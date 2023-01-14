Рэшфорд – первый после Роналду в 2008-м игрок «МЮ», забивший в 7 матчах подряд за клуб

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд забивает за «Манчестер Юнайтед» в семи матчах подряд.

Сегодня англичанин забил победный гол в ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. Таким образом, 25-летний форвард повторил достижение Криштиану Роналду, который забивал за «МЮ» в семи матчах подряд во всех турнирах в марте и апреле 2008 года. И Криштиану, и Рэшфорд забили на этом отрезке по 8 мячей.

Подробную статистику Рэшфорда можно найти здесь.

27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей

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13 комментариев

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Ascar Shatmanov
Ответ KING_OF_RUSSIA
О, ригоберка - секретарь Криша уже тут как тут объявилась) Просто 🤡
Шакальчик местный:)) снует туда сюда
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yrok77
Ответ Айлин 1990
Ээххх со старта сезона ушёл бы балласт #7, МЮ был бы в лидерах АПЛ.
Ты то чего вздыхаешь, жалкий глор месси? Ты же не болеешь за МЮ
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Айлин 1990
Ответ ranelgee
Так и так в лидерах уже
Я имею ввиду на 1 месте.
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ranelgee
Ответ Айлин 1990
Ээххх со старта сезона ушёл бы балласт #7, МЮ был бы в лидерах АПЛ.
Так и так в лидерах уже
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ranelgee
И случилось это сразу после того, как Роналду указали на дверь. Символично очень
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Карл-Хайнц Кёрбель
@rigoberka
Шутки за рубль
+6
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Рома Вилисов
Ответ rigobersong
Рэшфорд детям еще помогает, а не избивает их:)
Также Рон, который занимается благотворительностью: вот щас не пон
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Street Fighter
Всё-таки молодой Криштиану был великолепен в МЮ. Как же его на руках носили... И как же он всё испортил...
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Айлин 1990
Ээххх со старта сезона ушёл бы балласт #7, МЮ был бы в лидерах АПЛ.
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инок
Рэшфорд просто расцвел при тен Хаге. Если будет стабилен хотя бы в 3-4 сезонах, то станет большой звездой мирового уровня.
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KING_OF_RUSSIA
О, ригоберка - секретарь Криша уже тут как тут объявилась) Просто 🤡
+11
-4
+7
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Дженнифер Коннелли
Этот молодой парень в этом сезоне хорош,но до уровня Криштиану он никогда не достигнет!
+22
-8
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rigobersong
Рэшфорд детям еще помогает, а не избивает их:)
+22
-16
+6
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