«Челси» предложит 30-40 млн евро за Гюсто. «Лион» отказался продавать защитника за 20 млн

«Челси» предпримет новую попытку подписать .

Ранее сообщалось, что « » отказал «синим» в трансфере защитника сборной Франции U21. По информации Foot Mercato, лондонцы предлагали около 20 миллионов евро.

«Челси» сделает еще одно предложение – на сумму 30-40 миллионов евро. Французы готовы отпустить игрока за такие деньги, но хотят, чтобы он доиграл сезон в Лиге 1. Этот вариант не устраивает ни игрока, ни « » – англичане хотят заручиться услугами Гюсто уже зимой.

Контракт с футболистом «синие» уже согласовали.

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь.