@yandex.ru
Очень умная, крутая и недорогая покупка от Челси!
Молодцы!
Chels’s cooking some great meal!
+6
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Ярик01
Дожить бы до таких дат
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Gobinjo
Ответ arajanarm
Если новички не оправдывают, у Челси будут большие финансовые проблемы
Очень глубокая аналитика, спасибо
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Okaka
вот и замена Аспи
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Ansu Fati
Ответ Shuller18
К тому моменту Гави уже будет всеми забытый играть либо в Сегунде, либо в Жироне
Жирона, кстати сегодня держалась до конца и пропустила в 3 раза меньше Реала))
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Левая бровь Анчелотти
Давно трансферов не было. Пора наверстывать упущенное
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rigobersong
Ответ Rotick
Возраст это только цифра, главное сердцем не стареть )
Не переживай, он останется на том же уровне развития, что и сейчас, т.е. первоклашки:))
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Rotick
Ответ Shuller18
Так представишь, сколько мне будет лет в 2029, и страшно становится))
Возраст это только цифра, главное сердцем не стареть )
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rigobersong
Ответ Shuller18
Ригоберка, это может в шестидесятые можно было получить ЗМ за один яркий матч, сейчас Гави мог бы хоть 5+5 оформить, этого недостаточно, смотрят по сезону, а по сезону Гави распиаренное дно.
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Shuller18
Ответ rigobersong
Пиара?:) 1+2, либо ты признаешь риал клубом уровня медиалиги, либо величие Гави, тут другого быть не может:))
Ригоберка, это может в шестидесятые можно было получить ЗМ за один яркий матч, сейчас Гави мог бы хоть 5+5 оформить, этого недостаточно, смотрят по сезону, а по сезону Гави распиаренное дно.
+11
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rigobersong
Ответ Shuller18
Гави?)) За что? На подобное пиара не хватит
Пиара?:) 1+2, либо ты признаешь риал клубом уровня медиалиги, либо величие Гави, тут другого быть не может:))
+4
-10
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Shuller18
Ответ rigobersong
Слишком много ошибок во фразе : "Возьмет золотой мяч"
Гави?)) За что? На подобное пиара не хватит
+8
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brom.botom67@icloud.com
Мне интересно, это скауты Челси всех этих ребят советуют, или новый владелец решил себя показать
0
0
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arajanarm
Если новички не оправдывают, у Челси будут большие финансовые проблемы
0
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rigobersong
Ответ Shuller18
К тому моменту Гави уже будет всеми забытый играть либо в Сегунде, либо в Жироне
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Shuller18
Ответ rigobersong
Так представишь, что будешь так же на спортсе бредни нести про Гави, и страшно становится:))
К тому моменту Гави уже будет всеми забытый играть либо в Сегунде, либо в Жироне
+29
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Акира_1
Ответ Travis Henderson
Это обследование на хронические заболевания, может у него порок сердца, который до сих пор не выявили врачи в Лионе
Ну понятно, хотя после этого сезона вообще не стоит доверять врачам Челси..Они даже с Фофаной не смогли разобраться)
+3
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Born is the King
Ответ Shuller18
Название твоего хоум видео? (с)
"Ригоберка и 7 Умтити"
+14
-5
+9
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Олег Комисаров
На три состава набрали , сейчас надо еще двух тренеров взять 😅
+7
0
+7
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