«Челси» заплатит 30 млн евро и бонусы «Лиону» за Гюсто

Стали известны детали договоренности « » и «Лиона» по .

Как сообщает The Athletic, лондонцы заплатят 30 миллионов евро и бонусы за 19-летнего футболиста.

Ожидается, что в рамках сделки «Челси» оставит Гюсто в аренде в «Лионе» до конца сезона.

Гюсто – воспитанник « ». В этом сезоне он провел 15 матчей в Лиге 1 и отдал одну голевую передачу.