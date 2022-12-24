Сергей Карасев: «Скучаю по ЛЧ. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Много раз выключал трансляцию»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА судьи Сергей Карасев Футбол

Арбитр ФИФА Сергей Карасев прокомментировал нежелание УЕФА назначать его на игры ЛЧ.

«С 2011-го я стал судить Лигу Европы, потом Лигу чемпионов. К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать тяжело.

Я очень скучаю по Лиге чемпионов. Гимн слушаю – и слезы наворачиваются. Смотрю и думаю: мы еще недавно там судили.

Было много моментов, когда выключал трансляцию. Просто потому, что переживаю», – сказал Карасев.

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33 комментария

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Он саМый
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Ответ ta-tosha
Покупаешь билет до Тбилиси, оттуда - куда нибудь в Париж, или Варшаву. Даёшь интервью в духе известной болельщицкой песни про деда - и глядишь ещё на какой нибудь четверть финал назначат. Плюс Лигу 1 дадут посвистеть. А если нет - сори, тогда только смотреть соловьева и плакать. Других вариантов нет и не будет, и все по делу.
Чё за песня?
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Кавабунга Шреддоголовый
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За то, что теперь лишен этого благодари лысого из кремля
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papa buba diop
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Ответ Telstar22
Без всякого лицемерия все понимают, что лучше играть в Европе. Это самая сильная в футбольном плане часть света
сколько участников финала ЧМ22 играет в Европе? И даже судья...
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Vadim Slutsky
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Карась-идеалист.
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MaxKr
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если бы не один монарх выходец из КГБ, то Карасев бы и дальше продолжал судить на международной арене!
Лучше пусть свои усилия направит на качественное судейство в РПЛ. А то,всё особенность показывает. Понтовик хренов))
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MaxKr
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Ну,так слушать никто не запрещает))
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altitus
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Держись, Серёга! 😬😬😬
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Sergio666
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У меня, в формате "наши+лч", слёзы наворачиваются как раз после гимна и стартового свистка...
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Recreated
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Все плачут!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Если бы не один монарх выходец из КГБ, то Карасев бы и дальше продолжал судить на международной арене!
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Haci Ceferli
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Ну так азиатская Лига Чемпионов не даст соскучиться)
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kazus
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Надо теперь прикипать к гимну азиатской лиги чемпионов
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ta-tosha
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Покупаешь билет до Тбилиси, оттуда - куда нибудь в Париж, или Варшаву. Даёшь интервью в духе известной болельщицкой песни про деда - и глядишь ещё на какой нибудь четверть финал назначат. Плюс Лигу 1 дадут посвистеть.
А если нет - сори, тогда только смотреть соловьева и плакать. Других вариантов нет и не будет, и все по делу.
+19
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Влад Путман
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Радуйся, что пока по телеку можешь смотреть ЛЧ. С бункерным самодержцем может и такой возможности не стать.
+7
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Telstar22
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Ответ ДМ-1чемпион
Какая ЛЧ!? Тебе ФНЛ судить надо!
Вот и иди суди свой подвал. А вообще, почему ещё не в окопе?
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OldRedWhite
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Ответ lexa4you
https://youtu.be/7HV2kwSQ3gE
На любителя )))
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ДМ-1чемпион
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Какая ЛЧ!? Тебе ФНЛ судить надо!
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ТЫР ПЫРЫЧ
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Денюжки плачут, денюжки...
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Fc Sm
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Это будет мем.
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Иван Бень
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пока фюрер физически жив = отдыхай
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.ru
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зря только на коленку становился...
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Роман Г.
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Жаль Карася, мог бы и до высоких стадий на прошедшем ЧМ отсудить, и в ЛЧ пошумел бы ещё. Ладно наши клубы, всё равно бы опять всё слили безвольно, а вот Серёгу искренне жаль.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ lexa4you
https://youtu.be/7HV2kwSQ3gE
Мелодия на звонке чиновников РФС после 27 декабря.
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Левая бровь Анчелотти
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Ничего, скоро ЛЧ вернется, только есть подвох…
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savik-A.M.
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Тут должна должна быть картинка как Вуди Харльсон вытирает баксами слезы
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