Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, Иванов – в первой. Назначений в ближайшее время они не получат

Теги премьер-лига Россия УЕФА судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Виталий Мешков Сергей Сергеевич Иванов Павел Шадыханов Владимир Москалев Кирилл Левников Евгений Кукуляк Артем Любимов Футбол

Судейский комитет УЕФА определил категории арбитров на вторую часть сезона-2022/23.

В элитную группу вошли 30 рефери, включая россиянина Сергея Карасева.

В первой группе остался Сергей Иванов. Во второй – Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Владимир Москалев, а также Артем Любимов и Павел Шадыханов, впервые вошедшие в лист ФИФА.

Однако отмечается, что для российских судей решение УЕФА мало что значит, поскольку в ближайшей перспективе назначений на матчи, проходящие под эгидой организации, они не получат.

Деление на группы носит больше вопрос престижа. Раньше гонорар за международный матч зависел от категории рефери. Но затем судейский комитет УЕФА решил определять сумму выплаты исходя из ранга турнира – больше получит тот, кто судит в Лиге чемпионов.

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7 комментариев

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ЧМ показал, что Карасев лучший в мире.
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tankist231
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Ответ damondiamond
Невероятно, сколько карьер и жизней загубил один человек
Тут в принципе один не может быть виноват, их десятки, со всех сторон, а то как будто наш не с того не сего послал войска
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pvh-82
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Ответ damondiamond
Невероятно, сколько карьер и жизней загубил один человек
Байден? Зеленский?
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Max1m
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Ответ damondiamond
Невероятно, сколько карьер и жизней загубил один человек
Который? Великий геостратег или Кровавый клоун?
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damondiamond
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Невероятно, сколько карьер и жизней загубил один человек
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Vlad Emelin
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Карасёв красавчик 💪 Все-таки не сжигают мосты до конца
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Sevuska
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А как же санкции !?
Или только в Азии будет судить !?
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