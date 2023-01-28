Семак о Малкоме и «ПСЖ»: «Интерес есть, дальше дело пока не зашло. Малком готов выполнять все обязательства перед «Зенитом»
Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
Сообщалось, что парижский клуб готов арендовать полузащитника «Зенита» с опцией выкупа, а сам игрок дал согласие на переход.
– Появилась информация о том, что Малком может перейти в парижский клуб. Как вы можете это прокомментировать?
– Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть.
Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом.
На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло.
– Какое настроение у Малкома в связи с этим?
– Хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Еще раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде, – сказал главный тренер «Зенита».
Один нападающий нормальный - Сергеев. Родригао пропускает весь кубок, Барриос также.
Очень сложно будет выиграть чемпионат и кубок в этом году.
Летом.
После второй звезды.
За 40.
И передаст этот опыт в европейскую среду.
Радищев отдыхает...