«Аль-Наср» хочет, чтобы завершил карьеру в Саудовской Аравии.

Соглашение нападающего с «Аль-Насром» действует до 2025 года. На момент истечения контракта Криштиану исполнится 40 лет, и руководство « » считает, что Криштиану вряд ли завершит карьеру в другой лиге.

Как сообщает ESPN, «Аль-Наср» не исключает продления контракта с португальцем, если он захочет продолжить карьеру после его истечения.

«Аль-Наср» намерен использовать опыт Роналду в « », « » и « », чтобы стать флагманом футбола Саудовской Аравии и всей Азии.

В воскресенье Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0).

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь