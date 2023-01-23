«Аль-Наср» хочет, чтобы Роналду завершил карьеру в клубе. Криштиану могут предложить новый контракт

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» хочет, чтобы Криштиану Роналду завершил карьеру в Саудовской Аравии.

Соглашение нападающего с «Аль-Насром» действует до 2025 года. На момент истечения контракта Криштиану исполнится 40 лет, и руководство «Аль-Насра» считает, что Криштиану вряд ли завершит карьеру в другой лиге.

Как сообщает ESPN, «Аль-Наср» не исключает продления контракта с португальцем, если он захочет продолжить карьеру после его истечения.

«Аль-Наср» намерен использовать опыт Роналду в «МЮ», «Реале» и «Ювентусе», чтобы стать флагманом футбола Саудовской Аравии и всей Азии.

В воскресенье Криштиану Роналду дебютировал за «Аль-Наср» в матче против «Аль-Иттифака» (1:0).

Дебют Роналду в «Аль-Насре»: не забил, выиграл, почувствовал любовь

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106 комментариев

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Konstantin Meerov
Ответ Zhekson95
Ты откровенно говоришь ерунду. для игры на контратаке нужно вовремя открыться в свободную зону,за счёт небольшого ускорения. Бегать быстро нужно по бровкам .Гол в АПЛ он забил с передачи Каза на контратаке ,гол ПСЖ он забил из позиционке ,пробил и успел на добивание. Гол в ЛЕ аналогично. Бежать в нужный момент может , но для этого нужно быть свежим , не загонять себя прессингом. Он ветеран ,но забивающий ветеран ,это 100% . Поэтому нужно грамотно его использовать. Для игры на полгода- год в АПЛ/ЛЧ он ещё готов. И заслуживает этого. Все прекрасно понимаю и знают ,что если Роналду в составе ,матч будут смотреть миллионы. Футбол игра для болельщиков , поэтому нужно это использовать , грамотно (!) сохранить целостность и баланс команды
В этом году Роналду плох и уже не уровень. Через год будет только хуже.в Ньюкасл его не будет, потому что этот клуб не попадёт в ЛЧ. Закончит свой путь Роналду в пустыне
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Zhekson95
Ответ Konstantin Meerov
чтобы играть на контратаке надо быстро бегать. он уже не бежит. его любой защитник обгонит и оттеснит. не надо питать иллюзий. Роналду попросту уже не тянет уровень качественных команд АПЛ. время разрушает все. на полгода он не нужен никому. это балласт. посмотрим, что он покажет в Аравии. по первому матчу был плох.
Ты откровенно говоришь ерунду. для игры на контратаке нужно вовремя открыться в свободную зону,за счёт небольшого ускорения. Бегать быстро нужно по бровкам .Гол в АПЛ он забил с передачи Каза на контратаке ,гол ПСЖ он забил из позиционке ,пробил и успел на добивание. Гол в ЛЕ аналогично. Бежать в нужный момент может , но для этого нужно быть свежим , не загонять себя прессингом. Он ветеран ,но забивающий ветеран ,это 100% . Поэтому нужно грамотно его использовать. Для игры на полгода- год в АПЛ/ЛЧ он ещё готов. И заслуживает этого. Все прекрасно понимаю и знают ,что если Роналду в составе ,матч будут смотреть миллионы. Футбол игра для болельщиков , поэтому нужно это использовать , грамотно (!) сохранить целостность и баланс команды
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Summer
Ответ Spartakus1984
Он стебется постоянно над Роналду и угорает над реакцией людей,вы этого видимо еще не поняли
Агент пирса моргана
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Айлин 1990
Ответ Роналду лучше
Мусульмане любят Криштиану Роналду за его милосердия и доброту пусть самые лучшие футболист всех времён завершить карьеру Ал Насре, вот не довно забыли 4 мяч против псж там же играет Месси и мбаппе.
За всех Мусульман не отвечай.
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Айлин 1990
Аль Наср хочет что бы Роналду завершил карьеру 🤣
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BeastI666I
Ответ Александр Мелешкин
Совет бывалого из гаремов?
ага, я султан )))
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Терминатор///Айлбибекович
И как Наср Аль намерен использовать опыт Кринжа в Юве?Хотят,что бы их дисквалифицировали,или на 15 очков наказали?
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Виктор Краснодар
Ответ Vladimir Sokolov
То есть, ему отвалили кучу миллионов, чтобы купить, а теперь хотят отвалить ещё кучу, чтобы он закончил уже?
Владимир не прикидывайтесь дураком у вас плохо получается, очевидно же что Саудиты хотят чтобы остаток карьеры он провёл у них вне зависимости скол ко лет он захочет ещё играть)
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Konstantin Meerov
Ответ Zhekson95
Криш может делать черную работу ,но построенную на блочный футбол ,а не активный прессинг. Криш ,может играть на контратаке и в позиционке. Он ещё играющий,но уже не делает разницу один. Ему нужно навесить или отдать. Полгода он сможет отыграть , если его грамотно использовать.
