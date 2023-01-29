«Реал» хочет купить Беллингема и форварда на подмену Бензема летом. За Джуда готовы отдать до 150 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Мариано Диас деньги Джуд Беллингем Футбол

Стало известно, кого «Реал» хочет подписать летом 2023 года.

По данным As, мадридский клуб намерен приобрести полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема и нападающего на подмену Кариму Бензема.

«Реал» готов сделать все ради трансфера Беллингема следующим летом – в клубе обеспокоены нынешней формой Луки Модрича и Тони Крооса. Источник в клубе сообщил, что лето 2023 года будет насыщенным.

Отмечается, что «Реал» не хочет участвовать в аукционе с «Ливерпулем», но готов на очень крупные вложения ради перехода 19-летнего игрока. Решающим фактором станет мнение самого игрока. Сейчас Беллингем считает, что для его карьеры будет лучше, если он перейдет в клуб не из АПЛ. Это делает «Реал» фаворитом в борьбе за Джуда.

За Беллингема придется заплатить около 100 млн евро, но за счет бонусов сумма сделки может достичь 150 млн. «Реал» готов заплатить столько, но не больше. «Ливерпуль» тоже готов потратить такую сумму, потому что Юрген Клопп очень хочет видеть его в своей команде. Тренер сообщил спортивному директору «Ливерпуля», что хочет видеть Беллингема в клубе любой ценой. Руководство английского клуба регулярно общается с окружением Джуда и пытается убедить его согласиться на трансфер в «Ливерпуль».

«Боруссия» уже смирилась с тем, что летом Беллингем уйдет, но все-таки попытается удержать его – вскоре полузащитнику предложат новый 3-летний контракт на 15 млн евро в год.

Кроме Беллингема, летом «Реал» хочет подписать нападающего, который сможет надежно подменять Карима Бензема. Об этом трансфере «Реал» думает в контексте желания подписать Эрлинга Холанда в 2024 году. Мариано Диас не останется в «Мадриде» на следующий сезон – на него не рассчитывают.

