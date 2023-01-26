Губерниев о будущем Дзюбы: «Давайте переживать не за Артема, а за учителей и врачей. У них зарплата чуть меньше»

оценил перспективы .

Сообщалось, что 34-летний форвард может перейти в « ».

«Дзюба – дорогой футболист и его не могут потянуть клубы, поэтому он 2,5 месяца не может найти себе команду. У него есть свои требования и запросы. Артем – богатый человек. У него все хорошо, поверьте!

Давайте мы будем переживать не за Артема, а за других персонажей. Например, за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата чуть меньше, чем у Дзюбы», – заявил комментатор.