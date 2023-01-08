Карасев остался в элитной группе судей УЕФА, Иванов – в первой. Назначений в ближайшее время они не получат

Судейский комитет определил категории арбитров на вторую часть сезона-2022/23.

В элитную группу вошли 30 рефери, включая россиянина .

В первой группе остался . Во второй – , Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, , Владимир Москалев, а также Артем Любимов и Павел Шадыханов, впервые вошедшие в лист ФИФА.

Однако отмечается, что для российских судей решение УЕФА мало что значит, поскольку в ближайшей перспективе назначений на матчи, проходящие под эгидой организации, они не получат.

Деление на группы носит больше вопрос престижа. Раньше гонорар за международный матч зависел от категории рефери. Но затем судейский комитет УЕФА решил определять сумму выплаты исходя из ранга турнира – больше получит тот, кто судит в Лиге чемпионов.