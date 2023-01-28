«Зенит» известен во всем мире, за ним следят в Бразилии». Родригао верит, что может попасть в сборную, не играя в еврокубках
Родригао высказался о том, что российские клубы не могут играть в еврокубках.
– Родригао, у тебя есть цель попасть в сборную Бразилии, скажем, на ЧМ-2026? Можно ли в принципе попасть туда из РПЛ, учитывая отсутствие еврокубков?
– Думаю, что все возможно. Уверен, несмотря на отсутствие российских клубов в еврокубках, за «Зенитом» в Бразилии следят, ведь он известен во всем мире. Иностранные игроки нашей команды точно находятся под наблюдением.
Признаюсь, у меня, как и любого бразильца, такая мечта была и есть. Однако прежде всего я думаю об интересах своего клуба. Нужно отдавать себя команде, а уже потом, если все сложится, я заслужу вызов в сборную.
– «Зенит» в этом сезоне должен был выступать в Лиге чемпионов, где ты пока вообще не играл. Нет ли обиды оттого, что ты мог бы дебютировать в ней в этом сезоне, но из-за внешних проблем этого не произошло?
– Это не то чтобы обида. Скорее я просто расстроен тем, что пока нет возможности сыграть в Лиге чемпионов, хотя есть спортивные заслуги и право принимать участие в этом турнире.
Лига чемпионов – самый крутой клубный турнир в мире, играть в нем – огромное удовольствие. Надеюсь, вся ситуация с отсутствием российского футбола в европейских соревнованиях каким-то образом скоро решится и мы сможем испытать то приятное волнение от участия в Лиге чемпионов – кто-то повторно, а кто-то впервые, как я, – сказал защитник «Зенита».
Это оздоровительная ветка особенно для хрюшечек.,обиженных и униженных Зенитом...комментируйте,изливайте..,не держите в себе .,чтобы язвы желудка от негатива не было🤣
Мы то понятно, борщом тарасовским, а вы? :)
Ахахах 🤣
Не попал в сборную до зенита, играл по пердям, а сейчас вот понадобится , ахаха
А у Родригао шансов вообще нет, если даже Вендел с Малкомом не вызываются.