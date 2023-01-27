«Роналду упустил момент в 1-м тайме, и это повлияло на ход игры». Тренер «Аль-Насра» Гарсия об 1:3 и вылете из Суперкубка

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Руди Гарсия недоволен Криштиану Роналду после вылета «Аль-Насра» из Суперкубка Саудовской Аравии.

Вчера «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» (1:3) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Роналду отыграл весь матч.

Нападающий упустил явный голевой момент в конце первого тайма, а через 28 секунд после этого «Аль-Иттихад» забил второй гол в ворота «Аль-Насра» и повел со счетом 2:0.

«Криштиану упустил момент в первом тайме, и это было в числе эпизодов, повлиявших на ход игры.

Я поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они сыграли гораздо лучше, чем мы. Мы провели хороший второй тайм, но, к сожалению, не смогли добиться результата. Мы действительно сожалеем, что проиграли Суперкубок, но мы все еще на первом месте в чемпионате», – сказал тренер «Аль-Насра».

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча

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125 комментариев

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Игорь Климов
Ответ нелюбитель футбола
Первый "трофей" пошёл... А-ха-ха-ха...
Точнее сказать - прошёл мимо)
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Игорь Климов
Ответ boalx
" мы все еще на первом месте в чемпионате" Нужно добавить - пока ещё.
Через 5-6 туров уже будут на 2 или 3 месте.
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Игорь Климов
Ответ Сергей Котов
И то верно.. Я что-то об этом запамятовал. Спасибо. А то я уж думал совсем сдулся.. А тут нате.. Держится...
Да, он "тащит" в инстаграме
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Игорь Климов
Ответ Пирс Морган
Студия готова уже
А камеры и микрофоны уже включены?
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rooney1990
Всего 2 матча Криш сыграл, а уже понеслись упреки в его адрес) Видимо опять попал не в ту команду, с не тем тренером))
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Мельников Михаил
Ответ DekiB
Ну легионеры же понимают, куда ехали. А местные ещё и свой уровень должны адекватно оценивать))
Помнишь конфликт Денисова в Зените?
В этом я всегда был на стороне Денисова.

Так просто нельзя. Понтяно, что Роналду, не Халк, а саудовские "мастерюги", уступают Денисову, Анюкову и Широкову.
Но в любом случае, коллектив это такая штука. Из десяти человек половина может и не обратят на это внимание, ну а друга половина точно задумается, что "заслуживает прибавки" и сильно сбавит обороты. Может даже начнется саботаж.
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Сергей Котов
Ответ Игорь Климов
Но Кринж7 же притащил к ним своих подписчиков в инстаграм!)
И то верно.. Я что-то об этом запамятовал. Спасибо. А то я уж думал совсем сдулся.. А тут нате.. Держится...
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AurelioDeLaurentis
Ответ Ярославец75
Ну и кто? Мальдини?
Хавьер Дзанетти, Райан Гиигз, Франческо Тотти, Хоакин Санчес и т.д.
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Murat Aida
Ответ Айлин 1990
В конце сезона, Аль Наср не будет 1. А в следующем сезоне они будут болтаться где-то 5 или 6. И это будет эффект Роналду.
В точку. 👍👍👍😄😄😄
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rembrandao
По ходу у Пирса Моргана новое интервью назревает)
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vrazrez
Даже вызванной из контекста, фраза не производит впечатления упрека.
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Пирс Морган
Ответ Костя Киреев
Пирс Морган уже вылетел в Аравию.
Я уже там
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Пирс Морган
Ответ VERBLYUD
Роналду: "Пирс, я не уважаю Руди Гарсию!"
Было бы легче, если бы он сказал, кого вообще уважает, остальных бы по умолчанию не уважал
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Пирс Морган
Ответ А.Э.РАСИМ
Из интервью Роналду Пирса Моргану: - Перед матчем с Итихадом на всякий случай зашел в спортзал, посмотрел бассейн.Сразу понял, проиграем. -Тренер с самого начала ожидал от меня чего то непонятного.Как можно у лучшего футболиста мира требовать это? -Температура в стране не регулируется, все время жарко.Как будто живем в Ближнем Востоке. -Талишка возомнил себя лидером.Я бы ему посоветовал посмотреть на свое отражение. - Товарищи по команде не соответствуют уровню чемпионата Саудовской Аравии. - Мне было непонятно, почему многие болельщики ходят на матчи в банных халатах. -Прессинг устаревший взгляд на футбол, особенно в Йемене.В песках при ьакрй температуре особенно не попрессингуешь. -Штрафные это поэзия.Ты берешь мяч и отправляешь его в ворота.Просто стенка мешает, а ее не убирают. - Товарищи по команде специально не оказываются там, куда я даю пас.Они оказываются в метрах в 10 от мяча.Как так можно? -Почему в Саудовской Аравии королем называют другого человека, который все время перебирает четки? Пора понять, я тут. -Я десять раз предлагал свои услуги лучшим клубам мира, и выбрал из всех предложений Аль-Наср. -Рад писать историю Аль-Насра. -Я очень старался сделать Португалию чемпионом, вел команду за собой, способствовал хорошей атмосфере в раздевалке, всячески берег имидж Португалии на чемпионате мира, бился. -Бруну был не прав.Мог бы поддержать капитана, гол был ему, то есть мне, нужен.
Так все и было
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KerroChelsea
Подписали Роналду за супер бабки, а забивает Талиска. Бедный Аль-Наср
+1
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Пирс Морган
Ответ Игорь Климов
Значит скоро выйдет ещё одно интервью Пирса Моргана)
Студия готова уже
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Тен мать его Хаг
Ответ yrok77
Опять мессибой что то выдумал и выдает это за мысли фанатов Роналду 🤦‍♂️
Да нет, Алонсо реально так говорил, сас видел. Да и парочку других комментаторов тоже
+1
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boalx
" мы все еще на первом месте в чемпионате"
Нужно добавить - пока ещё.
+4
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Audi
Ответ Федя Букин
Криштиану ни разу не обвинял никого из партнёров в поражениях. Учись руди🤬
Ну да ну да😁
https://m.sports.ru/football/1037556446.html
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Российский пользователь
А чемпионат в таблице спортса появится?
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boalx
Ответ Федя Букин
Криштиану ни разу не обвинял никого из партнёров в поражениях. Учись руди🤬
"Криштиану ни разу не обвинял никого из партнёров"
Серьезно?!! Вы с какой планеты?
+3
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Nikita Shmytov
Удивительно, что он ещё попал в топ-футболистов от The Guardian. Но достаточно комично видеть его ниже Хвичи. Кто бы мог подумать об этом несколько лет назад.

