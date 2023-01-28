Андрей Канчельскис: «Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян»
Андрей Канчельскис выступил против приглашения иностранных тренеров в Мир РПЛ.
«Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян. За кем из тех, кто сейчас без работы? Имен называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя.
Семин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
А мне, как болельщику Спартака, отлично смотреться за Абаскалем. За его работой с молодыми, за его смелыми перестановками игроков по позициями, где вы еще увидите Соболева правым инсайдом/вингером. За хорошую и результативную игру, за победы. За 1 место в Кубке России, за 2 место в РПЛ на данный момент. Надеюсь и дальше продолжит так-же успешно работать.
У Спартака, кстати, самые успешные тренеры в последние годы иностранцы - Каррера, Тедеско и Абаскаль(еще работать, но пока хорош). Руй Витория 1 место в Лиге Европы с Лестером и Наполи, Ваноли Кубок России. Кононов и Аленичев провалились, Карпин успешный сезон чередовал с падением, Черчесов со всеми разругался.
Слуцкий уволен из Рубина, вывел их в ФНЛ, и там не справился. Кононов тоже в первом дивизионе не справился. Барсик, Кержаков и Бородюк то наверное свои шансы еще получат. Но мне кажется Слуцкого и Кононова болельщики всех клубов РПЛ могут представить только в кошмарах. У Леонида было много успехов, хватало провалов, но вот Рубин самый болезненный. Кто-то может вспомнить ЕВРО, но он же туда и вывел команду.
А говоря про российских тренеров, то хочется посмотреть на Галактионова в Локо, похвалить Карпина и Осинькина. Федотов может еще с ЦСКА справится, посмотрим. А еще ждем развития карьеры Мурада Мусаева, ему всего-то 39 лет и все впереди. Сейчас с Сабахом второе место в Чемпионате Азербайджана занимает, хорошо идет.
смотри на Гогниева, какие проблемы...
Вообще лучше огородить РПЛ от иностранцев!