Неймар даст показания по уголовному делу в Бразилии. Он покупал украшения у человека, обвиняемого в отмывании денег

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Неймар Футбол

Неймар даст показания по уголовному делу. 

Бразильская полиция проводит расследование в отношении преступной группировки, занимавшейся ростовщичеством, отмыванием денег и незаконной транспортировкой драгоценностей. Правоохранители сообщили, что нападающий «ПСЖ» будет вызван в суд в качестве свидетеля. 

Футболист купил у человека по имени Эдуардо Родригес Силва, считающегося главой группировки, ожерелье из белого золота с бриллиантами. Изделие было выполнено в форме имени нападающего, а его стоимость, согласно документам, составила 106,4 тысячи реалов (около 19 тысяч евро).

В настоящий момент Силва находится в бегах, трое членов его группировки арестованы. По данным следствия, суммы, задекларированные компанией по изготовлению ювелирных изделий, зарегистрированной на имя Эдуардо, далеки от ее реальных доходов. Так, сумма сделки по продаже украшения Неймару составляет 81% реальных доходов. Еще 11 счетов были выставлены на имя самого Силвы и не содержат описаний проданных товаров.

Также было установлено, что другие компании, которые заключали сделки с подозреваемыми, являются подставными и служили только для сокрытия происхождения «грязных» драгоценностей. Они были созданы одновременно, действовали в течение нескольких дней и даже не выставляли счета для компании Силвы.

Неймар и Силва подписаны друг на друга в соцсетях, последний неоднократно выкладывал фотографии с игроком. Так, на некоторых снимках подозреваемый передает игроку другие украшения, среди которых бриллиантовая цепочка и золотое кольцо. Следователи также обнаружили фотографии, свидетельствующие о том, что в 2019 году Эдуардо приезжал на день рождения Неймара. 

Силва уже был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения в 2017 году. Его признали виновным в вымогательстве: он и его партнер дали долг мужчине 160 тысяч реалов и должны были получить дополнительные 9 тысяч реалов в качестве процентов.

Заемщик вернул лишь часть суммы, а вскоре покончил с собой. После этого Эдуардо и его сообщник требовали у родственников погибшего выплатить им от 440 до 900 тысяч реалов. 

