Мостовой ответил, на каких тренеров хотел бы посмотреть в Мир РПЛ: «На Мостового, конечно же»

Александру Мостовому интересна работа главным тренером клуба Мир .

– На кого из тренеров вновь хотели бы посмотреть в РПЛ?

– На Колыванова, и . Ну, и, конечно же, на Александра Мостового, – сказал бывший полузащитник « ».

Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Хоккейный ЦСКА сделал ставку на Федорова – и он им принес Кубок Гагарина. Хотя он тоже без опыта»