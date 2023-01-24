«Челси» предложит 30-40 млн евро за Гюсто. «Лион» отказался продавать защитника за 20 млн

Теги Лион Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Мало Гюсто Футбол

«Челси» предпримет новую попытку подписать Мало Гюсто

Ранее сообщалось, что «Лион» отказал «синим» в трансфере защитника сборной Франции U21. По информации Foot Mercato, лондонцы предлагали около 20 миллионов евро. 

«Челси» сделает еще одно предложение – на сумму 30-40 миллионов евро. Французы готовы отпустить игрока за такие деньги, но хотят, чтобы он доиграл сезон в Лиге 1. Этот вариант не устраивает ни игрока, ни «Челси» – англичане хотят заручиться услугами Гюсто уже зимой.

Контракт с футболистом «синие» уже согласовали

В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь

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84 комментария

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Новый Орлеан
Ответ Mikas7
По матчу с Ливером я не был бы так уверен, вот посмотришь если не сломают заиграет
Где был 150-летний Милнер? Ливер сам сейчас в яме.
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Артем_
Боэли красиво успел заключить длинные контракты на нужных игроков, пока УЕФА не прикрыла эту лазейку. Летом купят только одного нужного им игрока, продадут не нужный балласт и все. И будут спокойно готовиться к сезону. А вы дальше учтите американцев делать бизнес )
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Mikas7
Ответ Новый Орлеан
Рофлишь? Миша - мыльный пузырь, надутый на фоне вукраинской истерики. А Фелиш - настоящий топарь.
По матчу с Ливером я не был бы так уверен, вот посмотришь если не сломают заиграет
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Gunter Avil
Ответ Goofts
Челси хочет 50 футболистов?
50 оттенков футболистов
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Новый Орлеан
Ответ Mikas7
Может, мне больше форма Маунта интересна, а новички пусть боряться между собой,Феликс и Миша как по мне одинаковые по качеству игроки ,только контракт у Мудрика большой ,потому отдаю ему предпочтение
Рофлишь? Миша - мыльный пузырь, надутый на фоне вукраинской истерики. А Фелиш - настоящий топарь.
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Mikas7
Ответ Новый Орлеан
Мудрик радиоволну обогнал. Правда во сне.
Может, мне больше форма Маунта интересна, а новички пусть боряться между собой,Феликс и Миша как по мне одинаковые по качеству игроки ,только контракт у Мудрика большой ,потому отдаю ему предпочтение
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SystemError
Ответ Alex Pron
Лига фермеров, из которой выходят большинство звёзд для топ лиг, играющие в трёх подряд больших финалах, чей футболист считается лучшим в мире.
Что-что, а выращивать фермеры умеют.
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Pitkin
Раньше думал, что баксы печатает Фед резерв (ФРС). Сейчас думаю, что печатный станок находится у Боэли.
+4
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Gani
Черт с ним с ФФП, они там в Челси вообще знают что заявка ограничена? Или впрок закупаются? На черный день?
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Водяра
Ответ wonderwall
Беда будет летом, там в аренду на две команды хватит игроков
Резервисты типа Мудака или как его Мудрика будут за ЛА Доджерс играть.
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Ноно Гомес
Лишним не будет, у Челси пол состава хрустальные)
+3
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Вадим Симонов
Маловато будет!
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brace
Ответ Xameleon1992
Может и за Дзюбу пятёрку предложат?))
Сетку с мячами носить если только и подавать их от бровки
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Марсель Объелся
Ответ Кира Найтли
То гюсто, то пусто
И пусть с нами успех
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SAD-man
Ответ Mikas7
У Мудрика скорость топ во всей АПЛ , быстрее даже Мбаппе в ЛЧ ,так что не надо тут ля ля
А давно в Футболе стали на скорость бегать? А самому быстрому Гол засчитали или пенальти дадут пробить?)
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Wekil Halylow
Ответ Кира Найтли
То гюсто, то пусто
Все знают что кормани Боели не пусто
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Николай Викторо
А на Заху то бабки остануцо?
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Arty K.
Опять Челси, опять большие деньги 🤡🤡🤡
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Мария Голденштерн
Ответ Ман Сити
Лисандра 60 лямов, Варан 50, Магваер 90, Бисака 55, Линделев 45, Байи 40+. Болелы маню: Сити скупает дефов по 50, при этом основного Аканжи купили за 17 лямов.
Мне пофиг на МЮ.) МЮ тоже мешок.
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Power Lifting
Боэли слышал про «Анжи»?
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Ман Сити
Ответ Мария Голденштерн
Ну мы все помним, как МС за 50 лямов защитников скупал, так что 40 - это ещё со скидкой.)
Лисандра 60 лямов, Варан 50, Магваер 90, Бисака 55, Линделев 45, Байи 40+.
Болелы маню: Сити скупает дефов по 50, при этом основного Аканжи купили за 17 лямов.
+2
-2
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Xameleon1992
Может и за Дзюбу пятёрку предложат?))
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Alex_msk
Так можно было и Расказова им впарить
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Power Lifting
Челси - 40 млн
Лион - отказ

Челси - 60 млн
Лион- нет

Челси - 80 млн
Лион- он не продается

Челси не знает куда девать деньги
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-1
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Мария Голденштерн
Ну мы все помним, как МС за 50 лямов защитников скупал, так что 40 - это ещё со скидкой.)
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