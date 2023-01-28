Андрей Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян»

выступил против приглашения иностранных тренеров в Мир .

«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян. За кем из тех, кто сейчас без работы? Имен называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.

, , , Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».