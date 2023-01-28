Луневым интересуются «Карабах» и клубы из Турции и Чемпионшипа

Теги Байер бундеслига Германия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах чемпионшип Андрей Лунев агенты Антон Смирнов агент Футбол

Агент Андрея Лунева рассказал, где вратарь может продолжить карьеру. 

– Приобретение вратаря (Патрика Пентца – прим. Sports.ru) связано непосредственно с тем, что в последние три-четыре дня Андрею нездоровится. Эта история тянулась определенное время, у него защемило нерв. Чтобы не запускать это, было проведено тестирование, и есть положительная новость. Очень надеемся, что обнаружен первоисточник всех проблем последних лет.

Там нет ничего серьезного, просто не могли выявить первопричину. Теперь началась работа над этой проблемой. Андрей выполняет специальные упражнения, и за последние два дня почувствовал себя гораздо лучше. Но в силу таких обстоятельств «Байер» взял голкипера. И руководство клуба, и тренер по вратарям поговорили с Андреем, прежде чем подписать нового вратаря. С нашей стороны есть полное понимание клуба.

– Что это все значит для будущего Лунева?

– Это изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и «Карабах».

С «Карабахом» мы не вели прямые переговоры, но сегодня я разговаривал с Симоном Рольфесом (спортивный директор «Байера» – прим. Sports.ru), он рассказал о желании этого клуба заполучить Андрея, в клуб пришло официальное письмо.

Позиция «Байера» – уважение к Андрею, полная поддержка, клуб отпустит Андрея, если найдется приемлемый вариант и все будет хорошо со здоровьем. Если нет – тоже никаких проблем, Лунев останется в «Байере» до конца контракта.

Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти. Есть страны, где трансферные окна закрываются позже – те же Турция, Азербайджан, – сказал Антон Смирнов.

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6 комментариев

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Три Артиста
изначально решение идти в Байер было наитупейшим, агент топ, Лунев бог
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26
Ответ Anthony Hlyanov
В чемпионшипе интересно зарубиться было бы, если это правда конечно
против Хайкина)
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Hong Kil
Он же в Байере почти бесплатно на скамейке сидит, учитывая что его агент по всем инстанциям бегает, требует с Зенита какие то копеечные долги несуществующие. И вариантов у него никаких быть не может, что бы там агент не говорил. Лунев серьезно болен, не травмирован, а просто заболел на нервной почве и от безденежья. На базе хоть кормили, а в медцентре нет. Печально конечно, но справедливо.
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LLiriKK
Ответ wRong
Мог быть железным первым номером в сильнейшем клубе России, теперь поедет доигрывать в середняки. Я так и не понял, зачем ему всё это было нужно, понятно же было, что Байер его берет не на роль первого
Парень, науськиваемый агентом, поверил, что он незаменимый, а от предложений не будет отбоя, когда ещё в Питере старались выбить новый контракт. Учитывая, что он любил закладывать за воротник, не исключаю, что действительно на тот момент считал, что едет на смену Градецкому.
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wRong
Мог быть железным первым номером в сильнейшем клубе России, теперь поедет доигрывать в середняки. Я так и не понял, зачем ему всё это было нужно, понятно же было, что Байер его берет не на роль первого
+1
-2
-1
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Anthony Hlyanov
В чемпионшипе интересно зарубиться было бы, если это правда конечно
+4
0
+4
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