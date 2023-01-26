Глава «Лиона» об интересе «Челси» к Гюсто: «Мало продолжит играть за нас минимум до 30 июня»

Президент « » отреагировал на попытки « » купить .

«Я с радостью уточняю, что Мало, на которого «Лион» возлагает большие надежды, продолжит играть за команду по меньшей мере до 30 июня 2023 года», – написал Олас.

Сообщалось, что футболист сборной Франции U21 уже согласовал условия контракта с лондонским клубом.