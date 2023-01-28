Мостовой о Малкоме: «В РПЛ он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Это будет непросто»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».

«Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто.

Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — сказал экс-игрок сборной России.

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5 комментариев

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gans.gans.73
Малком определенно не уровень ПСЖ...
Неймар Мбаппе Месси...кого может Малком подвинуть с основы ПСЖ
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art.shu05@gmail.com
Я думаю ПСЖ он нужен. Хотя бы на случай ежегодной травмы Неймара. Так как у ПСЖ кроме трио в атаке лишь сырой Экетик. Думаю Малыч будет получше его
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бускетс
Ну надо будет искать нового Бразильца или типо того
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бускетс
К сожалению в ПСЖ он явно будет просто ротацией
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-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
proiski_vragov
Александр Мостовой высказался...

Так должен начинаться каждый анекдот
+4
-6
-2
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