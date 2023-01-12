«Ренан – будущее Бразилии. Он сыграет на следующем ЧМ». Журналист Алейшо о новичке «Зенита»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Дуглас Сантос Родригао Спорт-Экспресс Роберт Ренан Футбол

Фабио Алейшо прокомментировал переход Роберта Ренана в «Зенит».

– «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Что это за футболист?

– Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел более десятка матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы.

Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.

– Его козыри?

– Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.

– Но для центрального защитника не очень высокий.

– Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.

– Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?

– На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, мало играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».

– То есть, с ходу не заменит Ловрена?

– Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей.

Рядом в обороне будут действовать Дуглас Сантос и Родригао. Все в порядке. Они могут общаться на португальском, – сказал журналист.

Роберт Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в рамках обмена на Юри Алберто. Контракт защитника рассчитан на 5 лет.

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16 комментариев

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Slava Vestiaz
Виктор Перейра нынче тренерует в Бразилии - это самое интересное в новости. И странно что не в команде, в которой играет Халк :)

ps
а Анна Сунцова даже не добавила его в теги... всё же похоже что основной критерий трудоустройства в спортсру - это не профессионализм и знание спортивной тематики. Видимо по критерию нелюбви к России набирают, не иначе)
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SMART789
Ответ reteka
Посмотрел нарезку на ютуб. У него только один финт, который опасно применять защитнику. А так довольно неуклюжий футболист.
не стоит вообще смотреть нарезку на центральных защитников
там Бруну Алвеш суперзвезда, а на деле Бруну Алвеш
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vdm23
ага, как же.. а еще возьмёт золотые мячи прям 10 подряд
: ))))
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Любовь Мелехова
Ответ utsh44psmr
По описанию он молодой и опытный(более десятка матчей за основу), но не опытный и на высоком уровне не играл. Этого журналиста хрен поймешь.
Где-то уже читала, что не умеет играть головой. Увидим в деле, когда Семак доверит ему играть в основе.
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utsh44psmr
Ответ Фантом
По описаниям получается, что он на самом деле - молодая и более скоростная замена Ракицкого. Если так, то это действительно удачный вариант.
По описанию он молодой и опытный(более десятка матчей за основу), но не опытный и на высоком уровне не играл. Этого журналиста хрен поймешь.
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reteka
Ответ Фантом
По описаниям получается, что он на самом деле - молодая и более скоростная замена Ракицкого. Если так, то это действительно удачный вариант.
Ренан совсем молодой, играл только на первенстве водокачки.
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reteka
Посмотрел нарезку на ютуб. У него только один финт, который опасно применять защитнику. А так довольно неуклюжий футболист.
+2
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Marcus-light
Если проявит себя в Лиге Чемпионов, думаю, в сборной заметят
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Фантом
По описаниям получается, что он на самом деле - молодая и более скоростная замена Ракицкого. Если так, то это действительно удачный вариант.
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+8
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Aleksander Naumow
Всё возможно, даже крутая карьера, но и возможен исход когда он встретится с ростовскими огородами, привет Маммана.
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Валерий Анташов
Ну прямо заинтересовали, будем смотреть. )
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бускетс
Ну кончено это сильно нагнуто, но хотелось бы верить что будет настолько хорош
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stubborn89
а Реал купил будущего участника ЧМ за 60 лямов, а ведь можно было просто обменять на половину футболиста
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Виталий Попов
Ну удачи парню!
Повтори путь Шкртела!
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Evil_Alastar
Ловрен 🙂🙂🙂
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stubborn89
м, поэтому его так легко отдали, ясненько
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