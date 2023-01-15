«Юве» может арендовать Хаджикадунича на полгода. Защитник не вернулся в «Ростов» из аренды и уйдет бесплатно летом

«Ювентусу» интересен защитник «Ростова» .

24-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта прошлого года, и не вернулся в «Ростов» после нее.

По данным «РБ Спорт», футболист, контракт которого с «Ростовом» рассчитан до июня 2023 года, точно не вернется в Россию. На этот период он воспользуется правилом ФИФА, позволяющим приостанавливать контракт.

Интерес к Хаджикадуничу проявляет «Ювентус», который может взять его в аренду на полгода из-за дефицита центральных защитников.

Агент защитника Валид Фаур рассказал, что интерес к его клиенту проявляет не только « ».

«Ювентус» – большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят « », « », на столе лежит очень привлекательное предложение от « ».

Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро. Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января», – сказал Фаур.