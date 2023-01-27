«Бешикташ» не делал «Зениту» предложений по Барриосу («Спорт-Экспресс»)

«Бешикташ» не делал предложений « » о трансфере .

Как сообщает « » со ссылкой на стамбульскую радиостанцию Radyo Spor, турецкий клуб не направлял в адрес «Зенита» никаких официальных предложений по поводу возможного приобретения 29-летнего полузащитника.

Ранее журналист Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что «Зенит» получил от « » предложение по Барриосу.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.