Весь список тут нашёл: https://t.me/+Toj1FdmZB6Lsp3-1
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yrok77
Ответ ДЖИН
Он полностью соответсутвует уровню чемпионата верблюдов. А ведь кристинофанаты верят что оно станет чемпионом мира в 2026 году. АХА_АХ)
Опять мессибой что то выдумал и выдает это за мысли фанатов Роналду 🤦‍♂️
+1
-4
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нелюбитель футбола
Первый "трофей" пошёл... А-ха-ха-ха...
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нелюбитель футбола
Ответ А.Э.РАСИМ
Из интервью Роналду Пирса Моргану: - Перед матчем с Итихадом на всякий случай зашел в спортзал, посмотрел бассейн.Сразу понял, проиграем. -Тренер с самого начала ожидал от меня чего то непонятного.Как можно у лучшего футболиста мира требовать это? -Температура в стране не регулируется, все время жарко.Как будто живем в Ближнем Востоке. -Талишка возомнил себя лидером.Я бы ему посоветовал посмотреть на свое отражение. - Товарищи по команде не соответствуют уровню чемпионата Саудовской Аравии. - Мне было непонятно, почему многие болельщики ходят на матчи в банных халатах. -Прессинг устаревший взгляд на футбол, особенно в Йемене.В песках при ьакрй температуре особенно не попрессингуешь. -Штрафные это поэзия.Ты берешь мяч и отправляешь его в ворота.Просто стенка мешает, а ее не убирают. - Товарищи по команде специально не оказываются там, куда я даю пас.Они оказываются в метрах в 10 от мяча.Как так можно? -Почему в Саудовской Аравии королем называют другого человека, который все время перебирает четки? Пора понять, я тут. -Я десять раз предлагал свои услуги лучшим клубам мира, и выбрал из всех предложений Аль-Наср. -Рад писать историю Аль-Насра. -Я очень старался сделать Португалию чемпионом, вел команду за собой, способствовал хорошей атмосфере в раздевалке, всячески берег имидж Португалии на чемпионате мира, бился. -Бруну был не прав.Мог бы поддержать капитана, гол был ему, то есть мне, нужен.
А-ха-ха-ха...👍👍👍👏👏👏..
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