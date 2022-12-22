Карасев о ЧМ: «Какая может быть грусть? Мы с февраля живем немножко в вакууме. Так получилось»

Теги премьер-лига Россия ФИФА судьи Сергей Карасев ЧМ-2022 Политика Чемпионат.com Футбол

Сергей Карасев рассказал как отнесся к тому, что ему не удалось поработать на ЧМ-2022.

«Какая может быть грусть, что не поработал на чемпионате мира? Мы с февраля живем немножко в вакууме. Я уже прекрасно понял, что вряд ли, и свыкся с этой мыслью. Это жизнь, так получилось.

Не ставил себя на место судей чемпионата мира, я это не люблю. Либо я там, либо меня нет», – сказал арбитр.

Сергей Карасев входил в предварительный список судей на ЧМ-2022, но в итоговый список, опубликованный ФИФА в мае, он не попал.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные