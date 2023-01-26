Мостовой ответил, на каких тренеров хотел бы посмотреть в Мир РПЛ: «На Мостового, конечно же»
Александру Мостовому интересна работа главным тренером клуба Мир РПЛ.
– На кого из тренеров вновь хотели бы посмотреть в РПЛ?
– На Колыванова, Юрана и Кержакова. Ну, и, конечно же, на Александра Мостового, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Хоккейный ЦСКА сделал ставку на Федорова – и он им принес Кубок Гагарина. Хотя он тоже без опыта»
Не удивлюсь, если он сидит на Спортс.ру