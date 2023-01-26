Глава «Лиона» об интересе «Челси» к Гюсто: «Мало продолжит играть за нас минимум до 30 июня»

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Мишель Олас Мало Гюсто Футбол

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас отреагировал на попытки «Челси» купить Мало Гюсто.

«Я с радостью уточняю, что Мало, на которого «Лион» возлагает большие надежды, продолжит играть за команду по меньшей мере до 30 июня 2023 года», – написал Олас.

Сообщалось, что футболист сборной Франции U21 уже согласовал условия контракта с лондонским клубом.

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9 комментариев

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Ноно Гомес
Перевод: предлагаете маловато)
+2
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+2
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deadjoker
Нужно больше золота (с)
0
0
0
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rigobersong
Ответ HellLight
Это так говорили барселоне при покупках дембеле, коутинье и гризмана.
Ты новость читал?:)
0
-1
-1
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Болельщик Биатлона
Заголовок слегка исказили
Правильная версия: "Мало, кто продолжит играть за нас минимум до 30 июня, Челси скупит всех, кто движется"
+4
-1
+3
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HellLight
Ответ rigobersong
100 мультов и забирайте:))
Это так говорили барселоне при покупках дембеле, коутинье и гризмана.
+4
-3
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art.shu05@gmail.com
Щас Боэли бумажник достанет и окажется, что можно и раньше 30 июня
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+7
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16TH STATE
мало предложили за Мало
+14
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DolJun
в аренде тоже может быть
+5
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rigobersong
100 мультов и забирайте:))
0
-5
-5
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