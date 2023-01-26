«Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей и вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии.

В 1/2 финала клуб из Эр-Рияда уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) и покинул турнир.

Кроме того, «Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей. До этого было 10 побед и 3 ничьих.

Стоит отметить, что матч против «Аль-Иттихада» стал вторым для Криштиану Роналду за «Аль-Наср». Он еще ни разу не забил за новый клуб.

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53 комментария

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Сергей Носков
Ответ Black Square
Гарсия конченный физрук , который даже не понимает как использовать Криша , чем быстрее его попрут тем лучше для Аль-Насра , Криш спокойно дежурные 30 голов забьет .
На плойке?
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OldRedWhite
Ответ Игорь Климов
Да, все мифы о себе Кринж7 уже развеял, пора ему вешать бутсы на гвоздь.
С мячом )))
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gPk
Ответ Гениальный камень
Думаю он очень сильно смеётся, а слезы вытирает 200 миллионами
Забавно как фанатики Роналду говорят о деньгах пытаясь ими защититься. В то время как сам Роналду перед ЧМ заявлял о том, что для него главное футбол, и на заработки он ещё ехать не хочет и покажет себя в ЕвропеЖ))
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Игорь Климов
Ответ Болельщик МГ
Смотри лучше хоккей
Ты сочуствующий этому Кринжу?
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Ali_Zhasik
Такой фигни при Абубакаре не было)))) 😃😃😃
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Болельщик МГ
Ответ Игорь Климов
Да, все мифы о себе Кринж7 уже развеял, пора ему вешать бутсы на гвоздь.
Смотри лучше хоккей
+1
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kokakoka
Ответ Дмитрий Чидакин
Получил бешеное бабло
И в лиге чемпионов поиграет, как и собирался. Не обманул
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LFC_Fan_123
Боже мой… Сколько же неадекватных сектантов бчк с комплексом неполноценности обитает на этой ветке)))
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на войне как на войне
Вот, Игорек Климов, как договаривались. Мы проигрываем, а ты нас хвалишь.
Мы свое слово сдержали. Пацан сказал, пацан сделал.
Теперь твоя очередь, начинай хвалить
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Goofts
Ответ Streetbor
пришел, увидел, развалил. © Роналду! Сиииииии.
Позорище... лучше бы доиграл сезон со скамейки в МЮ и закончил карьеру на топ уровне, как обещал.
А в итоге бездарность во всей красей в 50лиге мира. Ну хоть заработает.
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Burel
Ответ Гениальный камень
Думаю он очень сильно смеётся, а слезы вытирает 200 миллионами
конечно. вытирает. Это жутко тяжело психологически так стремительно падать с Олимпа, да ещё для таконо нарцисса
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Игорь Климов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кришти принял худшее решение в своей жизни. Сколько мифов было вокруг его карьеры, один из них что он сможет играть в любой лиге в любой команде даже в 3 дивизионе, а ваш Месси так не может. На деле Кришти даже в мертвой саудовской лиге не выделяется, не может ничего если партнёры не сделают все за него, может только на чистых мячах. Продукт пиара, всю жизнь играл в лучших клубах мира
Да, все мифы о себе Кринж7 уже развеял, пора ему вешать бутсы на гвоздь.
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Макс Кидалов
Я в шоке кто критикует Роналду, вам делать нечего совсем? Зависть? И что что не забил он ещё голы в СА, скажите мне а сколько голов у Месси за Аль Наср? Или у Холланда? Тоже по нулям, поэтому Роналду хватит критиковать
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Величайший ))) тут многие фанатики кринжатины кричат )) ну по факту Ювентус , Мю , Португалия и теперь даже аль наср показывают его реальный уровень футбола ))как это недоразумение еще с Месси сравнивали , ведь Левандовский , Суарес , Холланд и Мбаппе сильнее его на бошку , а до Месси ему как до луны ))))
Factos!
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Игорь Климов
"Эффект Португальца7".
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Гениальный камень
Ответ Burel
мне одному уже даже лень смеяться над Ботоксом ?
Думаю он очень сильно смеётся, а слезы вытирает 200 миллионами
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pvh-82
Тяжело наверное играть вдесятером
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Decard Show
Ожидание:
многие хейтеры орали что если португалец7 перейдет в Аль Наср то он навсегда забудется!

Реальность:
Португалец7 до сих на первом странице топовых новостных порталов и до сих пор являются самым обсуждаемым футболистом! Аль Наср благодаря ему стал самым обсуждаемым клубом в мире!
Шейхи потихонечку достигает на своих целей!
Эффект Криштиану!!
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Jesse Boy
Что пирсятинка скажет?
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Dark.Babysitter
случайность
бгг)))
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Black Square
Гарсия конченный физрук , который даже не понимает как использовать Криша , чем быстрее его попрут тем лучше для Аль-Насра , Криш спокойно дежурные 30 голов забьет .
Согласен, кришти нужно использовать на банке
+11
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Unnamed80
Когда приходит понимание, что Абубакар сильнее сегодняшнего Криша
+1
0
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Алексей Тарлыков
Роналду с первых матчей принялся разваливать команду
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travelodessa
Срочно вызывайте Пирса Моргана Эр-Рияд
+1
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Cap Obvious
Ответ Black Square
Гарсия конченный физрук , который даже не понимает как использовать Криша , чем быстрее его попрут тем лучше для Аль-Насра , Криш спокойно дежурные 30 голов забьет .
Ловите наркомана
+8
0
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