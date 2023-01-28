Карасева не пригласили на сбор судей УЕФА

не вызван на сбор ведущих судей , который в ближайшие дни пройдет в Италии.

Также отдельный сбор организован для новичков - арбитров, которые только в этом году вошли в список ФИФА. Однако Артем Любимов и Павел Шадыханов вряд ли примут в нем участие, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, но назначений в ближайшее время российские рефери не получат.