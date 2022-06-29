Канчельскис об Иване в «Зените»: «У Бразилии два голкипера за всю историю. У нас хорошая вратарская школа, зачем он нужен?»

считает, что «Зениту» не нужен бразильский вратарь.

Ранее «Зенит» и «Коринтианс» осуществили двусторонний обмен игроками. Из российского клуба в бразильский на правах аренды перешел нападающий Юри Алберто, а состав сине-бело-голубых пополнили вратарь Иван Куарезма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

«Значит, руководство так решило, что Иван нужен «Зениту». Я считаю, наши вратари не хуже!

Кто сказал, что бразильские голкиперы хорошие? У них там всего два человека за всю историю! У нас хорошая вратарская школа. Зачем нужен Иван? В «Зените» и так хорошие вратари.

Коммуникабельность от каждого человека зависит. Гильерме прижился. Ему нравится. Посмотрим, как этот будет вести себя. Вроде бы бразильцы все у нас неплохо приживались в России. Но не было такой надобности брать этого вратаря в , – сказал бывший футболист сборной России.