Анчелотти о критике стиля «Реала»: «То же говорили, когда мы выиграли ЛЧ. У нас нет четкой философии потому, что мы ее не хотим»
Карло Анчелотти высказался о критике игрового стиля «Реал Мадрид».
«То же самое говорили в прошлом году, когда мы выиграли Лигу чемпионов. Но мы играем в хороший футбол – иногда получше, иногда похуже.
У нас нет четкой игровой философии, но лишь потому, что мы не хотим ее иметь. Моя команда умеет делать многие вещи. Люди путают отсутствие философии с отсутствием игры.
Матч с «Сосьедадом» будет тяжелым. Нам нужно хорошо сыграть и в атаке, и в обороне. Наша цель – сыграть лучше, чем в первом тайме против «Атлетико», – сказал главный тренер мадридцев.
Понту с философии игры,Ман Сити под руководством философа,как не тужится,а ЛЧ взять не может пока,а почему,а вот нет такой индивидуалки в этой команде ,как у Месси и Хави,чтобы взять и зарешать в определенный момент.
Еще раз прошу сильно не судить))))