Роналду готов дать показания о махинациях «Юве». С клуба могут снова снять очки и оштрафовать за тайное соглашение на 19,6 млн евро, если вину докажут
Криштиану Роналду готов дать показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса».
В марте 2020 года туринский клуб договорился с нескольким футболистами о снижении их зарплат на определенный период. Игроки согласились, чтобы через время неофициально получить деньги. Сообщалось, что «Юве» все еще должен Роналду 19,6 миллиона евро (19,9 млн по другим данным).
Документ, касающийся зарплаты португальца, ранее опубликовали в Il Corriere della Sera. Он был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, подписи Криштиану на нем нет.
По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду, ранее отказывавшийся встретиться с представителями прокуратуры Турина, теперь готов дать показания.
В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован. Минимальное наказание – сумма, равная сумме выплат этим игрокам, максимальное сумма, превышающая изначальную в 3 раза.
Таким образом, если вина «Юве» будет доказана, то клуб может быть оштрафован на 58,8 миллиона евро. Кроме того, согласно Кодексу, команду могут лишить одного или нескольких очков.
Напомним, ранее с туринцев уже сняли 15 баллов за финансовые махинации.
Надеюсь, этого скота позором отправят из Саудовской Аравии.
Ля, такого негодяя даде представить трудно! Каким же подлецом оказался кумир блондинок!
Очень хочу, чтобы итальянская мафия вмещалась, посмотрим тогда, как можно пойти против людей, которые приютили этого прохвоста.
И с МЮ так обошелся.
С другой стороны рад, что Рон пробивает дно за дном.
Показывает, кем он был всегда.
Сочувствую его нормальным фанатам.
Роналду подлец.
И у этого подлеца есть фанбаза.
Стоит подумать об их сущности.
Думаю большинство из них нет, что является гордостью для них.
Мы не против.
Время для легендарных поступков еще есть у ветерана.
Роналду позор человеческий.
Оставлю футбол в стороне, его нет уже у "луччего".
Но была возможность жить достойно.
И этого не будет.
Теперь всем ясно, почему великие клубы отказались от Криштиану?
Вот он, ваш кумир.
Юве после перехода Роналду: вылеты от аяксов в 1/8, первые за очень долгое время сливы в национальных кубках середнякам, первый слив в Серии А за декаду и вот теперь судебные дела.