чтобы играть на контратаке надо быстро бегать. он уже не бежит. его любой защитник обгонит и оттеснит. не надо питать иллюзий. Роналду попросту уже не тянет уровень качественных команд АПЛ. время разрушает все. на полгода он не нужен никому. это балласт. посмотрим, что он покажет в Аравии. по первому матчу был плох.
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Zhekson95
Ответ Konstantin Meerov
в АПЛ совершенно другой футбол в топ-клубах. там нет команд, где бомбардиры полностью освобождены от черновой работы. это не Аравия. и самое главное - Роналду уже не забивает в том количестве, чтобы его плюсы перевешивали гигантские возрастные минусы. он уже не бежит и не борется. а Холланд - уникум. Роналду забивал меньше.
Криш может делать черную работу ,но построенную на блочный футбол ,а не активный прессинг. Криш ,может играть на контратаке и в позиционке. Он ещё играющий,но уже не делает разницу один. Ему нужно навесить или отдать. Полгода он сможет отыграть , если его грамотно использовать.
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Роналду лучше
Мусульмане любят Криштиану Роналду за его милосердия и доброту пусть самые лучшие футболист всех времён завершить карьеру Ал Насре, вот не довно забыли 4 мяч против псж там же играет Месси и мбаппе.
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Konstantin Meerov
Ответ Sikamikanico
Роналду забивал меньше? Если память подводит, интернет в помощь и посмотри его лучшие годы. Какой там Холланд?
у роналду за то же количество матчей, что у холланда мячей в два раза меньше. прямо сейчас Холланд идет на рекорд АПЛ
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Sikamikanico
Ответ Фаик Мирза-Заде
Рональдо пожизненно обеспечил себе многомиллионные контракт без высшего образования ведь его кормят ноги а не знание в голове браво есть пенсионеры которые всю жизнь дали для государство а в ответ жалуются пенсию чтобы не умереть с голоду хотя эти пенсионеры с высшим образованием..Я полностью поддерживаю Рональдо так держать !!!
Причём здесь пенсионеры?
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Sikamikanico
Ответ Konstantin Meerov
в АПЛ совершенно другой футбол в топ-клубах. там нет команд, где бомбардиры полностью освобождены от черновой работы. это не Аравия. и самое главное - Роналду уже не забивает в том количестве, чтобы его плюсы перевешивали гигантские возрастные минусы. он уже не бежит и не борется. а Холланд - уникум. Роналду забивал меньше.
Роналду забивал меньше? Если память подводит, интернет в помощь и посмотри его лучшие годы. Какой там Холланд?
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Zidan GOAT
Ответ evil
Если так дальше пойдет, то в Эр-Риаде разрешат гей-парады
А ты что собираешься туда?
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Альфред
Он её завершил ещё до перехода в Альнасру
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Милчик
уже? неужели настолько плох
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Konstantin Meerov
Ответ Zhekson95
Грамотно ,это когда ты знаешь ,что это игрок на данный момент исключительно завершитель. Не бегун,не диспетчер ,не дриблер,не прессинг машина,не столб. Старый Холанд
в АПЛ совершенно другой футбол в топ-клубах. там нет команд, где бомбардиры полностью освобождены от черновой работы. это не Аравия. и самое главное - Роналду уже не забивает в том количестве, чтобы его плюсы перевешивали гигантские возрастные минусы. он уже не бежит и не борется. а Холланд - уникум. Роналду забивал меньше.
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Футбольные Сливки
Хочет, чтобы завершил карьеру. Точка:)
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Рыспек Рыспек
Ответ Игорь Климов
Уже набирал форму этот Кринж7, когда перед Чемпионатом Мира по своей инициативе пропускал предсезонную подготовку с МЮ, помним чем всё закончилось - полным провалом на турнире)
Ну он же не химик гармональный
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Варлампий Варлампий
На его месте просил бы миллиард в год, а что, если лох платит, почему нет
+4
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+4
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Zhekson95
Ответ Konstantin Meerov
грамотно это как? 10-15 минут в конце матча? Роналду на это согласится?
Грамотно ,это когда ты знаешь ,что это игрок на данный момент исключительно завершитель. Не бегун,не диспетчер ,не дриблер,не прессинг машина,не столб.
Старый Холанд
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Konstantin Meerov
Ответ Zhekson95
Лишним не будет, Если грамотно использовать. Также Маркетинг / просмотры/популярность на полгода-год отличный вариант
грамотно это как? 10-15 минут в конце матча? Роналду на это согласится?
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Александр Мелешкин
Ответ BeastI666I
принц Саудовской Аравии обязан взять его в свой гарем... это любовь!
Совет бывалого из гаремов?
+2
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Mbest77
Ответ evil
Если так дальше пойдет, то в Эр-Риаде разрешат гей-парады
Думаете, это будет прописано в новом контракте? 🤔
0
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