Губерниев о будущем Дзюбы: «Давайте переживать не за Артема, а за учителей и врачей. У них зарплата чуть меньше»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Пари НН деньги Футбол

Дмитрий Губерниев оценил перспективы Артема Дзюбы.

Сообщалось, что 34-летний форвард может перейти в «Пари НН».

«Дзюба – дорогой футболист и его не могут потянуть клубы, поэтому он 2,5 месяца не может найти себе команду. У него есть свои требования и запросы. Артем – богатый человек. У него все хорошо, поверьте!

Давайте мы будем переживать не за Артема, а за других персонажей. Например, за учителей, врачей и журналистов, у которых зарплата чуть меньше, чем у Дзюбы», – заявил комментатор.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pavlozinger
Забавно ты губер переживаешь за учителей и врачей. Жируешь за бюджетные бабки , да еще куражишься и обливаешь помоями этих же учителей и врачей если им не нравится твой словесный понос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Популизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dark.Babysitter
#губерпёс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
Ого, адекватный Губерниев. Надо запомнить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hulk&boloto
2 ляма гонорар получал на концерте/сборищах как ведущий...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Честный контроль
Лучше бы учителя и врачи зарабатывая баснословные деньги переживали за журналистов и футболистов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
shahmur
Что то много здравых мыслей у прихлебателей, неужели в скором времени прыжок с переобуванием в воздухе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Сейчас врачи и учителя нормально зарабатывают, не говоря о журналюгах. Вот только они учились по 7 лет, пока это бревно по кругу бегало и баб тискало по вечерам
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
korobokchekhova
Чёртов популист.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Как-будто Губер из своего кармана денег даёт учителям и врачам.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Неизвестно Неизвестный
Ну если совсем ч чуть чуть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jeksan
Им же давно сказали держитесь, вот они и держатся! Других указаний не было, зачем Дмитрий инициативу проявлять, в нашей стране она наказуема!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Двоечник
Так то наоборот у врачей и учителей сейчас зарплата больше чем у Дзюба, ведь он без работы сидит)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chernoy
«Персонажи», «чуть меньше». Губер не надо тупер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Да и ты не бедствуешь. Главный редактор спортивных программ ВГТРК, телеведущий, телекомментатор, в кино снимается, в общем где деньги там и губошлëп.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Babayeff
А не поздно ли?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Алиеров
Поверь ты тоже получаешь нормальные бабки У тебя тоже есть денег зачем учителям добавлять журналистов
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
сказал Губер, пересчитывая свой гонорар на счетчике банкнот
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий