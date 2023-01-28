Роналду готов дать показания о махинациях «Юве». С клуба могут снова снять очки и оштрафовать за тайное соглашение на 19,6 млн евро, если вину докажут

готов дать показания по делу о финансовых махинациях « ».

В марте 2020 года туринский клуб договорился с нескольким футболистами о снижении их зарплат на определенный период. Игроки согласились, чтобы через время неофициально получить деньги. Сообщалось, что «Юве» все еще должен Роналду 19,6 миллиона евро (19,9 млн по другим данным).

Документ, касающийся зарплаты португальца, ранее опубликовали в Il Corriere della Sera. Он был подписан только бывшим директором «Ювентуса» , подписи Криштиану на нем нет.

По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду, ранее отказывавшийся встретиться с представителями прокуратуры Турина, теперь готов дать показания.

В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован. Минимальное наказание – сумма, равная сумме выплат этим игрокам, максимальное сумма, превышающая изначальную в 3 раза.

Таким образом, если вина «Юве» будет доказана, то клуб может быть оштрафован на 58,8 миллиона евро. Кроме того, согласно Кодексу, команду могут лишить одного или нескольких очков.

Напомним, ранее с туринцев уже сняли 15 баллов за финансовые махинации.