Семак о Малкоме и «ПСЖ»: «Интерес есть, дальше дело пока не зашло. Малком готов выполнять все обязательства перед «Зенитом»

Теги Зенит ПСЖ Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Малком Футбол

Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому

Сообщалось, что парижский клуб готов арендовать полузащитника «Зенита» с опцией выкупа, а сам игрок дал согласие на переход. 

– Появилась информация о том, что Малком может перейти в парижский клуб. Как вы можете это прокомментировать?

– Что касается предложения по Малкому, то официально оно не поступало, но интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» есть, я разговаривал с Малкомом. Мы ждем официального предложения, и если оно последует, мы будем готовы его рассмотреть.

Это хорошая команда, один из лидеров современного европейского футбола. Мы никогда никого не удерживали насильно, а сам Малком готов полностью выполнять все обязательства, которые взял на себя, подписав контракт с нашим клубом.

На сегодняшний день он игрок нашей команды, официального предложения со стороны «Пари Сен-Жермен» не было, поэтому все разговоры на тему его перехода не имеют под собой никакого основания. Интерес есть, но дальше этого дело пока не зашло. 

– Какое настроение у Малкома в связи с этим?

– Хорошее настроение. И вчера, и сегодня. Еще раз повторю: он полностью готов отдавать все свои силы для того, чтобы помогать нашей команде, – сказал главный тренер «Зенита».

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27 комментариев

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Егор Егор
Ответ Злодей Спб
Конечно надо уходить. Летом. После второй звезды. За 40.
Вторая звезда придет даже без Малкома, еще и третья затем подтянется в кратчайшие сроки
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Егор Егор
Ответ Winterburn
Вот подорвет же московских бабушек, если в итоге Малкома продадут дороже, чем купили))
Разумеется, даже если продадут за 45-50, то про инфляцию, бонусы (в т.ч. и "подъемные" весной 22го) и зарплату ты скромно умолчишь)) о норвежских бабушках беспокойся!
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.ru
похоже трансфер Семака начинает приносить парижанам свои дивиденды...
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Жесткий Костас
Полетел дрищ
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В Питере Пять
Ответ corazón blanco
А Вы говорите Семак плохой тренер, подготовил игрока для самого Парижа и поделился своим игровым опытом выступления за ПСЖ))
Уже второго так-то :D
+1
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San9
Ответ Winterburn
Вот подорвет же московских бабушек, если в итоге Малкома продадут дороже, чем купили))
Дороже никак не будет имхо. Если за ту же сумму - будет отличная сделка.
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Любовь Мелехова
Ответ Verhovn
Лучше полноценный трансфер чем аренда с правом выкупа. Но, удерживать насильно, конечно, не нужно. Буду рад за Малкома, если стороны договорятся.
Если это случится, то не раньше летнего ТО.
+1
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Karl Franz F. Brandt
Это очень плохо. Потеря Ловрена и Малкома это очень серьёзно. А до этого Ракицкого и Азмуна.
Один нападающий нормальный - Сергеев. Родригао пропускает весь кубок, Барриос также.
Очень сложно будет выиграть чемпионат и кубок в этом году.
+3
-4
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IceBear27
Ответ Vatikan
Малкому надо уходить. И у него шанс поиграть в нормальной лиге останется и у Спартака шансы повыше будут на чемпионство
«Лишь бы у соседа корова сдохла» - девиз Москвы
+8
-2
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SMART789
Ответ werowolf-gears
Через полгода ПСЖ не будет знать куда его деть
от создателей Паредес не стоит этих денег
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Злодей Спб
Ответ Vatikan
Малкому надо уходить. И у него шанс поиграть в нормальной лиге останется и у Спартака шансы повыше будут на чемпионство
Конечно надо уходить.
Летом.
После второй звезды.
За 40.
+9
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Vatikan
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ALMANAC
Ответ corazón blanco
А Вы говорите Семак плохой тренер, подготовил игрока для самого Парижа и поделился своим игровым опытом выступления за ПСЖ))
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PalPal
Пожелаю Малкому пройти путь Парадеза в ПСЖ, финал ЛЧ и стать чемпионом мира.
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Ковид 07.10.52
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Max Silitsky
Интерес к Малкому и в летнее окно будет не меньше,100%. Пускай доигрывает и спокойно едет в Европу. ЛЧ и пр. радости жизни,здесь ему не грозят. Так и смысл,чахнуть в болоте РПЛ?
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corazón blanco
Ответ SMART789
Причем уже второго))))
Кстати, да. Про Паредеса совсем запамятовал.
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Назар Игорь
Возможно цену за покупку Малкома Зенит и не отобъëт, после перехода в наш чемпионат его стоимость упала довольно значительно, РПЛ не котируется на футбольном рынке. Однако против его желания перейти в ПСЖ Зенит не пойдëт, своей игрой он заслужил возможность перехода на высшей уровень. Деньги деньгами, но любовь болельщиков Питера останется с ним. Славный, улыбчивый парень и невероятный трудяга на поле.
+5
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Verhovn
Лучше полноценный трансфер чем аренда с правом выкупа. Но, удерживать насильно, конечно, не нужно. Буду рад за Малкома, если стороны договорятся.
+4
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werowolf-gears
Через полгода ПСЖ не будет знать куда его деть
+4
-12
-8
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Михаил Солдатенков
Как говорит классик, "набрался опыта в "Зените".
И передаст этот опыт в европейскую среду.
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.ru
Путешествие из Бордо в Париж... через Петербург
Радищев отдыхает...
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Мудринич
Ответ Winterburn
Вот подорвет же московских бабушек, если в итоге Малкома продадут дороже, чем купили))
Не будут знать,куда пенсию такую девать
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WelcomeBackPURE
Ответ corazón blanco
А Вы говорите Семак плохой тренер, подготовил игрока для самого Парижа и поделился своим игровым опытом выступления за ПСЖ))
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+6
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Winterburn
Вот подорвет же московских бабушек, если в итоге Малкома продадут дороже, чем купили))
+54
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