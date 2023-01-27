«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер Гюсто. Он будет играть во Франции в аренде до конца сезона 

«Челси» согласовал с « » трансфер защитника .

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, « » купит 19-летнего француза, но оставит его в аренде в «Лионе» до конца сезона-2022/23.

Детали сделки не сообщаются. Была информация, что «Челси» предлагает 30-40 млн евро.

Гюсто – воспитанник «Лиона». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.