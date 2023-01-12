«Ренан – будущее Бразилии. Он сыграет на следующем ЧМ». Журналист Алейшо о новичке «Зенита»

Фабио Алейшо прокомментировал переход Роберта Ренана в « ».

– «Зенит» объявил о переходе 19-летнего защитника « » . Что это за футболист?

– Молодой и очень перспективный игрок. Он уже провел более десятка матчей за основу «Коринтианса». Виктор Перейра, который сейчас возглавил «Фламенго», его ценил, давал шансы.

Роберт успел себя зарекомендовать. В Бразилии считают, что это будущее нашей сборной. В ближайшие годы он туда пробьется и сыграет на следующем чемпионате мира.

– Его козыри?

– Техничный игрок, умеет начинать атаки. У него хороший длинный пас, может сыграть накоротке. Умеет выбирать позицию, тактически обученный.

– Но для центрального защитника не очень высокий.

– Да, 186 сантиметров. Но это не проблема. Ренан компенсирует это грамотным выбором позиции.

– Но не слишком ли рискованно в 19 лет переезжать из Бразилии в Россию?

– На начальном этапе проблемы с адаптацией могут возникнуть. Он все-таки не очень опытный, мало играл на высоком уровне. Так что в первый месяц Ренан вряд ли будет выходить в стартовом составе «Зенита».

– То есть, с ходу не заменит Ловрена?

– Да, пожалуй, сразу, с первой игры, не сможет. Какое-то время ему потребуется. Но вот в плане языка Ренан не будет испытывать сложностей.

Рядом в обороне будут действовать и . Все в порядке. Они могут общаться на португальском, – сказал журналист.

Роберт Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в рамках обмена на Юри Алберто. Контракт защитника рассчитан на 5 лет.

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