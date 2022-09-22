Геннадий Орлов: «Семак хорошо образован с точки зрения футбольной эрудиции. «Зенит» создавал команду для ЛЧ, поэтому и выглядит так на уровне всех в РПЛ»

ответил на вопрос о феномене тренера в «Зените».

– В чем феномен Семака в «Зените»?

– Семак очень хорошо образован с точки зрения футбольной эрудиции. Он сам прошел большую школу, в том числе и с иностранцами, и посмотрите, как он находит общий язык со всеми. Даже с бразильцами, хоть ему и Оливейра помогает.

– В чем слабые стороны нынешнего ?

– Оборона. По-настоящему использовать это могли только европейские команды.

«Зенит» же создавал команду для чемпионов, поэтому он сейчас и выглядит так на уровне всех остальных в чемпионате. У него все вроде бы в порядке, но по-настоящему проверить это невозможно.

Мне кажется, Чистяков каким был, таким и остался. Не прибавил. Поэтому и взяли.

Алип – это просто дань дружбы между народами Казахстана и России. Лучше наигрывать кого-то молодого из академии.

Бакаев тоже пока не привык к бразильцам. Бразильцы – это высший класс, футбол другого уровня. И все должны тянуться к ним, чтобы понимать их. Но это все исходит из тренировок.

Бразильцы играют в одно касание. Кто еще в чемпионате России играет в одно касание? Да никто! Играть в одно касание – высший класс. Тогда ни один защитник не успеет, – поделился мыслями комментатор.