Артета, Эмери, Де Дзерби – среди претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Теги Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Ноттингем Форест Унаи Эмери Роберто Де Дзерби Брайтон Брентфорд Томас Франк Стив Купер Футбол

АПЛ объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру месяца. 

В январе на награду будут претендовать 5 специалистов. Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

На приз номинированы:

Микель АртетаАрсенал») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+3»;

Стив КуперНоттингем Форест») – 2 победы, 2 ничьих, разница мячей – «+3»;

Роберто Де Дзерби («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Унаи Эмери («Астон Вилла») – 3 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4»;

Томас Франк («Брентфорд») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+4». 

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40 комментариев

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Nurtas Aigali
Де дзерби. За разгром Ливерпуль и отправку в отставку Лэмпарда!
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Mitya26
Дайте Эмери. С учётом того, что только недавно стал тренировать Астон.
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Алекс Трент
Ответ Саша Кудрявцев
Я болельщик Арсенала но если Де Дзерби выиграет тоже справедливо
С этого года болел Арсенала?
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Автомобилист-Екб
На вкус и цвет можно выбирать. По идее Артете можно каждый месяц приз давать
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кракадил
Ответ Wekil Halylow
Нюкасл 3 место ничя Тоттонхем 5 место победа М.Ю 4 место победа Тренер января Артета 100%
Жаль судейка пенку не дал в матче с Ньюкаслом. Так бы 3 победы было
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aseke
Надо ж соперников учитывать. Если брать на сегодня таблицу:

Арсенал: Ньюкасл 0:0 (3 место, дома), Тоттенхэм 0:2 (5, г), МанЮ 3:2 (4, д)

Брайтон: Эвертон 1:4 (19, г), Ливерпуль 3:0 (9, д), Лестер 2:2 (14, г)

Ноттингем: Челси 1:1 (10, д), Саутгемптон 0:1 (20, г), Лестер 2:0 (14, д), Борнмут 1:1 (18, г)

Астон Вилла: Тоттенхэм 0:2 (5, г), Вулверхэмптон 1:1 (17, д), Лидс 2:1 (15, д), Саутгемптон 0:1 (20, г)

Брентфорд: Ливерпуль 3:1 (9, д), Борнмут 2:0 (18, д), Лидс 0:0 (15, г)

Очевидно, что у Арсенала соперники были гораздо сильнее, чем всякие Саутгемптоны, Борнмуты и Эвертоны.
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Марслан Акматалиев
Де Дзерби!
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Yri Yrov
Артетка
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alha04
Тут даже обсуждать нечего - Артета!
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Средний палец Кирана Тирни
Артета заслужил, победив Ттх и МЮ в дуэлях.
Но Де Дзерби и Эмери отрабатывают свой хлеб, почему бы кому-то из них не дать.
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App. Bs
Ответ Wekil Halylow
Нюкасл 3 место ничя Тоттонхем 5 место победа М.Ю 4 место победа Тренер января Артета 100%
+у ньюкасла непроходимая оборона
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App. Bs
Aртетa
+2
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V Galperin
У Арсенала стоимость игроков в разы больше, чем у Брайтона, у которого лучших постоянно забирают гранды АПЛ. К тому же Артета не первый год у руля клуба, у Де Дзерби же первый сезон. Поэтому считаю, что нужно отметить тренера Брайтона, ну а Артета получит лучшего тренера сезона наверняка.
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Morning Again
Если учитывать с какими соперниками канониры добились таких результатов, выбор однозначный - Доминатор!
+3
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Алекс Трент
Ответ Никита Самарин
С Артетой очень сложно конкурировать, так что тут всё довольно предсказуемо.
Почему сложно конкурировать с Артетой? Эмери чем был плох, победы больше, разницы мячи тоже
0
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Саша Кудрявцев
Я болельщик Арсенала но если Де Дзерби выиграет тоже справедливо
+2
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Arima Baki
У Артеты были самые сложные противники, если учитывать что ни один тренер не прошёл месяц идеально то при прочих равных Артета обязан брать
+4
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Vatikan
Можно было оставить 1 претендента и голосовать за него
+4
0
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Wekil Halylow
Ответ Sevuska
Капитан очевидность . Микель Артета 👍
Нюкасл 3 место ничя
Тоттонхем 5 место победа
М.Ю 4 место победа
Тренер января Артета 100%
+18
0
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TrueGooner
Ньюкасл, Шпоры, МанЮнайтед - тут Артета, без вопросов.
+8
0
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Hasan Kochinov
Ответ Кирилл Голивец
Всего лишь нужен математический метод Тони Блума) Артета, конечно, в голосовании. Не за результаты, а за характер в важных матчах.
Так там уровень соперников у Артеты выше был намного. Да и характера там особо не было, чтоб они матчи на зубах вытаскивали, везде доминировали и по делу выиграли.
+18
0
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Лысый Папа
артета же физрук, за что его претендовать по факту не за что
0
-4
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Российский пользователь
Прочитав эту новость и где то по деревом в городе Н.Н. зарыдал специалист одной руки
0
-1
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Классный руководитель
в этом месяце трениришка 100%
+1
-1
0
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Арман Мартиросян
Соперники Арсенала были самыми сильными, и они блестяще справились, так что мой выбор - Артета.
+9
-1
+8
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