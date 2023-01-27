«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер Гюсто. Он будет играть во Франции в аренде до конца сезона
«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер защитника Мало Гюсто.
По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, «Челси» купит 19-летнего француза, но оставит его в аренде в «Лионе» до конца сезона-2022/23.
Детали сделки не сообщаются. Была информация, что «Челси» предлагает 30-40 млн евро.
Гюсто – воспитанник «Лиона». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.
Челси искал того, кто будет разгружать Джеймса в будущих сезонах.