«Зенит» почтил память жертв блокады Ленинграда минутой молчания

« » почтил память жертв блокады Ленинграда.

27 января игроки и тренеры на утренней тренировке почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.

В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие – со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

«Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – говорится в сообщении клуба.

Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»