Неймар: «Я мог перейти в «Реал», но выбрал «Барсу», так как с детства мечтал играть там. Всегда следую зову сердца»

Неймар сказал, что мог перейти в «Реал» из «Сантоса».

Сегодня форвард выступил на заседании суда по делу о коррупции при его переходе в «Барселону» из в 2013 году.

– Вы участвовали в переговорах с «Сантосом» о новом контракте до 2014 года при том, что предыдущий действовал до 2015-го? По новому контракту у вас увеличились отступные и зарплата.

– Всем этим занимался мой отец. Я не участвовал в переговорах и подписал то, что он сказал.

– Вы получали предложения от других клубов, помимо «Барселоны»?

– Я знал об интересе со стороны других клубов, но переход в «Барсу» был моей мечтой. В 2013-м я решил покинуть «Сантос» и перейти в «Барселону». У меня было много вариантов, но я с детства мечтал играть за «Барсу». Я всегда следую за зовом сердца.

Помню, что было предложение от «Реала», а остальных вариантов не помню. В последний момент мне пришлось выбирать между и «Барсой», но я прислушался к своем сердцу и выбрал «Барселону», – сказал Неймар.

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