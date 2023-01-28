Роналду готов дать показания о махинациях «Юве». С клуба могут снова снять очки и оштрафовать за тайное соглашение на 19,6 млн евро, если вину докажут

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фабио Паратичи деньги Футбол

Криштиану Роналду готов дать показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса». 

В марте 2020 года туринский клуб договорился с нескольким футболистами о снижении их зарплат на определенный период. Игроки согласились, чтобы через время неофициально получить деньги. Сообщалось, что «Юве» все еще должен Роналду 19,6 миллиона евро (19,9 млн по другим данным).

Документ, касающийся зарплаты португальца, ранее опубликовали в Il Corriere della Sera. Он был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, подписи Криштиану на нем нет.

По информации La Gazzetta dello Sport, Роналду, ранее отказывавшийся встретиться с представителями прокуратуры Турина, теперь готов дать показания. 

В статье итальянского Кодекса спортивного правосудия говорится, что клуб, который выплачивает своим игрокам зарплаты, премии или компенсации в обход правил спортивной федерации, может быть оштрафован. Минимальное наказание – сумма, равная сумме выплат этим игрокам, максимальное сумма,  превышающая изначальную в 3 раза.

Таким образом, если вина «Юве» будет доказана, то клуб может быть оштрафован на 58,8 миллиона евро. Кроме того, согласно Кодексу, команду могут лишить одного или нескольких очков.

Напомним, ранее с туринцев уже сняли 15 баллов за финансовые махинации. 

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85 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Гордитесь свои кумиром.
Надеюсь, этого скота позором отправят из Саудовской Аравии.

Ля, такого негодяя даде представить трудно! Каким же подлецом оказался кумир блондинок!

Очень хочу, чтобы итальянская мафия вмещалась, посмотрим тогда, как можно пойти против людей, которые приютили этого прохвоста.

И с МЮ так обошелся.

С другой стороны рад, что Рон пробивает дно за дном.

Показывает, кем он был всегда.

Сочувствую его нормальным фанатам.
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
Роналду не покупал сам себя в Ювентус. Откуда ему знать про финансовые проблемы Юве и что они рисовали на бумаге в отчетности? Виновато руководство клуба, которое его подписало если на то пошло.
Ювентус стал жертвой сектантов Криша вроде тебя и тоже поверили, что он в соло приносит титулы, Юве коварно был обманут и выгнал главных топарей команды Манджукича и Игуаина ради кого? Того кто вместо финалов ЛЧ принесет вылеты от Порту и Лиона, уничтожит гегемонию клуба внутри Италии.
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Paikesen
Ответ Пирс Морган
Новый вызов - стать самым захейченным футболистом в истории футбола
Только в рашке могут считать, что покрывать финансовые махинации - достойно, а раскрывать правду - зашквар. Эта страна неизлечимо больна...
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Айлин 1990
Не только убил гегемон Юве, а ещё он хочет что бы Юве лет 10 страдал от того, что когда-то подписали балласта.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Машина Мощная
Пропускает со штрафного между ног, важный мяч который стоил Ювентусу вылета из ЛЧ, а теперь еще и это. Как же фанаты Ювентуса сейчас жалеют что клуб взял его тогда, ведь Серию А, и Кубок Италии Ювентус брал много раз и без него :-D
Мы еще тогда негодовали.

Роналду подлец.
И у этого подлеца есть фанбаза.

