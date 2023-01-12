«Ренан – будущее Бразилии. Он сыграет на следующем ЧМ». Журналист Алейшо о новичке «Зенита»
Фабио Алейшо прокомментировал переход Роберта Ренана в «Зенит».
– «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана. Что это за футболист?
– Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел более десятка матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы.
Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.
– Его козыри?
– Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.
– Но для центрального защитника не очень высокий.
– Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.
– Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?
– На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, мало играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».
– То есть, с ходу не заменит Ловрена?
– Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей.
Рядом в обороне будут действовать Дуглас Сантос и Родригао. Все в порядке. Они могут общаться на португальском, – сказал журналист.
Роберт Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в рамках обмена на Юри Алберто. Контракт защитника рассчитан на 5 лет.
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ps
а Анна Сунцова даже не добавила его в теги... всё же похоже что основной критерий трудоустройства в спортсру - это не профессионализм и знание спортивной тематики. Видимо по критерию нелюбви к России набирают, не иначе)
там Бруну Алвеш суперзвезда, а на деле Бруну Алвеш
: ))))
Повтори путь Шкртела!