«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер Гюсто. Он будет играть во Франции в аренде до конца сезона 

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Мало Гюсто Футбол

«Челси» согласовал с «Лионом» трансфер защитника Мало Гюсто.

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, «Челси» купит 19-летнего француза, но оставит его в аренде в «Лионе» до конца сезона-2022/23.

Детали сделки не сообщаются. Была информация, что «Челси» предлагает 30-40 млн евро.

Гюсто – воспитанник «Лиона». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.

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6 комментариев

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Captain JT26
Ответ Павел Швецов
Вроде искали срочную замену Рису Джеймсу, пока он травмирован, а в итоге купили игрока, который будет до конца сезона в аренде...
На месте Джеймса пока Чалоба поиграет, а Лион категорически не хотел его отпускать в зимнее ТО, летом велика вероятность остаться без ЛЧ, поэтому подсуетились заранее
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*MVP*
Ответ Павел Швецов
Вроде искали срочную замену Рису Джеймсу, пока он травмирован, а в итоге купили игрока, который будет до конца сезона в аренде...
Джеймс уже здоров и даже может сыграть с Фулхэмом.

Челси искал того, кто будет разгружать Джеймса в будущих сезонах.
+2
0
+2
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Arlan Pirmanov
"Играть в футбол может каждый"
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0
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B@SS
6 дней без трансферов, наконец-то, а то ломка уже началась )
+36
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+36
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Павел Швецов
Вроде искали срочную замену Рису Джеймсу, пока он травмирован, а в итоге купили игрока, который будет до конца сезона в аренде...
+4
-1
+3
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Сергей Кайзер
Хорошая подмена, на удивление похожий на Джеймса игрок. Жаль, хотелось бы видеть его с февраля в клубе.
+6
-1
+5
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