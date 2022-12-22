Карасев о ЧМ: «Какая может быть грусть? Мы с февраля живем немножко в вакууме. Так получилось»
Сергей Карасев рассказал как отнесся к тому, что ему не удалось поработать на ЧМ-2022.
«Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живем немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли, и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось.
Не ставил себя на место судей чемпионата мира, я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», – сказал арбитр.
Сергей Карасев входил в предварительный список судей на ЧМ-2022, но в итоговый список, опубликованный ФИФА в мае, он не попал.
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