Мостовой ответил, на каких тренеров хотел бы посмотреть в Мир РПЛ: «На Мостового, конечно же»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кержаков Игорь Колыванов Александр Мостовой Сергей Юран Чемпионат.com Футбол

Александру Мостовому интересна работа главным тренером клуба Мир РПЛ.

– На кого из тренеров вновь хотели бы посмотреть в РПЛ?

– На Колыванова, Юрана и Кержакова. Ну, и, конечно же, на Александра Мостового, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой уверен, что смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Хоккейный ЦСКА сделал ставку на Федорова – и он им принес Кубок Гагарина. Хотя он тоже без опыта»

42 комментария

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Артём Беркутов
Баран, он и в Африке баран🤦‍♂️
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Buharoid
Ответ Великий Алонсо
Классный мужик. Будь я женщиной в возрасте я бы ему отдалась.
Ты можешь и без этих условностей...
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skazi
Ответ Alex Miheev
Можно и в падике )
Верно. Не месяц Май на дворе.
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_FoX-
Гений постиронии! Или нет...
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Александр Поливенко
Ответ Пирс Морган
Русский Златан
Да ладно. Златан говорит и делает. А этот только балаболит
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rb
Маэстро тренерского цеха!
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Иван Шуткин
Ему врач нужен срочно , почему ему кажется , что тренер это очень понятная и легкая профессия
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Николай Палиёв
Царь в своей манере
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Isshin88
И всё-таки он троллит журналистов и нас. Знает как народ реагирует.
Не удивлюсь, если он сидит на Спортс.ру
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Александр Поливенко
Мне бы тоже было Ин посмотреть на Александра в качестве главного тренера. Но что он сделал для этого... Ведь он даже не досоужился получить лицензию ПРО. Или царю это не гоже.
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Александр Жердин
Сразу вспоминается анекдот: Ну ты хоть лотерейный билет купи! ( получи лицензию).
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ygcn5c2ty9
Ля, тут бы уже весь спортс глянул бы с удовольствием! Его бы в Химки какие-нибудь, вообще было бы славно)
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Владимир Молявин
Просто получи лицензию. Или продолжай на себя смотреть в медиалиге.
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Тимофей Кушнир
И на выборах в бюллетени бы написал: "Мостовой", а после галочка
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Valentin Kompaneytsev
Браво, Александр! Правда есть поэтому поводу пословица нелицеприятная. Когда думкой богатеет.
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Alex Miheev
Ответ Адепт Суперлиги
Там как раз Балтика на 1 месте в пердиве идёт. Мостовой в следующем сезоне отлично будет смотреться, правда не у руля футбольного клуба, а возле падика с бутылкой пива.
Можно и в падике )
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Dexter Dallas
Ответ guizzy
Ну кто-нибудь возьмите уже без лицензии его! Если так можно конечно сделать. Пусть убедится, что не тянет )
его уже брали в медиалигу. а когда команда улетела - он стал уже типо советчиком или маскотом. что-то типо того
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Александр Павлов
Мания величия
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LifeSpartak
Так он ещё молодой! Играет вроде за зенит!
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44ndfwwgbr
Так ведь нет такого тренера. ))
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ guizzy
Ну кто-нибудь возьмите уже без лицензии его! Если так можно конечно сделать. Пусть убедится, что не тянет )
Аратунян сделает легко.
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Tomas Nepotrebko
Думаю, скорее Андрей Мостовой завершит карьеру, получит лицензию и возглавит клуб РПЛ, чем это сделает Мостовой Александр.
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Espania1955
Как мне нравятся высказывания бывших футболистов о своем тренерском желании! Вот почему у нас и нет тренеров своих! Все мечтают тренировать только Спартак,Коней или бакланов и при том сразу же, даже не имея бумажки! Чтобы стать классным тренером нужно начинать с дворовых команд и шаг за шагом двигаться вперёд! Вот тогда и будет результат! Но мы ж самые крутые и нам Пепы и клопы нам не равны! Мы ж кручи из!
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E.V.P.
Надеюсь первый кандидат на случай ухода Абаскаля
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Spartakus1984
кто ему задает эти вопросы?))))
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