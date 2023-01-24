«Челси» предложит 30-40 млн евро за Гюсто. «Лион» отказался продавать защитника за 20 млн
«Челси» предпримет новую попытку подписать Мало Гюсто.
Ранее сообщалось, что «Лион» отказал «синим» в трансфере защитника сборной Франции U21. По информации Foot Mercato, лондонцы предлагали около 20 миллионов евро.
«Челси» сделает еще одно предложение – на сумму 30-40 миллионов евро. Французы готовы отпустить игрока за такие деньги, но хотят, чтобы он доиграл сезон в Лиге 1. Этот вариант не устраивает ни игрока, ни «Челси» – англичане хотят заручиться услугами Гюсто уже зимой.
Контракт с футболистом «синие» уже согласовали.
В текущем сезоне Лиги 1 защитник провел 15 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Болелы маню: Сити скупает дефов по 50, при этом основного Аканжи купили за 17 лямов.
Лион - отказ
Челси - 60 млн
Лион- нет
Челси - 80 млн
Лион- он не продается
Челси не знает куда девать деньги