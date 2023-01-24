Осимхен – уже не главная цель «МЮ» на лето, так как «Наполи» хочет 100+ млн евро. Англичане будут искать форварда дешевле

Интерес « » к форварду «Наполи» снизился.

24-летний нападающий по-прежнему входит в список игроков, которые могут усилить атаку «Манчестер Юнайтед», но уже не является главной целью английского клуба на лето, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Дело в высокой цене Осимхена – «Наполи» хочет получить за него более 100 млн евро. Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет столько платить за нигерийца и займется поиском более дешевых вариантов усиления.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может запросить 150 млн евро за Осимхена летом из-за суммы, которую «Челси» заплатил за Михаила Мудрика.

В этом сезоне на счету Осимхена 14 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах за « » во всех турнирах. С 13 голами в 15 играх он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Полную статистику 24-летнего форварда можно изучить здесь.