Агент Лунева: «Рассматриваем британское направление – Англия, Шотландия. Чемпионшип – в 7-10 топ-лиг мира, точно сильнее российского чемпионата»

Агент Андрея Лунева не исключил, что вратарь может продолжить карьеру в Великобритании.

– Конкретных вариантов по будущему пока нет, есть договоренность о выдаче авторизации на британское направление одному агентству, документы на подготовке – будут рассматриваться Англия, включая Чемпионшип, Шотландия.

Но странная ситуация сейчас получилась с британской визой. Завтра «Байер» играет товарищеский матч с «Рейнджерс», и визы выдали всем в команде, кроме Андрея. Я общался с представителем «Байера», пока нет никакой информации, но Лунев уже точно не успевает полететь.

– Сам Андрей хотел бы играть в Британии?

– Почему нет? Если смотреть со спортивной точки зрения, каждый футболист хочет играть там, где качественный уровень. Я, например, считаю, что Чемпионшип входит в 7-10 топ-лиг мира, и турнир точно сильнее российского чемпионата.

По финансовым моментам даже клубы второй английской лиги могут потянуть условия, которые не могут итальянцы, французы, испанцы – условно миллион фунтов в год.

– Вторую часть чемпионата он начнет в ?

– По состоянию на данный момент да. Мы включились в работу по поиску вариантов, но должно быть что-то конкретное. Возможно подписание контракта с лета – как в ситуации ухода Азмуна из «Зенита». Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц, – сказал Антон Смирнов.

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