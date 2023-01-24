Осимхен – уже не главная цель «МЮ» на лето, так как «Наполи» хочет 100+ млн евро. Англичане будут искать форварда дешевле
Интерес «Манчестер Юнайтед» к форварду «Наполи» Виктору Осимхену снизился.
24-летний нападающий по-прежнему входит в список игроков, которые могут усилить атаку «Манчестер Юнайтед», но уже не является главной целью английского клуба на лето, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Дело в высокой цене Осимхена – «Наполи» хочет получить за него более 100 млн евро. Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет столько платить за нигерийца и займется поиском более дешевых вариантов усиления.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может запросить 150 млн евро за Осимхена летом из-за суммы, которую «Челси» заплатил за Михаила Мудрика.
В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.
Естественно они хотят за него в районе 150
И переход Мудрика тут совершенно ни при чем
Не удивлюсь если его цену до 160-170 лямов поднимут.
Там вообще фигурирует ценник 160млн
Странно читать подобное, если вы покупаете Антони за 95 млн. и если ТМ не врет, то за 70 Каземиро, а до этого Санчо за 85 и Магуайера за 87 , про Биссаку за 55 и Бруно за 63 можно не говорить. А тут нап и типа ниже сотки :)
А Наполи Осимхена купили за 75, прокачали, дали бонус и ЗП, и теперь ниже 100 смысла нет сливать.