Осимхен – уже не главная цель «МЮ» на лето, так как «Наполи» хочет 100+ млн евро. Англичане будут искать форварда дешевле

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

Интерес «Манчестер Юнайтед» к форварду «Наполи» Виктору Осимхену снизился.

24-летний нападающий по-прежнему входит в список игроков, которые могут усилить атаку «Манчестер Юнайтед», но уже не является главной целью английского клуба на лето, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Дело в высокой цене Осимхена – «Наполи» хочет получить за него более 100 млн евро. Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет столько платить за нигерийца и займется поиском более дешевых вариантов усиления.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может запросить 150 млн евро за Осимхена летом из-за суммы, которую «Челси» заплатил за Михаила Мудрика.

В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.

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50 комментариев

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Илнур Кара
Ответ ganso 10
мю бы попробовать влаховича выцепить из юве на фоне их кризиса)
100миллионов
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Илнур Кара
Ответ ganso 10
мю бы попробовать влаховича выцепить из юве на фоне их кризиса)
100миллионов
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0
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Илнур Кара
Ответ фан лузеров
С Мудриком Челси угадали. Это топ игрок десятилетия. В сравнении с Антони и Санчо игрок выше классом. Даже Грилиш рядом не стоит
Это мы через пару сезонов узнаем какой он там топ
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Mega• Battman
Ответ danilevich
Почему тогда заа и Макс сидят в середняках ? И да ньюкасл пока еще не стал топом.
И да, я не называл Ньюкасл топовым. Я назвал игроков топовыми. Ну Заа не реализовал свой талант, хотя Фергюсен верил в него. А Сен-Максимен сидит в середнике потому что агент плохой либо же агент хорош и все время добывает хороший контакт у клуба для него. Мудриком заинтересовались потому что он молодой и играет в ЛЧ и показал себя там. Так что Мудрик как и пулишич будут перспективными но без толку. Такие есть везде Тот же Адама Траоре умеет играть как Мудрик. Гордон из эвертона лучше мудрика. Но время покажет либо я прав либо я ошибся.
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ganso 10
мю бы попробовать влаховича выцепить из юве на фоне их кризиса)
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Anatoli Pozhidaev
Хорошая кандидатура в умелых руках - Ришарлисон
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**Iscander**
За Кулибали тоже хотели, хорошо МЮ не повёлся. Пусть в Челси теперь пылит.
+1
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krasno-siniyman
Ответ DolJun
наполи всегда был неуступчив в переговорах. если мю нужен форвард - то кейн будет идеальной опцией, если он конечно опять не психанет с контрактом на 6 лет
Тот случай, когда согласен с Должуном
+4
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+4
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krasno-siniyman
Наполи сами брали Осимхена за 80 млн
Естественно они хотят за него в районе 150
И переход Мудрика тут совершенно ни при чем
+4
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Михаил Хромаков
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А в чем прикол то? Это же МЮ, а не Челси.
МЮ тоже ой как любит деньгами сорить
+3
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Umar Rieltor
Если сравнить осимхена с трансфером Антони. То это вполне норм цена. Плюс ему всего 24
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Владислав Бондарчук
Купите тюкавина
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Свирепый Баск
ну так он и играет на 100+! не, Витька надо обязательно брать
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Dm Kznts
Ответ Nikos1509
А в чём Мудрик хуже Антони или Санчо?
Пусть у Санчо и проблемы сейчас, но в своё время он забивал пачками за топовый Дортмунд
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Dm Kznts
Ответ Amalfitano
За Антони отдать сотку это нормально, а для лучшего снайпера Серии А и потенциального чемпиона Италии - сотка это дорого. Л - логика!
Да там разница ещё будет в 50 лямов минимум.
Не удивлюсь если его цену до 160-170 лямов поднимут.
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krealpmoney
Так блин, Наполи сам Осимена брал за 75, большой выгоды в том, чтобы даже за 100 лямов толкнуть не вижу, а с учетом нынешних цен за 100 лямов Наполи продешевит 100%, учитывая какой Осимен бистяра
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Nikos1509
Ответ Sevuska
Относительно Мудрика это совсем не дорого .
А в чём Мудрик хуже Антони или Санчо?
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Кино Музыка
Не пойму одного. В Англии всегда появлялись свои забивные форварды, что мешает искать такого среди молодых?
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deadjoker
Там на Кипре пылит суперфорвард, дубль недавно сделал. Явно дешевле выйдет + массажист в комплекте.
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danilevich
Ответ Mega• Battman
Таких игроков как Мудрик много. Тот же опытный Заа или Сен-Максимен топовые чем твой Мудрик.
Почему тогда заа и Макс сидят в середняках ? И да ньюкасл пока еще не стал топом.
+2
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Лёха Жданчик
Пока ДеЛаурентис хозяин Наполи нет смысла торговаться...
Там вообще фигурирует ценник 160млн
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Андер Эррера
Я бы посмотрел бы на Энес Унала
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Классный руководитель
Был бы он из Аякса отдалиб 200
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Франческо Тотти
Не совпадает с речами Тен Хага, который говорил иное, не конкретно про Осимхена.
Странно читать подобное, если вы покупаете Антони за 95 млн. и если ТМ не врет, то за 70 Каземиро, а до этого Санчо за 85 и Магуайера за 87 , про Биссаку за 55 и Бруно за 63 можно не говорить. А тут нап и типа ниже сотки :)
А Наполи Осимхена купили за 75, прокачали, дали бонус и ЗП, и теперь ниже 100 смысла нет сливать.
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Amalfitano
За Антони отдать сотку это нормально, а для лучшего снайпера Серии А и потенциального чемпиона Италии - сотка это дорого. Л - логика!
+1
-1
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