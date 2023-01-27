Быстров о Дзюбе в «Пари НН»: «Тяжело брать человека с таким именем и непростым характером. Сможет ли тренер совладать с ним?»

Теги Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия Пари НН Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Пари НН».

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой?

Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому», – сказал бронзовый призер Евро‑2008, двукратный чемпион России в составе «Зенита».

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5 комментариев

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OldRedWhite
Только если взять Володьку начальником команды !
Он этого Дзюбу быстро в порядок приведёт - опыт есть !
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Макс Шева
Последний шанс для Пари НН отбелить свою репутацию,иначе конец клубу.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фут.Боль
А чего у Дзюбы с тренером Пари НН в раздевалке уже что-то намечается?
Армрестлинг.Победил тренера- играешь сегодня.
+2
0
+2
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Фут.Боль
А чего у Дзюбы с тренером Пари НН в раздевалке уже что-то намечается?
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-1
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Кеды и бутса
"Либо это, ну тип того. А там, ну сложно, как бы." Экспертное мнение гуру спортивной журналистики
+4
-1
+3
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