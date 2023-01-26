Вилков о Дзюбе в «Пари НН»: «Женский пол заинтересуется футболом, когда Артем приедет в Нижний Новгород»

Экс-судья Михаил Вилков одобряет возможный трансфер в «Пари НН».

«Переход Артема в «Пари НН» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион.

Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», – сказал Вилков.

Дзюба будет в «Пари НН»? Писали, что это решение губернатора, но переход завис