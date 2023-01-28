Андрей Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян»

Теги Леонид Слуцкий Александр Бородюк Юрий Семин премьер-лига Россия Александр Кержаков Сергей Юран Андрей Канчельскис Олег Кононов Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис выступил против приглашения иностранных тренеров в Мир РПЛ

«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян. За кем из тех, кто сейчас без работы? Имен называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.

Семин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

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27 комментариев

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Николай Повалюхин
Интересно, а автомобиль у Канчельскиса тоже отечественный? Или всё же он чувствует разницу между словами патриот и идиот.)
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vdm23
он становится таким же тупым как Мостовой..
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Dan Kennedy
Ну пусть покупает клуб РПЛ, назначает туда российского специалиста.

А мне, как болельщику Спартака, отлично смотреться за Абаскалем. За его работой с молодыми, за его смелыми перестановками игроков по позициями, где вы еще увидите Соболева правым инсайдом/вингером. За хорошую и результативную игру, за победы. За 1 место в Кубке России, за 2 место в РПЛ на данный момент. Надеюсь и дальше продолжит так-же успешно работать.

У Спартака, кстати, самые успешные тренеры в последние годы иностранцы - Каррера, Тедеско и Абаскаль(еще работать, но пока хорош). Руй Витория 1 место в Лиге Европы с Лестером и Наполи, Ваноли Кубок России. Кононов и Аленичев провалились, Карпин успешный сезон чередовал с падением, Черчесов со всеми разругался.

Слуцкий уволен из Рубина, вывел их в ФНЛ, и там не справился. Кононов тоже в первом дивизионе не справился. Барсик, Кержаков и Бородюк то наверное свои шансы еще получат. Но мне кажется Слуцкого и Кононова болельщики всех клубов РПЛ могут представить только в кошмарах. У Леонида было много успехов, хватало провалов, но вот Рубин самый болезненный. Кто-то может вспомнить ЕВРО, но он же туда и вывел команду.

А говоря про российских тренеров, то хочется посмотреть на Галактионова в Локо, похвалить Карпина и Осинькина. Федотов может еще с ЦСКА справится, посмотрим. А еще ждем развития карьеры Мурада Мусаева, ему всего-то 39 лет и все впереди. Сейчас с Сабахом второе место в Чемпионате Азербайджана занимает, хорошо идет.
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Sinister Kid
Из серии: «Зачем в России футбол? Хочется смотреть хоккей и фигурное катание»
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Dan Kennedy
Зачем нам Канчельскисы в МЮ и Эвертоне, хочется смотреть за нашими молодыми англичанами.
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Алексей Полиенков
Хочется смотреть за работой россиян? Ну так и смотри ФНЛ!
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Ковид 07.10.52
Вот и смотри на тренера Химок.... которого вы так любите Андрей...
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Никому_никабельный
А мне хочется смотреть касивый и качественный футбол. И без разницы с каким тенером. Русский он, испанец, немец... Вообще пофиг
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Игорь Замаруев
Ответ Патриот Великого Отечества
А он прав! зачем нам иностранные тренеры и игроки?! с игроками всё понятно - в современных реалиях без одного-двух (для ведущих команд - трёх) сильных легионером не обойтись, но тренеры-то зачем? Все ставят в пример Адвоката и Хиддинка, но ведь никто не знает, что было бы без них. Возможно, отечественные специалисты добились бы больших успехов, если бы не пятая колонна в футболе, подсунувшая давно сданных в утиль евротренеров.
В РФ нет хорошей тренерской школы:)
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Патриот Великого Отечества
А он прав! зачем нам иностранные тренеры и игроки?! с игроками всё понятно - в современных реалиях без одного-двух (для ведущих команд - трёх) сильных легионером не обойтись, но тренеры-то зачем? Все ставят в пример Адвоката и Хиддинка, но ведь никто не знает, что было бы без них. Возможно, отечественные специалисты добились бы больших успехов, если бы не пятая колонна в футболе, подсунувшая давно сданных в утиль евротренеров.
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.ru
Хочется смотреть за работой россиян...
смотри на Гогниева, какие проблемы...
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pvh-82
Семину 75 лет, оставьте уже его в покое!
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micka
Если они сильнее, то пусть докажут. И будут работать.
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Spartakus1984
Зачем в разных иностранные тренеры?
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Кирилл.С-Пб
Пляяяя, про царя был🤦
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Кукич
Я за.Мостовой ,Григорян должны получить шанс и Быстрова бы дать лицензию....Эх,мечты,мечты
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korobokchekhova
А мне пофиг на национальность тренера, мне главное чтобы мой клуб показывал интересный футбол. Ну и желательно чтобы выигрывал при этом))
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Михаил Солдатенков
Ну раз хочется - пусть смотрит, в нашем чемпионате есть свои. Кто ж заставляет смотреть за работой иностранных тренеров?
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Юрий Кечко
Хорошая попытка Андрей Атанасович, но ты там не нужен )))
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Катя СПб
Смотри ФНЛ или медиалигу
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Sweaty25
Андрей предвосхищает неизбежное. Чуть-чуть осталось подождать, потерпи!
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Romeo Yankovich
Объясните этому дяде, что это называется рыночная конкуренция. А не живут в мире хотелок каких-то
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Filipp Gorski
Да на физруков смотреть так весело
Вообще лучше огородить РПЛ от иностранцев!
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Доктор Верховцев
Сойдитесь уже в битве с Мостовым!
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AuroraBorealis
Чтобы привнести что-то новое, не?
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