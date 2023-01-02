«Боруссия» хочет 100+40 млн евро за Беллингема. «Реал» – фаворит в борьбе за него

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» продолжает борьбу за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как пишет As, до 6 января руководство дортмундского клуба хочет встретиться с футболистом, чтобы узнать, каковы его планы на будущее. Ожидается, что встречу посетят отец хавбека Марк, друг семьи Беллингемов Марк Беннетт, который выступает в качестве советника для отца игрока, а также Ханс-Йоахим Ватцке, Себастьян Кель и сам Джуд.

«Боруссия» на 95% уверена, что Беллингем попросит продать его в другой клуб. As со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что «Дортмунд» уже определил сумму, которую хочет получить за Джуда. «Боруссия» потребует 100 млн евро и еще 40 млн в виде бонусов. Пару месяцев назад клуб пытался убедить игрока продлить контракт с отступными в 150 млн евро, но футболист не хотел, чтобы в его соглашении были прописаны отступные.

По данным As, «Реал» – фаворит в борьбе за Джуда. Мадридский клуб вел предварительные переговоры с окружением англичанина с целью выяснить, хочет ли Беллингем играть за «Реал». Сторона футболиста дала положительный ответ. Этот вариант для хавбека является более предпочтительным, чем переход в клуб из АПЛ. Отмечается, что переговоры «Реала» и «Боруссии» еще не начались. 

В этом сезоне у хавбека 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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24 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ VERBLYUD
Уже представляю, как Педри и Гави будут унижать Джуда в Класико!
В последнем класико как с этим было?
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Alexander Poljakov
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Ответ Said Aliyev
Дорого. Красная цена 100 миллионов. Пора бы прекратить переплачивать за футболистов
Ну, расскажи, как ты просчитал стоимость выкупа его контракта
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Homelender_666
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Ответ corazón blanco
Как можно кого-то унизить в спорте? Можно обыграть, разгромить, но унизить кого-то невозможно. Унижаются только болельщики, оскорбляя друг друга, команды соперников и их игроков.
Нет смысла отвечать Ригоберке. Он неадекватен.
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белошип
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Ответ VERBLYUD
Уже представляю, как Педри и Гави будут унижать Джуда в Класико!
Кстати Педри в том матче никто из игроков Реала не держал и не встречал когда тот подходил к воротам
И казалось бы вот твой шанс показать себя в топ матче,создавая моменты для своих партнёров впереди,но даже так распиаренный брусок был бесполезен и все равно играл поперёк-назад)
Ну а про блоху нет смысла что-то говорить,это даже не футболист)
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M93
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Ответ Пако
С учётом возраста Крооса и Модрича, "Реалом" востребованы игроки середины поля. Но в ближайшем трансферном окне, со слов Переса и Анчелотти, переход вряд ли состоится.
Речь о переходе с сезона 22/23. Просто Реал активизировал процесс по Беллингему и сделка может быть закрыта намного раньше.
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M93
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Ответ FantasticFede
Гави максимум, что сможет сделать, так это получить жёлтые и красные карточки, играя против Джуда. Обычный костолом.
Он жёлтые получает по праздникам, а красные вообще не помню были ли этого гопника. Хотелось бы узнать причины, по которым судьи так любят этого гопника и прощают ему его грязную игру.
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arajanarm
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Для As фаворит для Белингем Реал, для английских СМИ фаворит Ливерпуль
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Said Aliyev
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Дорого. Красная цена 100 миллионов. Пора бы прекратить переплачивать за футболистов
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Рискну предположить
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Ответ corazón blanco
Как можно кого-то унизить в спорте? Можно обыграть, разгромить, но унизить кого-то невозможно. Унижаются только болельщики, оскорбляя друг друга, команды соперников и их игроков.
+++
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камикадзе
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Что-то дорого…
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FantasticFede
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Ответ VERBLYUD
Уже представляю, как Педри и Гави будут унижать Джуда в Класико!
Гави максимум, что сможет сделать, так это получить жёлтые и красные карточки, играя против Джуда. Обычный костолом.
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bars1998
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Ответ Пако
С учётом возраста Крооса и Модрича, "Реалом" востребованы игроки середины поля. Но в ближайшем трансферном окне, со слов Переса и Анчелотти, переход вряд ли состоится.
В Испании говорят что Кросс скорее завершит карьеру чем останется дальше, так что с учётом скорого ухода Модрича, Реалу по любому нужен топ игрок в полузащиту...
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Собака-буддист
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Ответ Кактус Каким
риал заплатит 240 миллионов, но сделает как с Азаром, того купили за 160,а написали не больше 100.
Что
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bars1998
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Ответ nikolozi33
Главное не переоценить... Игрок прекрасный, но платить астрономические суммы Перес не будет. С учетом отношении между Реалом и Дортмундом, можно предположить, что трансфер состоится.
100 лям фиксируемые будут, а вот бонусы за количество игр, награды победы итд скорее всего будут) То есть Реал только рад будет отдать эти бонусы ) Тот же Тчуамени 20 лям бонусов из них 10 млн. за количество игр остальные 10 млн. за золотой мяч)
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Ruslan3132
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ну если 50млн бонусы за титулы и ЗМ, как у Эндрика, то можно )
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Кактус Каким
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риал заплатит 240 миллионов, но сделает как с Азаром, того купили за 160,а написали не больше 100.
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corazón blanco
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Ответ VERBLYUD
Уже представляю, как Педри и Гави будут унижать Джуда в Класико!
Как можно кого-то унизить в спорте? Можно обыграть, разгромить, но унизить кого-то невозможно. Унижаются только болельщики, оскорбляя друг друга, команды соперников и их игроков.
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Любезный Коссутий
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Ответ Andy Tucker
Куда Дортмунд тратит эти кучи денег
какие кучи? Сити еще даже не платил за Хааланда
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Arthurino
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Ответ VERBLYUD
Уже представляю, как Педри и Гави будут унижать Джуда в Класико!
Прямо как 37 летний Модрич в последнем эль-класико возил рылом по полю эти два бревна
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Пако
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С учётом возраста Крооса и Модрича, "Реалом" востребованы игроки середины поля. Но в ближайшем трансферном окне, со слов Переса и Анчелотти, переход вряд ли состоится.
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Andy Tucker
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Куда Дортмунд тратит эти кучи денег
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corazón blanco
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Флорентино с хорошими отношениями с Ватцке, надеюсь, что смогут договориться. Мадриду нужен такой игрок, который может закрыть позицию на долги годы. Он уже в столь юном возрасте показывает зрелую игру и ему ещё расти и расти.
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nikolozi33
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Главное не переоценить... Игрок прекрасный, но платить астрономические суммы Перес не будет. С учетом отношении между Реалом и Дортмундом, можно предположить, что трансфер состоится.
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VERBLYUD
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