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43 комментария

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rachidibrahimov
Ответ corazón blanco
Амиго, я не заглядывал на больше чем 15 лет, тем более этот трансфер был при Кальдероне, а не в период правления Флорентино Переса.
Я понял. Просто хочу сказать, что не понимаю эту политику клуба, подписывать только летом. Фран Гарсия сейчас был бы как раз. Алаба и Менди не сыграют еще месяц. А других ЛЗ у нас нету. Только универсалы вроде Начо и Камы, но полагаться только на них, очень рискованно
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Равиль Мубаширов
Ответ rigobersong
Будет как с Мбаппе, риал сядет в лужу, а глоры начнут ныть, что он был не нужен:) Обычно мадридские приматы минусуют правду, вот сейчас и проверим:))🤣🤣🤣
Свободен
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Burel
Ответ rigobersong
Будет как с Мбаппе, риал сядет в лужу, а глоры начнут ныть, что он был не нужен:) Обычно мадридские приматы минусуют правду, вот сейчас и проверим:))🤣🤣🤣
"как же халасо, что этот токсичный любитель трансформеров не перешёл в нас величайсий клуб"
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Burel
Ответ 4 shizzle ma nizzle
норм папа Карло раскачал, давно пора
опять деньги короля будут тратить на прихоти
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Alexshara
Джуд очень бы пригодился, но 150млн?!?! Мир футбольных трансферов сошёл с ума и уже лет как 15 (спасибо за это Абрамовичу, он был в числе первых переплачивающих)
Но Джуд конечно на долго и очень качественный игрок, вот с напом на замену Кариму тут засада, так на вскидку и не скажешь
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Игорь Новиков
Только останется ли Анчелотти в клубе к тому времени? Если Перес не дает ему трансферов, то должен оставить, даже если не будет победы в Ла Лиге или ЛЧ.
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Bigbadaboom
Ответ corazón blanco
Конечно нужны, но их не будет. Мадрид такое ощущение, что принципиально не покупает игроков в зимнее трансферное окно. Это происходит крайне редко. Навскидку можно вспомнить разве что покупку Лукаса Сильвы, аренду Адебайора на полгода. Это первое, что пришло в голову.
Да не, первое ,что приходит в голову это Марсело,Игуаин, Гаго. До этого Гравесен,Фобер.
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Bigbadaboom
К Юргену опасно идти,выжмет все из него за два года, а потом на хоть на помойку.
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harmat
А что с рениньером он же нап. Он перспективный нор игрок
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FantasticFede
Ответ M_i_t_y_a
Да зачем ты ему отвечаешь? Это же местный закомплексованный Он не пропускает ни одной новости о Реале Все комментарии по типу: денежный мешок/судейский проект
Это же Ригоберсонг, странно что ещё не залетел с третьего аккаунта Гуруфутбола.
+7
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Romeo Yankovich
Ответ Burel
Главный мешок в истории футбола опять взрывает рынок
Есть такая тема. Реал зарабатывает. И тратит на трансферы топов и подкуп президентов барсы, которые успешно убирают конкурентов)))
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Ruslan3132
«Боруссия» уже смирилась с тем, что летом Беллингем уйдет, но все-таки попытается удержать его – Чистый гон )) Боруссия уже ищет игроков, которых сможет купить подешевле за эти деньги, и перепродать их в будущем.
+1
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Геннадий Чеботарев
Опять хочу в Париж.
А ты там уже был?
Нет,уже хотел.
+1
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Romeo Yankovich
Ответ Виктор Петров
Ну фанатки мадридской помойки те ещё лицемерки, помнится когда лет 5 назад реал обыграл барсу а суперкубке 3:1 это был наиважнейший матч, а когда барса недавно натянула мадридку 3:1 в том же суперкубке, глорки помойки неистово твердили, что матч не такой уж и важный, поэтому и проиграли🤣🤣🤣🤣💯 а после 0:4 вообще говорили что мадридки плевали на этот матч
Чувак, всё идёт по плану. Пока агент лапорта президент Барселоны, то развал этого клуба неизбежен. А пока это происходит, то болельщики сливочных вкушают победы в лч. Вы главное радуйтесь побольше 0:4. Я готов и 0:10 каждый год стерпеть, лишь бы всю вальяжность они проявили в одном этом матче. А потом лч и Айнтрахт всё расставляет на места)) какой титул в прошлом сезоне?? 0:4??)))
+7
-1
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Artūras Grigas
Ну сколько можно об одном и тоже??? Если нет чего писать - вообще не пишите!
+1
-2
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Ivchev
Ответ M_i_t_y_a
Да зачем ты ему отвечаешь? Это же местный закомплексованный Он не пропускает ни одной новости о Реале Все комментарии по типу: денежный мешок/судейский проект
Игнор и минус - лучший ответ.
+6
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corazón blanco
Ответ rachidibrahimov
Марсело - лучший зимний трансфер Реала, как минимум в 21 веке
Амиго, я не заглядывал на больше чем 15 лет, тем более этот трансфер был при Кальдероне, а не в период правления Флорентино Переса.
+2
0
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corazón blanco
Ответ Ovsyankin
Если честно, вариант - шляпа), ну какой Биллингем на подмену Бензема
Беллингем на подмену кому-то из пары Кроос-Модрич, он полузащитник.
+2
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гилберт
На самом деле если Джуд нужен клубам АПЛ, то шансов у Реала нет. Там совсем другие деньги.
0
-2
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rachidibrahimov
Ответ corazón blanco
Конечно нужны, но их не будет. Мадрид такое ощущение, что принципиально не покупает игроков в зимнее трансферное окно. Это происходит крайне редко. Навскидку можно вспомнить разве что покупку Лукаса Сильвы, аренду Адебайора на полгода. Это первое, что пришло в голову.
Марсело - лучший зимний трансфер Реала, как минимум в 21 веке
+8
0
+8
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гилберт
Перес решил разбить копилочку?
0
0
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Виктор Петров
Ответ rigobersong
Будет как с Мбаппе, риал сядет в лужу, а глоры начнут ныть, что он был не нужен:) Обычно мадридские приматы минусуют правду, вот сейчас и проверим:))🤣🤣🤣
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Ovsyankin
Если честно, вариант - шляпа), ну какой Биллингем на подмену Бензема
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Мансур Мадаев
Ответ Isa Babaev
150 млн? А как же только раздутые мешки АПЛ покупают в тридорога футболистов, испанские клубы не платят столько бггг
Это другое
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M_i_t_y_a
Ответ Маноло Санчи́с
Ты сильно удивишься, но по тратам на трансферы в 21 веке Реал далеко не на первом месте)
Да зачем ты ему отвечаешь? Это же местный закомплексованный
Он не пропускает ни одной новости о Реале
Все комментарии по типу: денежный мешок/судейский проект
+22
-3
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