Артета, Эмери, Де Дзерби – среди претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца.

В январе на награду будут претендовать 5 специалистов. Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

На приз номинированы:

(« ») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

(« ») – 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – «+3»;

Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»;

Томас Франк («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4».