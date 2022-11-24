Канчельскис о Слуцком в РПЛ: «Результата не было нигде, кроме ЦСКА. Но он хорошо вешает лапшу, а у нас руководители такие – нужно красиво дуть в уши»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис рассказал об условиях возвращения Леонида Слуцкого в Мир РПЛ.

«Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. Если руководителям такое понравится, то все возможно. Как говорится, красиво поет, красиво шьет.

У Слуцкого не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА. Любой тренер в ЦСКА может дать результат. Во времена Слуцкого там была вся сборная России.

Возьмут в РПЛ, если расскажет сказки. У нас руководители такие: нужно красиво дуть в уши – и все. Слуцкий это умеет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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