Пеп о причастности к успехам Артеты: «Чушь. То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей»

Теги Манчестер Юнайтед Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не считает, что он причастен к успеху Микеля Артеты.

Артета 3 года работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» (2016-2019).

«То, что я вижу в «Арсенале», – заслуга Микеля и его людей. Я бы хотел сказать: «Да, они делают то, чему я его научил». Чушь. Мне 52 года.

Я был в «Арсенале» всего один день, когда они позволили «Барсе» тренироваться у них, перед победой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 2011 году. Это единственный раз, когда я был в тренировочном центре «Арсенала». Простите, «Юнайтед».

Да, вингеры «Арсенала» играют выше, чем полузащита, как и у «Сити». Но вся методология, весь процесс, характер, менталитет, стандартные положения, миллиард других аспектов – все это принадлежит им.

Я уверен, что если бы я ушел из «Сити» раньше, он был бы здесь, и он был бы лучшим. Но я продлил контракт, а он не дождался, извините», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 4-м раунде Кубка Англии. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Пеп об уходе Артеты из «Ман Сити» в «Арсенал»: «Если бы я был ассистентом, и меня позвала «Барса», поехал бы. Это мой клуб»

Гвардиола об Артете в «Арсенале»: «Микель – болельщик клуба. Он много прыгал, когда «Сити» забивал, но сидел на месте, когда мы забивали им»

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анвар Масимов
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Ты про ЭТХ забыл . Или ты не в материале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skepta
Кто бы что не говорил, а у Сити и Арсенала много общего.
Например 0 ЛЧ на двоих.

Правда Сити топ клубом считается последние 10 лет, а вот почему Арсенал считается топ клубом никто не знает.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Денис Цыпленков
Ахахахахах насмешил. Где пруфы?
В истории мой юный друг, новости есть на сайте, можешь поискать, комментарии все остались. Зачем мне тратить время, многие люди тут давно и все прекрасно помнят, а кто не помнит, то все можно легко найти:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
Ответ argentinakomandamraz
Думаю сег сити покажет реальный уровень арсенала
а я думаю арс забьет на кубок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Schiaff1no
Я удивлен, что до сих пор не появилось чудиков с заявлениями мол это Артета всем заправлял и когда его конспекты кончились МС повалился
Потому что всем очевидно, что всё это заслуга Зинченко. Даже Уфа провалилась в пердив без Зинченко, тащер, лидер.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Кастуев
Ответ trav
Холанд был абсолютно не нужен Сити. Но и не взять его за 60 млн тоже было нельзя. Такая ситуация проигрыш-проигрыш с двух сторон. Да, он бьёт рекорды в АПЛ, но и Ибрагимович за сезон у Пепа в Барсе забил 30 мячей, но все понимали, что он не нужен Барсе. Так бывает. Очень интересно как Пеп сможет адаптировать игру Сити с учетом Холанда.
Во многом согласен с вами. Но если Холланд - прямо такой мегачемодан без ручки для Сити, то вряд ли Пеп бы вновь продлил контракт с клубом. Значит, верит в какой-то успех.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrus_k
Эх, Пеп…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Цыпленков
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Ахахахахах насмешил. Где пруфы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BBshkin
Ответ Рома Голованов
Какой же Пеп безпричастный.
Какой же Артета безбагажный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Темирлан Шаваев
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Мужик, я хоть и очень преданный фанат Барселоны и слежу за ней ещё при Ван Гале, но думаю ты сейчас переборщил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bernie
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Можно вспомнить все, что ты наговорил за последние лет 5-6.
90 % этого - полная ЧУШЬ( по Пепу).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trav
Холанд был абсолютно не нужен Сити. Но и не взять его за 60 млн тоже было нельзя. Такая ситуация проигрыш-проигрыш с двух сторон. Да, он бьёт рекорды в АПЛ, но и Ибрагимович за сезон у Пепа в Барсе забил 30 мячей, но все понимали, что он не нужен Барсе. Так бывает.
Очень интересно как Пеп сможет адаптировать игру Сити с учетом Холанда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Зуев
Сегодня будет очень жёсткий матч!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Troy_nsk
Артета использует "конспекты" Гвардиолы как опору, в том числе для того, чтобы развить некоторые идеи, а от каких-то отказаться в силу собственных и другого подбора игроков. Артета очень быстро эволюционирует как тренер, и, думаю, всегда будет благодарен Пепу. Что ж, надеюсь, отблагодарит он тем, что Арсенал переиграет и победит МанСити:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olajuvon
Похоже Арсеналу сегодня влетит…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leproprietescestlevol
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Аминь, брат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Павлов
Ответ Schiaff1no
Я удивлен, что до сих пор не появилось чудиков с заявлениями мол это Артета всем заправлял и когда его конспекты кончились МС повалился
Ну потому что МС не повалился, хотя Артета ушёл оттуда уже довольно давно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Krauvec Cool
Ответ А.Э.РАСИМ
Честно говоря, стиль другой.У Арсенала атака построена по другому.
Честно говоря, сейчас стиль Арсенала похож на Сити больше, чем Сити сам на себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
argentinakomandamraz
Ответ kontelaki
ученик против учителя два лидера чемпионата сегодня нас ждет огненный матч 🔥
Думаю сег сити покажет реальный уровень арсенала
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cromeyellow
"Я бы хотел сказать: «Да, они делают то, чему я его научил». Чушь. Мне 52 года.

