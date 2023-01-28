Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА
Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который в ближайшие дни пройдет в Италии.
Также отдельный сбор организован для новичков - арбитров, которые только в этом году вошли в список ФИФА. Однако Артем Любимов и Павел Шадыханов вряд ли примут в нем участие, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, но назначений в ближайшее время российские рефери не получат.
А нарисовал бы и взяли бы ? )))
У него российское гражданство
Ваш Китай в Азии не подвергается футбольной дискриминации !
Хватит унижаться и выслушивать условия русофобских организаций и лиц!
Берите пример с депутата Валуева и Артема Шейнина - ведущего программы первого канала - журналиста - афганца и патриота , которые осудили условия мок!
Да здравствует виктимблейминг и коллективная ответственность