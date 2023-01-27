недоволен после вылета «Аль-Насра» из Суперкубка Саудовской Аравии.

Вчера «Аль-Наср» проиграл « » (1:3) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Роналду отыграл весь матч.

Нападающий упустил явный голевой момент в конце первого тайма, а через 28 секунд после этого «Аль-Иттихад» забил второй гол в ворота «Аль-Насра» и повел со счетом 2:0.

«Криштиану упустил момент в первом тайме, и это было в числе эпизодов, повлиявших на ход игры.

Я поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они сыграли гораздо лучше, чем мы. Мы провели хороший второй тайм, но, к сожалению, не смогли добиться результата. Мы действительно сожалеем, что проиграли Суперкубок, но мы все еще на первом месте в чемпионате», – сказал тренер «Аль-Насра».

Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча