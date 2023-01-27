«Челси» заплатит 30 млн евро и бонусы «Лиону» за Гюсто

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мало Гюсто Футбол

Стали известны детали договоренности «Челси» и «Лиона» по Мало Гюсто.

Как сообщает The Athletic, лондонцы заплатят 30 миллионов евро и бонусы за 19-летнего футболиста.

Ожидается, что в рамках сделки «Челси» оставит Гюсто в аренде в «Лионе» до конца сезона.

Гюсто – воспитанник «Лиона». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.

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30 комментариев

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art.shu05@gmail.com
Там же президент клуба говорил, что минимум до 30 июня он останется)
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Gani
По моему я понял почему Челси платит только 30 ку, это аренда на полсезона + Гюсто остается в Лионе до конца сезона. Вот теперь узнаю Боули
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Eden Hazard
Ответ llolishe
А вы говорили лига конференций никого не интересуют)Так чего тогда столько игроков бегут в клуб который там ,скорее всего, будет играть?
Только идиоты смотрят лишь на следующий сезон. За последние 10 лет Челси дважды был вне зоны ЛЧ по итогам сезона. И в этот же период брал эту ЛЧ дважды. Умные игроки понимают что проблемы временные.
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Eden Hazard
Ответ Valentin Grabenovsky
Честно сказать, бадиашиль пока что больше запомнился отсутствием потенциала по FM21, чем своей игрой вживую Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
В игре против Ливерпуля Бадиашиль запомнился абсолютнейшим хладнокровием и уверенностью. Как будто давно в команде. Другое дело что на фоне Тиаго Силвы выделиться практически невозможно. А так - очень хорош парень
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Акира_1
Ответ Dan Kennedy
Судя по игре Кукурельи - слева еще есть вопросы)
Чиллуэл должен вернуться, а Куку на замене. Хотя с Ливерпулем в целом был неплох.
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Alexandr Kondratev
Где Должен)?
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Anton Oleksiy
Ответ Valentin Grabenovsky
Честно сказать, бадиашиль пока что больше запомнился отсутствием потенциала по FM21, чем своей игрой вживую Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
За 2 матча сыграл хорошо
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Dan Kennedy
Ответ Акира_1
Закрыли позиции фланоговых защитников на годы вперёд, причём с двух сторон. 👍
Судя по игре Кукурельи - слева еще есть вопросы)
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Чёрный тюльпан
Ответ funkymonkey
Гюсто не стоит и левой ноги Джеймса. Бездарность.
Вы точно за Лион болеете? Мало - это одно из светлых пятен в нынешнем донном Лионе. Там уже все игроки с более-менее именем скисли, вон Ляка вернулся и пытается тащить, Блана уже наняли, а команда всё в середине таблицы плетётся. Неудивительно, что и молодой парнишка сдал, но в целом у него ещё есть время, чтобы выстрелить. Вот условно в 23-25 лет с него спрос уже будет серьёзный, т.к. пора бы и игру демонстрировать стабильно качественную, а в 19 вполне нормально, что он допускает ошибки, т.к. в процессе обучения и набора опыта.
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The Best
Ответ Valentin Grabenovsky
Честно сказать, бадиашиль пока что больше запомнился отсутствием потенциала по FM21, чем своей игрой вживую Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
Да он уже вписался в состав как влитой,нравится пока на ряду с Тьяго Сильвой.
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Михаил Солдатенков
Что-то "Челси" разошёлся в период зимнего трансферного окна.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Акира_1
Потому что они в отличие от местных экспертов понимают, что проект Челси только строится, и все эти игроки могут стать фундаментом нового Челси.
Но могут и никем не стать.
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funkymonkey
Ответ deadjoker
Наконец-то кто-то понял что джеймс не тянет все игры и ему нужна полноценная ротация.
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Vinnipukh Vinni
Челси: Я твой рынок труба шатал.
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Inside 88 LW
Ответ Valentin Grabenovsky
Честно сказать, бадиашиль пока что больше запомнился отсутствием потенциала по FM21, чем своей игрой вживую Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
Главное что бы с Силвой а не с Кулибали)
Дай Бог, только за.
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Вячеслав Новиков-Володько
ФФП не не знаем
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Valentin Grabenovsky
Ответ Inside 88 LW
Не плохой - да, адаптировался сразу. Но он сильно хрупкий что касается травм. А тенденция лазарета Челси и интенсивность АПЛ дадут о себе знать.
Честно сказать, бадиашиль пока что больше запомнился отсутствием потенциала по FM21, чем своей игрой вживую
Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
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-5
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Inside 88 LW
Ответ Dan Kennedy
Бадиашиль 40 вполне стоил, это если зимние брать.
Не плохой - да, адаптировался сразу.
Но он сильно хрупкий что касается травм. А тенденция лазарета Челси и интенсивность АПЛ дадут о себе знать.
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-5
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Акира_1
Ответ llolishe
А вы говорили лига конференций никого не интересуют)Так чего тогда столько игроков бегут в клуб который там ,скорее всего, будет играть?
Потому что они в отличие от местных экспертов понимают, что проект Челси только строится, и все эти игроки могут стать фундаментом нового Челси.
+3
-2
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Акира_1
Закрыли позиции фланоговых защитников на годы вперёд, причём с двух сторон. 👍
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-1
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Peter Parker
Джентельмены из Лиона не стали пользоваться «щедростью»Боули и доить Челси по полной. Красивый поступок.
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-2
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Dan Kennedy
Ответ Inside 88 LW
Если там не 70 млн бонус - то видится первый адекватный трансфер от Челси. Не привычно даже.
Бадиашиль 40 вполне стоил, это если зимние брать.
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Sevuska
Даже в его имени звучит слово « Мало «
+10
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Адепт Суперлиги
Это уже даже не смешно. Во что они превратили футбол....
+1
-3
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llolishe
А вы говорили лига конференций никого не интересуют)Так чего тогда столько игроков бегут в клуб который там ,скорее всего, будет играть?
+4
-8
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