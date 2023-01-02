«Боруссия» хочет 100+40 млн евро за Беллингема. «Реал» – фаворит в борьбе за него
«Реал» продолжает борьбу за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
Как пишет As, до 6 января руководство дортмундского клуба хочет встретиться с футболистом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее. Ожидается, что встречу посетят отец хавбека Марк, друг семьи Беллингемов Марк Беннетт, который выступает в качестве советника для отца игрока, а также Ханс-Йоахим Ватцке, Себастьян Кель и сам Джуд.
«Боруссия» на 95% уверена, что Беллингем попросит продать его в другой клуб. As со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что «Дортмунд» уже определил сумму, которую хочет получить за Джуда. «Боруссия» потребует 100 млн евро и еще 40 млн в виде бонусов. Пару месяцев назад клуб пытался убедить игрока продлить контракт с отступными в 150 млн евро, но футболист не хотел, чтобы в его соглашении были прописаны отступные.
По данным As, «Реал» – фаворит в борьбе за Джуда. Мадридский клуб вел предварительные переговоры с окружением англичанина с целью выяснить, хочет ли Беллингем играть за «Реал». Сторона футболиста дала положительный ответ. Этот вариант для хавбека является более предпочтительным, чем переход в клуб из АПЛ. Отмечается, что переговоры «Реала» и «Боруссии» еще не начались.
В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.
Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.
И казалось бы вот твой шанс показать себя в топ матче,создавая моменты для своих партнёров впереди,но даже так распиаренный брусок был бесполезен и все равно играл поперёк-назад)
Ну а про блоху нет смысла что-то говорить,это даже не футболист)