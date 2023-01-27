Быстров о Дзюбе в «Пари НН»: «Тяжело брать человека с таким именем и непростым характером. Сможет ли тренер совладать с ним?»

прокомментировал возможный переход в « ».

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой?

Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому», – сказал бронзовый призер Евро‑2008, двукратный чемпион России в составе «Зенита».