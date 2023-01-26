Вилков о Дзюбе в «Пари НН»: «Женский пол заинтересуется футболом, когда Артем приедет в Нижний Новгород»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Михаил Вилков Пари НН Футбол

Экс-судья Михаил Вилков одобряет возможный трансфер Артема Дзюбы в «Пари НН».

«Переход Артема в «Пари НН» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион.

Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», – сказал Вилков.

Дзюба будет в «Пари НН»? Писали, что это решение губернатора, но переход завис

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12 комментариев

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Pelerin
До сих пор удивляюсь, как у нас в стране налажен отрицательный отбор на должность удобного человечка. Взять вот Мишаню - ну, клинический же... а потопить его не могли очень долго (
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Аталанта расправила плечи
Женский пол, дайте обратную связь
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Overkiller
После матча будет для них на стадионе свой фирменный номер исполнять?
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deadjoker
Ага. Мы «футболисты» - народ плечистый…
+1
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Mechel**
Вздрочнет на поле?
+3
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Kit244098
Ну конечно. Кипятком писать начнут от восторга. И сразу же фан-айди оформят))
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avseenko
Ответ денежная масса
Зачем ему женщины?)) У Дзюбы две любимые песни, одна из ,,Самоцветов,, называется ,,Наши руки не для скуки,,😁.....другая из репертуара Любе ,,А ну давай давай наяривай,,
Третью забыл:
"Мы с Азмуном всем сказать хотим,
На девчонок мы больше не глядим "
+3
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Честный контроль
И женский пол тоже? Пока активизировались только "однорукие бандиты".
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hulk&boloto
Скорее особи другой ориентации - депутаты и т.д.
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-1
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денежная масса
Зачем ему женщины?))
У Дзюбы две любимые песни, одна из ,,Самоцветов,, называется ,,Наши руки не для скуки,,😁.....другая из репертуара Любе ,,А ну давай давай наяривай,,
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olegio rosso
скорее местные азмунчики потянутся на стадион
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Пепси пеналдувич
Не ну бред.
+2
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