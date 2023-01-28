«Зенит» известен во всем мире, за ним следят в Бразилии». Родригао верит, что может попасть в сборную, не играя в еврокубках

Теги Зенит высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Родригао высказался о том, что российские клубы не могут играть в еврокубках. 

– Родригао, у тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?

– Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением.

Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.

– «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?

– Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире.

Лига чемпионов – самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем – огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов – кто-то повторно, а кто-то впервые, как я, – сказал защитник «Зенита».

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pulyalke
все комментарии про спартак)) комплексы у болотных
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Ответ ALMANAC
Была еще великая победа над Мальме
И 7:1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Ответ </c/>
ахахаха, зенит известен героями и сказочными высказываниями....
Да, герои это Алексы Кралы, Педры Роши )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Ответ Вася Васильков
зинит и в России мало где знают , судя по количеству болельщиков )))
Зато сильнее Смуртака
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бускетс
Ответ Эдуард Шаталов
Бери выше в Галактике Ахахах 🤣
Бери выше, в Спартаке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spuki _Plai
Теллес, Алвес, Данило, Милитао, Маркиньос, Силва (те кого сразу вспомнил)- кого из них он хочет подвинуть ??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ларёв
Ответ </c/>
ахахаха, зенит известен героями и сказочными высказываниями....
Ох не спартачам что то говорить,имея в истории зарему,глушакова и прочую шушеру))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Роман Олегов
Хз, как раз на позициях Малкома и Клаудиньо в Бразилии недостатка игроков нет. А вот хорошие ЦЗ - во всем мире товар штучный.
Я бы не назвал Родригао ЦЗ уровня сборной Бразилии. Малком и Клауд хотя бы по таланту могли бы играть в матчах квалификации, например.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За наш футбол!
Посмотрел комменты,улыбнулся!))
Это оздоровительная ветка особенно для хрюшечек.,обиженных и униженных Зенитом...комментируйте,изливайте..,не держите в себе .,чтобы язвы желудка от негатива не было🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Олегов
Ответ Игорь Новиков
Я бы ещё поверил в Малкома или Клаудиньо... или Дугласа.
Хз, как раз на позициях Малкома и Клаудиньо в Бразилии недостатка игроков нет. А вот хорошие ЦЗ - во всем мире товар штучный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Олегов
Ответ Вася Васильков
зинит и в России мало где знают , судя по количеству болельщиков )))
Такое маленькое количество болельщиков, что самая посещаемая команда чемпионата уже долгие годы, угу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
А чем вы своих игроков кормите, фанаты Зенита?
Мы то понятно, борщом тарасовским, а вы? :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pozitive
Ответ Вратарь Бага
Здесь должна быть шутка, что Зенит известен тем, что проиграл Брюгге)
Не понял? Сант Галену?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Шаталов
Бери выше в Галактике
Ахахах 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Васильков
зинит и в России мало где знают , судя по количеству болельщиков )))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Клоуну 27

Не попал в сборную до зенита, играл по пердям, а сейчас вот понадобится , ахаха
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Украинский
Ответ </c/>
ахахаха, зенит известен героями и сказочными высказываниями....
ахахаха, спартак известен фриками и маргиналами, ну и сказочным нытьём...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Winterburn
Видимо в сборную Бразилии по капоэйре он имеет ввиду
Ну точно не по футболу, уж слишком большая конкуренция.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Nightblackwolf
Так и есть! Помню Халк играл в сборной, когда разрывал в Зените!
Правда Халк был слишком хорош и еще до Зенита вызывался, разрывал с Порту Лигу Европы.

А у Родригао шансов вообще нет, если даже Вендел с Малкомом не вызываются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hqmxzpkkhy
Наивный бразильский юноша
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
А он смешной
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
Ответ Nightblackwolf
Так и есть! Помню Халк играл в сборной, когда разрывал в Зените!
И 1:7 получал от немцев 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
</c/>
ахахаха, зенит известен героями и сказочными высказываниями....
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<~Inter~>
Ответ Nightblackwolf
Так и есть! Помню Халк играл в сборной, когда разрывал в Зените!
А Дуглас Сантос не поехал на ЧМ при огромном кризисе на флангах защиты в нынешней сборной, что говорит о многом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
ох и сильно ему надавал николсон,это минимум сотряс
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий