«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда минутой молчания

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«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда.

27 января игроки и тренеры на утренней тренировке почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.

В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие – со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

«Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»

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7 комментариев

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Аталанта расправила плечи
Как народ переживший Ленинград мог устроить Мариуполь?
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TheSportNik
Молодцы, все правильно.
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Катя СПб
Ответ Кирилл.С-Пб
Бесит, когда в Парке победы у нас на лодочках катаются. А ведь туда свозили прах кремированных на Кировском заводе...
А меня взбесило, что в Музее прорыва блокады Ленинграда в Кировске разместили подбитую украинскую технику. Это просто какой-то идиотизм. Сколько украинцев защищали Ленинград, сколько их погибло. Это ж надо было додуматься, каким умишком.
Ну а в остальном, поздравляю ленинградцев, петербуржцев и всех адекватных людей с Великим праздником!
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Кирилл.С-Пб
Бесит, когда в Парке победы у нас на лодочках катаются. А ведь туда свозили прах кремированных на Кировском заводе...
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Дмитрий9779
Молодцы.
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Мосгорсуд
Респект...присоединяюсь, это святое
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Sevuska
Достойно .
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