«Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей и вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии.

В 1/2 финала клуб из уступил « » (1:3) и покинул турнир.

Кроме того, «Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей. До этого было 10 побед и 3 ничьих.

Стоит отметить, что матч против «Аль-Иттихада» стал вторым для за «Аль-Наср». Он еще ни разу не забил за новый клуб.