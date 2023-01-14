Рэшфорд – первый после Роналду в 2008-м игрок «МЮ», забивший в 7 матчах подряд за клуб

забивает за « » в семи матчах подряд.

Сегодня англичанин забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Таким образом, 25-летний форвард повторил достижение , который забивал за «МЮ» в семи матчах подряд во всех турнирах в марте и апреле 2008 года. И Криштиану, и Рэшфорд забили на этом отрезке по 8 мячей.

Подробную статистику Рэшфорда можно найти здесь.

27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей

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