Стоит подумать об их сущности.
Думаю большинство из них нет, что является гордостью для них.
Мы не против.
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Экспертное мнение
Ответ Никита Давыдкин
А каким образом Роналду утопил Юве?
Выгнал топарей на тот момент Манджукича и Игуаина, с которыми Юве добирался до финалов ЛЧ. Заставил всех играть на свою стату вместо командных титулов, в итоге одни вылеты от Порту и Лионов, 4-ое место в чемпионате. Криш конечно ушел, но топарей выгнавших уже не вернуть, вот и разгребает Юве до сих пор последствия прихода Криша, так он еще и решил добить клуб. Какого же шакала к себе в дом впустили туринцы, кошмар.
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muslim95
Новый вызов для Роналду, Морган именно так это распишет))
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Artem Ka
Ля ты крыса))
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А.Э.РАСИМ
Ответ Левая бровь Анчелотти
Показывает свою гнусную и подлую сущность, по скотски относясь к своему бывшему клубу
К свои бывшим клубам.
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Игорь Климов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Роналду не покупал сам себя в Ювентус. Откуда ему знать про финансовые проблемы Юве и что они рисовали на бумаге в отчетности? Виновато руководство клуба, которое его подписало если на то пошло.
Всё этот Кринж7 изначально знал как и его агент, про эти финансовые махинации клуба ради его перехода.
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Ритка
Стукач продажный
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DekiB
Сегодня Пятачок, а завтра...
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Сергей Штырков
Ответ здоровяк
Дальше Роналду готов дать показания об изнасиловании. Тен Хаг заманил его в свой кабинет...
Ты не пробовал на камеди батл? Очень смешно шутишь или на стендапп хотя бы, такой талант пропадает
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Spuki _Plai
Пришла беда, открывай ворота !!!
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MUthebest
Снимите ещё 23 очка, чтоб интрига была, останутся в чемпионате или нет
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dmitryGoose
Ответ Гамарджоба Генацвале
Роналду не покупал сам себя в Ювентус. Откуда ему знать про финансовые проблемы Юве и что они рисовали на бумаге в отчетности? Виновато руководство клуба, которое его подписало если на то пошло.
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Любезный Коссутий
Кришти добивает нашу Жуву 🙁
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А.Э.РАСИМ
Предлагаю Криштиану Роналду пробить еще одно дно.

Время для легендарных поступков еще есть у ветерана.

Роналду позор человеческий.
Оставлю футбол в стороне, его нет уже у "луччего".
Но была возможность жить достойно.
И этого не будет.

Теперь всем ясно, почему великие клубы отказались от Криштиану?
Вот он, ваш кумир.
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Алексей Ларёв
Ответ 2vdhrvmmzf
Казалось Роналду и так утопил Юве, но он делает это даже после ухода
Кто тебя плюсует?Может тут больше вина руководства юве как раз а не роналду?Он себе сам это выписывал чтоли?Лишь бы плюсики содрать...
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Nazza1406
Вот крыыыыса!!! Ссучился полностью этот Роналду
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Левая бровь Анчелотти
Показывает свою гнусную и подлую сущность, по скотски относясь к своему бывшему клубу
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Климов
Нужно напомнить, что в этот раз махинации Ювентуса начались в период с 2018 по 2020 год, а в это время был осуществлён переход Кринжа7 в Турин, и так всем ясно ради кого эта финансовая махинация начиналась, но Кринж7 сейчас всех "с потрохами сдаст", и в этом нет сомнений.
Роналду не покупал сам себя в Ювентус. Откуда ему знать про финансовые проблемы Юве и что они рисовали на бумаге в отчетности? Виновато руководство клуба, которое его подписало если на то пошло.
+4
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vel
Еще кто-то умудряется спорить с фактом о худшем трансфере в истории Ювентуса...
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Не знаю что такое Требл
Ответ Никита Давыдкин
А каким образом Роналду утопил Юве?
Юве до перехода Роналду: частые финалы ЛЧ, сплошные победы в Серии А.

Юве после перехода Роналду: вылеты от аяксов в 1/8, первые за очень долгое время сливы в национальных кубках середнякам, первый слив в Серии А за декаду и вот теперь судебные дела.
+7
0
+7
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Машина Мощная
Пропускает со штрафного между ног, важный мяч который стоил Ювентусу вылета из ЛЧ, а теперь еще и это. Как же фанаты Ювентуса сейчас жалеют что клуб взял его тогда, ведь Серию А, и Кубок Италии Ювентус брал много раз и без него :-D
+7
0
+7
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