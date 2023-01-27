«Челси» заплатит 30 млн евро и бонусы «Лиону» за Гюсто
Стали известны детали договоренности «Челси» и «Лиона» по Мало Гюсто.
Как сообщает The Athletic, лондонцы заплатят 30 миллионов евро и бонусы за 19-летнего футболиста.
Ожидается, что в рамках сделки «Челси» оставит Гюсто в аренде в «Лионе» до конца сезона.
Гюсто – воспитанник «Лиона». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.
Дай Бог, только за.
Но конечно удачи ему, рядом с Тиагу обязан расти
Но он сильно хрупкий что касается травм. А тенденция лазарета Челси и интенсивность АПЛ дадут о себе знать.