Я был в «Арсенале» всего один день, когда они позволили «Барсе» тренироваться у них, перед победой в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:1) в 2011 году. Это единственный раз, когда я был в тренировочном центре «Арсенала». Простите, «Юнайтед»."
Что??))
Это что за набор слов?
Я ровным счетом нифига не понял.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Контрольный выстрел
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Отойди от зеркала))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Тен мать его Хаг
Давно слежу за тобой, и хоть иногда был не согласен с некоторыми твоими высказываниями, вынужден согласиться, что во многих аспектах ты действительно был прав, хоть тебя и минусовали за твое непопулярное мнение
Конечно, в каких-то локальных вещах я мог ошибиться, как и любой смертный:) Но в большинстве случаев история слишком предсказуема:) Взять тот же Ювентус, клуб более 100 лет истории делает одни вещи, и ничего не меняется:) Тут даже к гадалке ходить не надо:)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фед
Ответ kontelaki
ученик против учителя два лидера чемпионата сегодня нас ждет огненный матч 🔥
не думаю, что в кубке будет онгенная заруба. скорее тренировка перед АПЛ
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rhett Butler
Артета как и любой другой тренер учился у многих с кем работал. Не стоит забывать о том, что он играл под руководством Венгера, от которого наверняка тоже многое перенял. Ни один тренер не будет работать по шаблону, это же не картину срисовывать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тен мать его Хаг
Ответ rigobersong
Красава Пеп:) Компани тащит Бернли, Артета Арсенал, Хави Барселону, такле поколение уже тренеров воспитал и посмотрите на тех, кто играл у карлухи в его примитивный бездарный футбол. Гаттузо, Зеедорф, Пиппо, Пирло и т.д. где они тренеруют сейчас?:)) Я понимаю, что людей которые не умеют думать, приматов, которые стадом выгораживают разную бездарность большинство, но в мире есть и много порядочных и прекрасных людей как я, Гвардиола, Месси, ГуруФутбола, многие болельщики Барселоны и т.д:) По этому люди и сидят с красным лицом и все время пытаются мне что-то доказать, но у бездарностей нет шансов против истории и правды! Я говорил что Пеп разорвет АПЛ? Говорил! Говорил что Артета перспективный и отличный выбор для Арсенала? Говорил! Говорил что бездарности вроде ювентуса и роналду еще заплатят за все свои поступки? Говорил! Дядя Ригобер самый настоящий правдоруб и каратель, что не может не радовать!:))
Давно слежу за тобой, и хоть иногда был не согласен с некоторыми твоими высказываниями, вынужден согласиться, что во многих аспектах ты действительно был прав, хоть тебя и минусовали за твое непопулярное мнение
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий