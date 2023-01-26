Вилков о Дзюбе в «Пари НН»: «Женский пол заинтересуется футболом, когда Артем приедет в Нижний Новгород»
Экс-судья Михаил Вилков одобряет возможный трансфер Артема Дзюбы в «Пари НН».
«Переход Артема в «Пари НН» привлечет больше внимания к футболу, народ придет на стадион.
Да и женский пол заинтересуется футболом, когда к нам приедет Артем», – сказал Вилков.
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"Мы с Азмуном всем сказать хотим,
На девчонок мы больше не глядим "
У Дзюбы две любимые песни, одна из ,,Самоцветов,, называется ,,Наши руки не для скуки,,😁.....другая из репертуара Любе ,,А ну давай давай наяривай,,