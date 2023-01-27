«Бешикташ» не делал «Зениту» предложений по Барриосу («Спорт-Экспресс»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Вильмар Барриос Спорт-Экспресс Футбол

«Бешикташ» не делал предложений «Зениту» о трансфере Вильмара Барриоса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на стамбульскую радиостанцию Radyo Spor, турецкий клуб не направлял в адрес «Зенита» никаких официальных предложений по поводу возможного приобретения 29-летнего полузащитника.

Ранее журналист Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что «Зенит» получил от «Бешикташа» предложение по Барриосу.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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16 комментариев

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Antonio Romangoli
Ответ Нико Гонсалес
Я не фанат ни Месси, ни Роналду, и причем тут обводки если речь про Барриоса?
Про обводки я думал новость про Малкома , а Барриос футболист слишком несдержанный , и любит падать , как 🐬 , в Турции его сломают через 2-3 тура .
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Нико Гонсалес
Ответ Antonio Romangoli
Там говорят Роналду не забил снова , а ты специалист по теме Месси и Роналду , и вообще знаешь как правильно называть клубы РПЛ , вот иди и смотри дальше тем местом футбол, мы взрослые люди , знаем как надо смотреть футбол , и это не только обводки , которые ничего для победы клубу в матче не помогут , надеюсь я объяснил , чем я футбол смотрю ?
Я не фанат ни Месси, ни Роналду, и причем тут обводки если речь про Барриоса?
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Antonio Romangoli
Ответ Нико Гонсалес
10 млн? Как говорил великий: "футбол не надо жопой смотреть".
Там говорят Роналду не забил снова , а ты специалист по теме Месси и Роналду , и вообще знаешь как правильно называть клубы РПЛ , вот иди и смотри дальше тем местом футбол, мы взрослые люди , знаем как надо смотреть футбол , и это не только обводки , которые ничего для победы клубу в матче не помогут , надеюсь я объяснил , чем я футбол смотрю ?
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Нико Гонсалес
Ответ Antonio Romangoli
Чемпионата водокачки ? Цена ему не больше 10 миллионов .
10 млн? Как говорил великий: "футбол не надо жопой смотреть".
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Андрей Лоел
Чухонский самопиар?
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Alyur
Я понимаю почему в каждое трансферное окно идёт "активная распродажа" легов Зенита. Пытаются хоть как то раскачать лодку. На поле не получается. Каждый раз источники какие то мутные. А так понятно откуда эти слухи распускают.
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Любитель пожрать
В Рому бы его - идеальный игрок Моуриньо.
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Antonio Romangoli
Ответ krupin82
У Бешикташа на него денег не хватит.Барриос-лучший полузащитник чемпионата последних 3-4 сезонов
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-11
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Shikari
Для чего переходить в Бешикташ - за участием в Еврокубках? - так он туда может не попасть, в текущем году не играет, а в 21/22 проиграл 6 матчей в ЛЧ
+2
-1
+1
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proiski_vragov
в 29 лет надо уходить или не уходить
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-2
-2
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Михаил Солдатенков
Учитывая, что трансферная стоимость Барриоса около 20 миллионов евро, турки и так вряд ли смогут позволить себе его купить. Тем более, Зенит не отпустит.
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А.Э.РАСИМ
Турецкое телевидение настаивает, что Барриос не прочь поменять чемпионат России.

Интересуются Олимпиакос, Бешикташ, Айнтрахт, Селтик.

Пока информация такая.Про цену речи нет.
Просто Барриос может уйти.
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по легам зенита в последнее время много информации по уходу, исключать ничего нельзя...
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Дмитрий9779
Баринов дорого,а Барриос норм?Это было понятно
+7
-2
+5
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krupin82
У Бешикташа на него денег не хватит.Барриос-лучший полузащитник чемпионата последних 3-4 сезонов
+6
-1
+5
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igls54
У руководства Зенита с головой, надеюсь, все в порядке. Даже в случае предложения
+3
-3
0
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