Мостовой о Малкоме: «В РПЛ он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Это будет непросто»
Александр Мостовой высказался о возможном переходе Малкома из «Зенита» в «ПСЖ».
«Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в РПЛ, можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто.
Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — сказал экс-игрок сборной России.
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Так должен начинаться каждый анекдот