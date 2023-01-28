Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Сергей Карасев Павел Шадыханов Политика Артем Любимов Футбол

Сергей Карасев не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который в ближайшие дни пройдет в Италии.

Также отдельный сбор организован для новичков - арбитров, которые только в этом году вошли в список ФИФА. Однако Артем Любимов и Павел Шадыханов вряд ли примут в нем участие, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, но назначений в ближайшее время российские рефери не получат.

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64 комментария

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Dead88 Poets
Ответ Ovsyankin
Капец ты умный, расскажи как быть таким?
Не быть таким как ты
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OldRedWhite
Ответ Михаил Максаков
И даже свастоны не рисует, и бандеровцев не любит, и вообще, короче говоря, на правильного европейца никак не тянет.
Совсем не в себе ?
А нарисовал бы и взяли бы ? )))
У него российское гражданство
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Spartakus1984
Русофобы-мерзавцы.
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OldRedWhite
Ответ СИ
А перед тем как отказать не вызывали на запад - не задавали вопросы? Про Крым , про СВО? Хватит унижаться и выслушивать условия русофобских организаций и лиц! Берите пример с депутата Валуева и Артема Шейнина - ведущего программы первого канала - журналиста - афганца и патриота , которые осудили условия мок!
Вам , товарищ Си , легко рассуждать !
Ваш Китай в Азии не подвергается футбольной дискриминации !
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СИ
А перед тем как отказать не вызывали на запад - не задавали вопросы? Про Крым , про СВО?
Хватит унижаться и выслушивать условия русофобских организаций и лиц!
Берите пример с депутата Валуева и Артема Шейнина - ведущего программы первого канала - журналиста - афганца и патриота , которые осудили условия мок!
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шлеп нога
Вот Сереге нужно бегом бежать в азиатскую футбольную конфедерацию!
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Tigo_Volchara93
Жалко человека, всю жизнь к этому идти чтобы потом ба-бах, и все. Конец
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Saint_Jimmy
Ответ SEM WILSON
Ненадо обижаться все вопросы только одному челику, который устроил всем россиянам такое отношение себе.
Если к девушке приставали - все вопросы к ней, она откровенно оделась или вызывающе себя вела! ☝️
Да здравствует виктимблейминг и коллективная ответственность
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Valentin Kompaneytsev
Манипулируют, как хотят.
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0mertas626
Ответ proiski_vragov
я не разбираюсь в канцелярии, ВПП моего села не позволяет
У вас в селе есть взлётно-посадочная полоса?
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ValmontZ
Пусть в Браззарс идет
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Сергей Орлов
Ответ Михаил Максаков
Дело не в этом, уж поверь. Понятное дело, он не великий арбитр, но есть испанские судьи Уефа, например, которые работают вообще как профнепригодные недоумки.
Английские не лучше)
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Алексей Супонинский
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Русскому мужику нечего делать на шабаше гомосексуалистов.
А что он забыл в раздевалке зенита ?
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Artur Kovas
Ну так у нас нет международного футбола сейчас , понятно дело что и судьи это касается
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Gaizka Mendieta Zabala
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Мукунку хороший
Пусть в поле пашет..это познавательней)
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Aziz Kadyrow
Ответ SEM WILSON
Ненадо обижаться все вопросы только одному челику, который устроил всем россиянам такое отношение себе.
Думаешь он сам по себе все это начал?
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mr.snooker
Ответ sportik2k3
Ты доlboab по жизни, или просто любишь людей оскорблять?
А ты экстрасенс гадать где, в каком районе я живу и что могу себе позволить и чем я занимаюсь? Ты перешел на личности и вот теперь вставай с колен и вытирайся, васёк🤡😂
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sportik2k3
Ответ mr.snooker
«Я думаю»🤡думай дальше, васёк. а я знаю, что живу лучше чем ты 😂 глупо спорить что раися - это отсталая экономически и технологически страна с очень низким уровнем жизни.
Ты доlboab по жизни, или просто любишь людей оскорблять?
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Классный руководитель
Просто бан на въезд, не стали заморачиваться!
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mr.snooker
Ответ Фил Невилл
Скажи, человечек, а ты (если ты не лечишь) Нью-Йорк видишь из окна машины только? Просто я думаю, что ты слишком большой 21-шник, чтобы пешим ходом там гулять. Там ведь можно и ненароком зайти не туда, город большой. Ты явно не в Сохо или Хадсон Ярдз живешь же, откуда у тебя средддьства то, у репатриантика?)) Кстати, как там с солевыми? Все нормально? Не смущают? Всех бездомных накормили-пристроили?))
«Я думаю»🤡думай дальше, васёк. а я знаю, что живу лучше чем ты 😂 глупо спорить что раися - это отсталая экономически и технологически страна с очень низким уровнем жизни.
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mr.snooker
Ответ DENbright
А сколько нефти Нью-Йорк производит? Или танков? ВВП Нью-Йорка это услуги, которые в условиях ядерной войны никому не нужны. Я бы посмотрел на сумасшедшего, который в момент когда рушится мир платит 2000 долларов за час консультации у психотерапевта.
Танки, автомобили и всякое прочее производят другие Штаты. И очень неплохо, ну уж точно лучше раиси. Ведь даже нормальный авто раися пока не может произвести, танки так тем более 😂 да и по добычи нефти США первые в мире по данным последних двух лет;) ну и как бы ВВП Нью-Йрка(одного города, не Штата даже) всё ещё больше ВВП всей раиси с нефтью её и промышленностью, которой нет😂🤡
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Трент Резнор
Кучка жалких *********
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La Gushka
Террористам в Европе делать нечего?
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Российский пользователь
Все ради безопасности
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