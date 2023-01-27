«Роналду упустил момент в 1-м тайме, и это повлияло на ход игры». Тренер «Аль-Насра» Гарсия об 1:3 и вылете из Суперкубка
Руди Гарсия недоволен Криштиану Роналду после вылета «Аль-Насра» из Суперкубка Саудовской Аравии.
Вчера «Аль-Наср» проиграл «Аль-Иттихаду» (1:3) в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Роналду отыграл весь матч.
Нападающий упустил явный голевой момент в конце первого тайма, а через 28 секунд после этого «Аль-Иттихад» забил второй гол в ворота «Аль-Насра» и повел со счетом 2:0.
«Криштиану упустил момент в первом тайме, и это было в числе эпизодов, повлиявших на ход игры.
Я поздравляю «Аль-Иттихад». В первом тайме они сыграли гораздо лучше, чем мы. Мы провели хороший второй тайм, но, к сожалению, не смогли добиться результата. Мы действительно сожалеем, что проиграли Суперкубок, но мы все еще на первом месте в чемпионате», – сказал тренер «Аль-Насра».
Роналду упустил первый трофей в «Аль-Насре» – Суперкубок Саудовской Аравии. Пока 0 голов за 2 матча
В этом я всегда был на стороне Денисова.
Так просто нельзя. Понтяно, что Роналду, не Халк, а саудовские "мастерюги", уступают Денисову, Анюкову и Широкову.
Но в любом случае, коллектив это такая штука. Из десяти человек половина может и не обратят на это внимание, ну а друга половина точно задумается, что "заслуживает прибавки" и сильно сбавит обороты. Может даже начнется саботаж.
Нужно добавить - пока ещё.
https://m.sports.ru/football/1037556446.html
Серьезно?!! Вы с какой планеты?
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