Быстров о Дзюбе в «Пари НН»: «Тяжело брать человека с таким именем и непростым характером. Сможет ли тренер совладать с ним?»
Владимир Быстров прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Пари НН».
«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой?
Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому», – сказал бронзовый призер Евро‑2008, двукратный чемпион России в составе «Зенита».
Он этого Дзюбу быстро в порядок приведёт - опыт есть !