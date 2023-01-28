Анчелотти о критике стиля «Реала»: «То же говорили, когда мы выиграли ЛЧ. У нас нет четкой философии потому, что мы ее не хотим»

высказался о критике игрового стиля « ».

«То же самое говорили в прошлом году, когда мы выиграли . Но мы играем в хороший футбол – иногда получше, иногда похуже.

У нас нет четкой игровой философии, но лишь потому, что мы не хотим ее иметь. Моя команда умеет делать многие вещи. Люди путают отсутствие философии с отсутствием игры.

Матч с « » будет тяжелым. Нам нужно хорошо сыграть и в атаке, и в обороне. Наша цель – сыграть лучше, чем в первом тайме против «Атлетико», – сказал главный тренер мадридцев.