Сергей Карасев: «Скучаю по ЛЧ. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Много раз выключал трансляцию»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев прокомментировал нежелание УЕФА назначать его на игры ЛЧ.

«С 2011-го я стал судить , потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело.

Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили.

Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.

Карасев о бане ФИФА и УЕФА: «Мотивация есть судить больше в России. Нужно обеспечивать семью»