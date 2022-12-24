Сергей Карасев: «Скучаю по ЛЧ. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Много раз выключал трансляцию»
Арбитр ФИФА Сергей Карасев прокомментировал нежелание УЕФА назначать его на игры ЛЧ.
«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело.
Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили.
Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.
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А если нет - сори, тогда только смотреть соловьева и плакать. Других вариантов нет и не будет, и все по делу.