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18 комментариев

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Семён Жуйло
А что, теперь при покупке украшений нужно сначала спрашивать резюме?
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rej1sta
Ответ Guilliaume
Можно заказать, даже у крупных брэндов, это же потом брэнду как имиджевая тема работает.
Понятно. Ну, видимо, Неймар решил поддержать отечественного производителя, но не очень удачно)
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Рамзан Азимов
Если на днюхе был значит какая то дружба, игнорировать дружбу из-за того что человек в розыске, или сидел или же не покупать у него? и зачем ему делать покупку в магазине т.с. доход чтобы был магазину а не другу? если его устраивает товар. А остальное это работа полиции, или у них что полиция честная а не как во всем мире.
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Guilliaume
Ответ rej1sta
В любой ювелирке можно купить украшения со своим именем? Просветите пожалуйста
Можно заказать, даже у крупных брэндов, это же потом брэнду как имиджевая тема работает.
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Геннадий Тимченко
Ответ Дмитрий Гудков
Я представляю Неймар заходит в Шопард : у вас есть из белого золота кулон Неймар с бриллиантами? Нет. Дальше Картье: есть? Нет. блин опять!
В любой ювелирке на заказ сделают что угодно из чего угодно. И в фирменных магазинах есть такая услуга (если они, конечно, занимают не 12 кв.м., тогда это салоны продаж и не более того)
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gringomike
Ответ Zlatan Ibra
У тебя дохрена бабла, в любой момент заказываешь себе навороченный самолёт, летишь в Дубай, Женеву, Нью-Йорк, заходишь в крутейшие ювелирные магазины с крупнейшими именами, или к лучшим признанным ювелирам мира, покупаешь на своё огромное бабло украшения с сертификатами, документами, гарантиями, всем чем угодно у честных продаванов, но нет, с кучей бабла нужно лететь в Бразилию и закупаться у уголовников. Чел живёт и играет в Париже, перейди улицу, купи в магазине погремушек себе из любого золота, но ведь уголовными связями тогда не похвастаться, ауф. Вся эта криминальная романтика до того момента, пока у Неймара его дружки-уголовники не похитят какого-нибудь родственника и не начнут требовать выкуп.
Знаете, у меня знакомый похожий есть. Довольно хорошо заряжен баблом, чистым или нет, сейчас не об этом.
Так вот, он вполне себе считает нормальным каждый год менять тачки и вваливать в них кучу бабла - Эскалэйды, каены, шестисотые, но вот касаемо каких то простых житейских вещей, всегда хочет получить их за дешман, или на халяву (ребят, может у кого есть, поделитесь).
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Дмитрий Гудков
Ответ Zlatan Ibra
У тебя дохрена бабла, в любой момент заказываешь себе навороченный самолёт, летишь в Дубай, Женеву, Нью-Йорк, заходишь в крутейшие ювелирные магазины с крупнейшими именами, или к лучшим признанным ювелирам мира, покупаешь на своё огромное бабло украшения с сертификатами, документами, гарантиями, всем чем угодно у честных продаванов, но нет, с кучей бабла нужно лететь в Бразилию и закупаться у уголовников. Чел живёт и играет в Париже, перейди улицу, купи в магазине погремушек себе из любого золота, но ведь уголовными связями тогда не похвастаться, ауф. Вся эта криминальная романтика до того момента, пока у Неймара его дружки-уголовники не похитят какого-нибудь родственника и не начнут требовать выкуп.
Я представляю Неймар заходит в Шопард : у вас есть из белого золота кулон Неймар с бриллиантами? Нет. Дальше Картье: есть? Нет. блин опять!
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Фут.Боль
-Не умеешь ты врать, Неймар! У тебя там не закрытый перелом. А что, что у тебя там?
―Золото, бриллианты!
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rej1sta
Ответ Zlatan Ibra
У тебя дохрена бабла, в любой момент заказываешь себе навороченный самолёт, летишь в Дубай, Женеву, Нью-Йорк, заходишь в крутейшие ювелирные магазины с крупнейшими именами, или к лучшим признанным ювелирам мира, покупаешь на своё огромное бабло украшения с сертификатами, документами, гарантиями, всем чем угодно у честных продаванов, но нет, с кучей бабла нужно лететь в Бразилию и закупаться у уголовников. Чел живёт и играет в Париже, перейди улицу, купи в магазине погремушек себе из любого золота, но ведь уголовными связями тогда не похвастаться, ауф. Вся эта криминальная романтика до того момента, пока у Неймара его дружки-уголовники не похитят какого-нибудь родственника и не начнут требовать выкуп.
В любой ювелирке можно купить украшения со своим именем? Просветите пожалуйста
+2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Пирс Морган
Походу, после окончания карьеры, бразильцы пойдут создавать свое ОПГ)
Каждому олигарху России по Кипру...
Каждому олигарху Бразилии по Неймару
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MikhaL
У тебя куча миллионов и ты можешь купить что угодно в любом бутике. И тебе еще скидку сделают за твою известность, что ты к ним пришел, а не к конкурентам. Но нет… Думаю, в кооперативе Озеро Неймар быстро бы стал своим .
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Пробивной вратарь
Ответ Zlatan Ibra
У тебя дохрена бабла, в любой момент заказываешь себе навороченный самолёт, летишь в Дубай, Женеву, Нью-Йорк, заходишь в крутейшие ювелирные магазины с крупнейшими именами, или к лучшим признанным ювелирам мира, покупаешь на своё огромное бабло украшения с сертификатами, документами, гарантиями, всем чем угодно у честных продаванов, но нет, с кучей бабла нужно лететь в Бразилию и закупаться у уголовников. Чел живёт и играет в Париже, перейди улицу, купи в магазине погремушек себе из любого золота, но ведь уголовными связями тогда не похвастаться, ауф. Вся эта криминальная романтика до того момента, пока у Неймара его дружки-уголовники не похитят какого-нибудь родственника и не начнут требовать выкуп.
Помог другу называется.
+1
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Zlatan Ibra
У тебя дохрена бабла, в любой момент заказываешь себе навороченный самолёт, летишь в Дубай, Женеву, Нью-Йорк, заходишь в крутейшие ювелирные магазины с крупнейшими именами, или к лучшим признанным ювелирам мира, покупаешь на своё огромное бабло украшения с сертификатами, документами, гарантиями, всем чем угодно у честных продаванов, но нет, с кучей бабла нужно лететь в Бразилию и закупаться у уголовников. Чел живёт и играет в Париже, перейди улицу, купи в магазине погремушек себе из любого золота, но ведь уголовными связями тогда не похвастаться, ауф. Вся эта криминальная романтика до того момента, пока у Неймара его дружки-уголовники не похитят какого-нибудь родственника и не начнут требовать выкуп.
+14
-4
+10
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Winterburn
Ответ Дмитрий Гудков
Вы покупали украшения? Да Знали что-то про отмывание? Нет Допрос окончен
«Что я знаю о бриллиантах? Вроде бы их из Антверпена привозят…»
+13
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Дмитрий Гудков
Ответ Пирс Морган
Походу, после окончания карьеры, бразильцы пойдут создавать свое ОПГ)
Коутиньо будет перебегать в другую группировку и там два своим воткнёт
+11
-1
+10
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Дмитрий Гудков
Вы покупали украшения? Да
Знали что-то про отмывание? Нет
Допрос окончен
+22
0
+22
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Пирс Морган
Походу, после окончания карьеры, бразильцы пойдут создавать свое ОПГ)
+26
0
+26
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Peter Parker
Я купил журнал «Бразилия» — там тоже хорошо.
0
-1
-1
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