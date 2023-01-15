«Юве» может арендовать Хаджикадунича на полгода. Защитник не вернулся в «Ростов» из аренды и уйдет бесплатно летом

Теги Шальке Тулуза Ростов Ювентус премьер-лига Россия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Бешикташ высшая лига Турция агенты Деннис Хаджикадунич Футбол

«Ювентусу» интересен защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич.

24-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта прошлого года, и не вернулся в «Ростов» после нее.

По данным «РБ Спорт», футболист, контракт которого с «Ростовом» рассчитан до июня 2023 года, точно не вернется в Россию. На этот период он воспользуется правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракт.

Интерес к Хаджикадуничу проявляет «Ювентус», который может взять его в аренду на полгода из-за дефицита центральных защитников.

Агент защитника Валид Фаур рассказал, что интерес к его клиенту проявляет не только «Ювентус».

«Ювентус» – большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят «Тулуза», «Шальке», на столе лежит очень привлекательное предложение от «Бешикташа».

Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро. Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января», – сказал Фаур.

23 комментария

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Wiley Fox
Ответ Славик Цымбал
Это прикол? Я не пойму что происходит с селекцией команды?! На какие качества этого игрока они обратили внимание?! Шок просто.
А ты подумай

Футбол Италии давно прибран к рукам бандитами из России

То есть, тебя не удивляет переход из Ростова узбека и прочая хрень?
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5hxrb7mywu
🤣🤣🤣
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Elwood
Хаджи-ка, Дунич, ведь недаром?
+1
-1
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Славик Цымбал
Это прикол? Я не пойму что происходит с селекцией команды?! На какие качества этого игрока они обратили внимание?! Шок просто.
0
-1
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Aleksey Yashin
После матча с Наполи решили поискать новых защитников, и теперь интересуются вообще всеми защитниками?)
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Ivan Petrov
Асенсио в Реале,Дзюба в Тотенхеме,Шомуродов, теперь ещё и Хаджикадунич в Ювентусе.Ещё одно молодое дарование открытое гением тренерского цена Валерием Георгиевичем
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Заяцволк
Игра Бремера вызвала агонию, теперь любого могут взять, хоть Джикию. Ну ладно, это лучше, чем Кьезу отправили бы на цз
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dobinson
Ответ Stannis_Baratheon
Уже врешь, значит смог бы работать агентом))
Я не говорю что не лгу, все люди лгут.
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Stannis_Baratheon
Ответ dobinson
Я бы не смог работать агентом, мне тяжело врать.А так нагло врать могут только они.
Уже врешь, значит смог бы работать агентом))
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Игорь Мартыненко
Джукадукичу флаг в руки и перо в з...д
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Bryan
Хто это?
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Timiko
Судя по игре Бремера в пятницу и общем уровне Ругани, Хаджикадунич не хуже.
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Bruh Obama
Какая у него позиция? А то Ювентус вроде как ПЗ искал
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Владимир Владимирович
Ответ Aleksandr Danilov
Что за бред. Или Ювентус совсем сошёл с ума?
В чём бред ? Они же не хоккеистом интересуются . Футболист сборной Боснии, умеет наверно играть в футбол .
+8
-2
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AntonFCR
"Да не ребят вы тупые просто, это же приостановка никто бесплатно не забирает игроков"
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АРТУР АЛИЕВ
А Юве не может арендовать Зидана или Тухеля с опцией продления на 3 года
+29
-3
+26
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Juventini
Хахаха, селекция просто топ)
0
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error505
Если и правда перейдет, то опять докажет, что РПЛ - прыжок в карьере)
+1
-1
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psycho killer
Удачи Джукадукичу, чего греха таить-то
+4
-3
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Кирилл Игнашов
Джукадукич
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Арсений Элин
А вот это неожиданно! Или это агентская утка или он прибавил во всех аспектах своей игры в 2 раза))
+1
-2
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Aleksandr Danilov
Что за бред. Или Ювентус совсем сошёл с ума?
+11
-4
+7
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dobinson
Я бы не смог работать агентом, мне тяжело врать.А так нагло врать могут только они.
+4
-1
+3
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