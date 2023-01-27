Пеп о причастности к успехам Артеты: «Чушь. То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей»

не считает, что он причастен к успеху .

Артета 3 года работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» (2016-2019).

«То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей. Я бы хотел сказать: «Да, они делают то, чему я его научил». Чушь. Мне 52 года.

Я был в «Арсенале» всего один день, когда они позволили «Барсе» тренироваться у них, перед победой в финале чемпионов против « » (3:1) в 2011 году. Это единственный раз, когда я был в тренировочном центре « ». Простите, «Юнайтед».

Да, вингеры «Арсенала» играют выше, чем полузащита, как и у «Сити». Но вся методология, весь процесс, характер, менталитет, стандартные положения, миллиард других аспектов – все это принадлежит им.

Я уверен, что если бы я ушел из «Сити» раньше, он был бы здесь, и он был бы лучшим. Но я продлил контракт, а он не дождался, извините», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 4-м раунде Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Пеп об уходе Артеты из «Ман Сити» в «Арсенал»: «Если бы я был ассистентом, и меня позвала «Барса», поехал бы. Это мой клуб»

Гвардиола об Артете в «Арсенале»: «Микель – болельщик клуба. Он много прыгал, когда «Сити» забивал, но сидел на месте, когда мы забивали им»