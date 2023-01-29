Стало известно, кого «Реал» хочет подписать летом 2023 года.

По данным As, мадридский клуб намерен приобрести полузащитника « » и нападающего на подмену .

«Реал» готов сделать все ради трансфера Беллингема следующим летом – в клубе обеспокоены нынешней формой Луки Модрича и Тони Крооса. Источник в клубе сообщил, что лето 2023 года будет насыщенным.

Отмечается, что «Реал» не хочет участвовать в аукционе с « », но готов на очень крупные вложения ради перехода 19-летнего игрока. Решающим фактором станет мнение самого игрока. Сейчас Беллингем считает, что для его карьеры будет лучше, если он перейдет в клуб не из . Это делает «Реал» фаворитом в борьбе за Джуда.

За Беллингема придется заплатить около 100 млн евро, но за счет бонусов сумма сделки может достичь 150 млн. «Реал» готов заплатить столько, но не больше. «Ливерпуль» тоже готов потратить такую сумму, потому что Юрген Клопп очень хочет видеть его в своей команде. Тренер сообщил спортивному директору «Ливерпуля», что хочет видеть Беллингема в клубе любой ценой. Руководство английского клуба регулярно общается с окружением Джуда и пытается убедить его согласиться на трансфер в «Ливерпуль».

«Боруссия» уже смирилась с тем, что летом Беллингем уйдет, но все-таки попытается удержать его – вскоре полузащитнику предложат новый 3-летний контракт на 15 млн евро в год.

Кроме Беллингема, летом «Реал» хочет подписать нападающего, который сможет надежно подменять Карима Бензема. Об этом трансфере «Реал» думает в контексте желания подписать Эрлинга Холанда в 2024 году. Мариано Диас не останется в «Мадриде» на следующий сезон – на него не рассчитывают.