«Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей и вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии.
В 1/2 финала клуб из Эр-Рияда уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) и покинул турнир.
Кроме того, «Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей. До этого было 10 побед и 3 ничьих.
Стоит отметить, что матч против «Аль-Иттихада» стал вторым для Криштиану Роналду за «Аль-Наср». Он еще ни разу не забил за новый клуб.
Мы свое слово сдержали. Пацан сказал, пацан сделал.
Теперь твоя очередь, начинай хвалить
А в итоге бездарность во всей красей в 50лиге мира. Ну хоть заработает.
многие хейтеры орали что если португалец7 перейдет в Аль Наср то он навсегда забудется!
Реальность:
Португалец7 до сих на первом странице топовых новостных порталов и до сих пор являются самым обсуждаемым футболистом! Аль Наср благодаря ему стал самым обсуждаемым клубом в мире!
Шейхи потихонечку достигает на своих целей!
Эффект Криштиану!!
бгг)))