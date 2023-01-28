Анчелотти о критике стиля «Реала»: «То же говорили, когда мы выиграли ЛЧ. У нас нет четкой философии потому, что мы ее не хотим»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти высказался о критике игрового стиля «Реал Мадрид».

«То же самое говорили в прошлом году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Но мы играем в хороший футбол – иногда получше, иногда похуже.

У нас нет четкой игровой философии, но лишь потому, что мы не хотим ее иметь. Моя команда умеет делать многие вещи. Люди путают отсутствие философии с отсутствием игры.

Матч с «Сосьедадом» будет тяжелым. Нам нужно хорошо сыграть и в атаке, и в обороне. Наша цель – сыграть лучше, чем в первом тайме против «Атлетико», – сказал главный тренер мадридцев.

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76 комментариев

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Yuri Ten
Ответ Руслан Узденов
Философию Реала наглядно можно увидеть в зале трофеев!
Большинство из которых были взяты во времена диктатуры Франко и реал был карманным «королевским клубом», в то время как каталонским и баскским клубам чуть-ли играть не запрещалось
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mr kovalsky
Ответ Burel
не слышу со второго места
Так выходи с ле
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Vinnipukh Vinni
Ответ Anton Kortenko
философия нужна философам, а Реал в футбол играет и титулы берёт.
В этом сезоне пока не берёт.
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Дмитрий Василина
Ответ Пенс
философия отскока и индивидуального мастерства. Спустя десять лет после шальной победы Челси так же отскочил и мадридский бус. Но вечно везти не может. Что и подтверждает этот сезон.
Так если разобраться,то почти все победы это отскок.Я так понимаю вы фанат супер-мега-клюпа по имени Восьмилона,которая выиграла КЧ(свой первый) только в 1992 году)))) позже Нотингемов,Астон Вилл и прочих Гамбургов и умудрилась проиграть финал Стяуа)))у себя дома в Испании,философия игры есть чушь несусветная,все решает и решало индивидуальное мастерство,где была та философия ср.....й тики-каки если бы не Эвребе?Когда Челси насиловал Восьмилону весь матч,Хиддинк уже тогда показал как нужно играть высоким прессингом против этих прости Господи философов,почему другие тренеры до Хайнкеса щелкали таблом,фиг его знает.Вопрос,а в вашем любимом клубе не индивидуальное мастерство играло роль?Нет!Мастерство Хави,Иньесты,Месси и прочих Пуйолей?Задача тренеров и состоит в том ,чтобы строит игру исходя из сильных сторон игроков и не лезть с философией)Прошу сильно не судить за этот пост,эмоции.
Понту с философии игры,Ман Сити под руководством философа,как не тужится,а ЛЧ взять не может пока,а почему,а вот нет такой индивидуалки в этой команде ,как у Месси и Хави,чтобы взять и зарешать в определенный момент.
Еще раз прошу сильно не судить))))
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Yoursistersboyfriend
Философия это каждый год вылетят из группы прямиком в ЛЕ и отлетать там от Айнтрахтов
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Burel
Ответ mr kovalsky
Поэтому в ле катают позорники?
не слышу со второго места
+1
-3
-2
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mr kovalsky
Ответ Burel
Тактика Чави - это нагибать реал в красивом стиле и игроком, и тренером
Поэтому в ле катают позорники?
+2
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Harut Hovsepyan
Ответ Всем мир
Не могу тебе ответить на этот вопрос, дружище 😄 это больные люди, я считаю
Однозначно)
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Jaxongir Shodiev
Философия заключается в том, что Реал не играет, а выигрывает
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ *MVP*
или в работе с судьями
Она велика тем, что хейтеры воют постоянно
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*MVP*
Ответ Руслан Узденов
Философию Реала наглядно можно увидеть в зале трофеев!
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ARIGAMI ARIGAMI
Но этот сезон потерян. Не говорите пожалуйста, что всего лишь 6 очков от Барсы при игре в запасе. Если Реал выиграет Ливерпуль, он отлетит от топ соперника. Летом нужны трансферы. Анчелотти на выход летом.
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Артём Павлеян
Ну, если честно, то и в жизни наличие чёткой философии с одной стороны - помогает устоять на ногах, а с другой - мешает расширить кругозор. Интересную мысль вкинул дон Карло.
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corazón blanco
Ответ psokol88
Три ЛЧ подряд, если мне память не изменяет. Первая при Карло, две при Зидане. Состав почти не менялся. Это очень крутая философия. Может, где-то и фартило, но такой результат - он оправдывает всё. Hala Madrid
Сначала Карло Анчелотти выиграл для Мадрида долгожданную Десиму, а уже через два года пришел Зидан и выиграл три подряд Лиги Чемпионов.
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Ruslan Isaev
Ответ psokol88
Три ЛЧ подряд, если мне память не изменяет. Первая при Карло, две при Зидане. Состав почти не менялся. Это очень крутая философия. Может, где-то и фартило, но такой результат - он оправдывает всё. Hala Madrid
Все три Зидан выйграл Карло выйграл за год до Зидана
+6
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Anton Kortenko
философия нужна философам, а Реал в футбол играет и титулы берёт.
+1
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шампион
Отсутствие философии - тоже своего рода философия. Вообще, интересно было бы сравнить, что текущие топ-тренеры говорят о своей философии футбола.
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psokol88
Три ЛЧ подряд, если мне память не изменяет. Первая при Карло, две при Зидане. Состав почти не менялся. Это очень крутая философия. Может, где-то и фартило, но такой результат - он оправдывает всё. Hala Madrid
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-3
+2
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neadekvat100pudov
Ответ GuruFutbola
Потому что вы клуб без стиля и мадридисты на стадионе (те что заполняют хотя бы треть унитаза) засыпают к 15 минуте смотря на эту пытку)
Унитаз как раз таки камп ноу
+4
-2
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Burel
Ответ Александр Г.
Тренером `? Ну разок получилось
уже дважды за год
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Александр Г.
Ответ Burel
Тактика Чави - это нагибать реал в красивом стиле и игроком, и тренером
Тренером `? Ну разок получилось
+4
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Zorro
Ответ Youzhny23
Ну, не финансовые махинации и активация рычагов , ради группы лиги Европы )
Реал закончит этот сезон бестрофейным, и рычаг реала треснет
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Zorro
Ответ Я Гражданин Мира
И конечно же передаёти судьим деньги , вы !
Естественно!
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Всем мир
Ответ Harut Hovsepyan
Да пожалуйста, пусть хоть ночуют тут (хотя они уже так и делают, видимо)! Просто я не могу понять, как можно жить, будучи настолько полным ненависти к кому-то/чему-то?!
Не могу тебе ответить на этот вопрос, дружище 😄 это больные люди, я считаю
+2
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Burel
Ответ mr kovalsky
Тактика чави это подергать рычаг лапорты
Тактика Чави - это нагибать реал в красивом стиле и игроком, и тренером
+4
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