Мостовой о Малкоме: «В РПЛ он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Это будет непросто»

высказался о возможном переходе из « » в «ПСЖ».

«Сейчас Малком претендует на то, чтобы быть лучшим футболистом в , можно сказать, что он играет не на всю мощь, а в «ПСЖ» придется пахать. Там сумасшедшая конкуренция, там нужно напрягаться. Это будет непросто.

Наверное, агенты прощупывают разные варианты. Пишут же, что и Барриос может покинуть «Зенит». Все ищут разные варианты. Посмотрим, что будет дальше», — сказал экс-игрок сборной России.