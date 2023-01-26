Артета, Эмери, Де Дзерби – среди претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ
АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца.
В январе на награду будут претендовать 5 специалистов. Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.
На приз номинированы:
Микель Артета («Арсенал») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;
Стив Купер («Ноттингем Форест») – 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – «+3»;
Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»;
Томас Франк («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4».
Арсенал: Ньюкасл 0:0 (3 место, дома), Тоттенхэм 0:2 (5, г), МанЮ 3:2 (4, д)
Брайтон: Эвертон 1:4 (19, г), Ливерпуль 3:0 (9, д), Лестер 2:2 (14, г)
Ноттингем: Челси 1:1 (10, д), Саутгемптон 0:1 (20, г), Лестер 2:0 (14, д), Борнмут 1:1 (18, г)
Астон Вилла: Тоттенхэм 0:2 (5, г), Вулверхэмптон 1:1 (17, д), Лидс 2:1 (15, д), Саутгемптон 0:1 (20, г)
Брентфорд: Ливерпуль 3:1 (9, д), Борнмут 2:0 (18, д), Лидс 0:0 (15, г)
Очевидно, что у Арсенала соперники были гораздо сильнее, чем всякие Саутгемптоны, Борнмуты и Эвертоны.
Но Де Дзерби и Эмери отрабатывают свой хлеб, почему бы кому-то из них не дать.
Тоттонхем 5 место победа
М.Ю 4 место победа
Тренер января Артета 100%